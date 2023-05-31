Apple karma gerçeklik başlığı, gözleri kamaştıracak: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Apple Dünya Geliştiriciler Konferans etkinliği 5 Haziran’da başlayacak. Apple, WWDC23’te yalnızca iOS 17, watchOS 10 gibi yeni yazılımları değil, karma gerçeklik gözlüğü gibi yeni donanımları tanıtacak, en azından beklentiler bu yönde. Apple sanal gerçeklik/artırılmış gerçeklik gözlüğünün toplam 8K çözünürlükte 4K micro OLED ekranlara sahip olduğu biliniyordu ancak ekran analisti Ross Young, daha fazla özelliği paylaştı.

Apple, WWDC23 etkinlik programını paylaştı 2 hf. önce eklendi

Rakiplerinden çok daha üstün ekran deneyimi

Apple karma gerçeklik başlığının ekranları 1.41 inç, 5000 nit üzerinde parlaklık, 4000 piksel (ppi) olacak. Apple’ın AR/VR başlığı piyasadaki mevcut VR başlıklarında görülmeyen HDR veya yüksek dinamik aralık içeriklerini destekleyecek. Örnek olarak; Meta Quest 2, 100 nit tepe parlaklığa çıkabiliyor ve HDR sunmuyor. Microsoft HoloLens, 500 nit parlaklık sınıyor. Sony PSVR 2, 265 nit parlaklık sunuyor ve HDR özelliğine sahip. En iyi bilinen artırılmış gerçeklik gözlüklerinden Magic Leap 2, 20 - 2000 nit arası değişen parlaklık sunuyor. Analiste göre, 5000 nit muhtemelen en yüksek parlaklık olacak. Mevcut gözlüklerden daha üstün kontrast, daha parlak renkler ve alanlar sağlayacak.

Üst düzey televizyonlar kadar parlak

Kıyaslama açısından, en iyi televizyonlar 2000 - 5000 nit parlaklık sunuyor. Örneğin; Samsung’un 98 inç bir TV’si 5000 nit parlaklığa, Neo QLED TV’leri 4000 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Meta, 20.000 nit parlaklığa ulaşabilen VR gözlüğü Starburst prototip aşamasında, yakın zamanda da hayata geçireceği bir teknoloji değil. Apple, 5000 nit ve üzeri parlaklık hedefine ulaşırsa, rakiplerinden çok daha üstün ekran deneyimi sunmakla kalmayacak, aynı zamanda gelecekteki AR gözlüklere ışık tutacak.

Kolay erişilebilir olmayacak

Apple’ın AR/VR gözlüğünde kullanılan üst düzey ekranlar, en pahalı bileşen ve yaklaşık 3000 dolar fiyat etiketine sahip olmasına neden olacak.

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