Apple karma gerçeklik başlığı, gözleri kamaştıracak: İşte özellikleri

- Rakiplerinden çok daha üstün ekran deneyimi
- Üst düzey televizyonlar kadar parlak
- Kolay erişilebilir olmayacak
- Yorumlar
Rakiplerinden çok daha üstün ekran deneyimi
Apple karma gerçeklik başlığının ekranları 1.41 inç, 5000 nit üzerinde parlaklık, 4000 piksel (ppi) olacak. Apple’ın AR/VR başlığı piyasadaki mevcut VR başlıklarında görülmeyen HDR veya yüksek dinamik aralık içeriklerini destekleyecek. Örnek olarak; Meta Quest 2, 100 nit tepe parlaklığa çıkabiliyor ve HDR sunmuyor. Microsoft HoloLens, 500 nit parlaklık sınıyor. Sony PSVR 2, 265 nit parlaklık sunuyor ve HDR özelliğine sahip. En iyi bilinen artırılmış gerçeklik gözlüklerinden Magic Leap 2, 20 - 2000 nit arası değişen parlaklık sunuyor. Analiste göre, 5000 nit muhtemelen en yüksek parlaklık olacak. Mevcut gözlüklerden daha üstün kontrast, daha parlak renkler ve alanlar sağlayacak.
Üst düzey televizyonlar kadar parlak
Kıyaslama açısından, en iyi televizyonlar 2000 - 5000 nit parlaklık sunuyor. Örneğin; Samsung’un 98 inç bir TV’si 5000 nit parlaklığa, Neo QLED TV’leri 4000 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Meta, 20.000 nit parlaklığa ulaşabilen VR gözlüğü Starburst prototip aşamasında, yakın zamanda da hayata geçireceği bir teknoloji değil. Apple, 5000 nit ve üzeri parlaklık hedefine ulaşırsa, rakiplerinden çok daha üstün ekran deneyimi sunmakla kalmayacak, aynı zamanda gelecekteki AR gözlüklere ışık tutacak.
Kolay erişilebilir olmayacak
Apple’ın AR/VR gözlüğünde kullanılan üst düzey ekranlar, en pahalı bileşen ve yaklaşık 3000 dolar fiyat etiketine sahip olmasına neden olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)