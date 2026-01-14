Apple Ring ertelendi: İşte tüm beklenenler

Apple Ring 2026'ya kaldı
Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, Apple Ring için aktif bir geliştirme süreci yürütmüyor. Gurman, şirket içinde yapılan değerlendirmelerde akıllı yüzüğün Apple Watch satışlarını olumsuz etkileyebileceği yönünde endişeler bulunduğunu söyledi. Buna karşın CCS Insight analisti Ben Wood, Apple'ın 2026'ya kadar bir akıllı yüzük tanıtacağını öne sürüyor.
Wood’a göre Apple'ın sağlık ve uyku takibine artan odağı, yüzüğü ürün ekosistemine mantıklı bir tamamlayıcı hâline getiriyor. Ayrıca Tim Cook'un sağlık teknolojilerine kişisel ilgisinin, bu yönde bir ürünün önünü açabileceği görüşünde. Öte yandan Güney Koreli sızıntı kaynağı yeux1122, 2025'in sonlarına doğru Apple'ın bu ürünü araştırma aşamasında tuttuğunu iddia etmişti. Ancak bu iddiayı destekleyen üretim veya takvim bilgileri bulunmuyor.
Buna rağmen Apple'ın Apple Watch kullanıcılarına yönelik anketlerde akıllı yüzük deneyimini sorgulaması, şirketin pazarı yakından izlediğini gösteriyor. Patent tarafında ise şirketin kalp atış hızı, cilt sıcaklığı, dokunsal geri bildirim, NFC ve jest kontrolü gibi özellikleri kapsayan çok sayıda patenti mevcut.
Hatta bazı tasarımlarda Vision Pro için alternatif bir kontrol yöntemi olarak akıllı yüzükten bahsediliyor. Mevcut tabloya bakıldığında Apple'ın 2026'nın ilk döneminde bir akıllı yüzük tanıtması beklenmiyor. Şirketin önceliği katlanabilir iPhone ve yeni akıllı ev ürünleri gibi daha yüksek hacimli kategorilerde görünüyor. Apple Ring, şimdilik rafa kaldırılmış değil, ancak yakın vadede piyasaya çıkmayacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: