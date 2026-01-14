Giriş
    Apple Ring ertelendi: İşte tüm beklenenler

    Akıllı yüzük pazarı hareketlenirken Apple halen bu rekabete katılmış değil. Peki son patentler ve kod sızıntıları Apple Ring için nelere işaret ediyor? İşte detaylar...

    Apple Ring ertelendi: İşte tüm beklenenler Tam Boyutta Gör
    Apple'ın yeni bir akıllı yüzük üzerinde çalıştığı uzun süredir konuşuluyor, ancak bugüne kadar somut bir ürün ortaya çıkmış değil. Samsung gibi markalar Galaxy Ring ile bu segmente çoktan girmişken, Apple'ın yönü hala belirsiz. Peki Apple Ring ne zaman çıkacak veya neler bekleniyor? İşte tüm bilinenler...

    Apple Ring 2026'ya kaldı

    Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, Apple Ring için aktif bir geliştirme süreci yürütmüyor. Gurman, şirket içinde yapılan değerlendirmelerde akıllı yüzüğün Apple Watch satışlarını olumsuz etkileyebileceği yönünde endişeler bulunduğunu söyledi. Buna karşın CCS Insight analisti Ben Wood, Apple'ın 2026'ya kadar bir akıllı yüzük tanıtacağını öne sürüyor.

    Wood’a göre Apple'ın sağlık ve uyku takibine artan odağı, yüzüğü ürün ekosistemine mantıklı bir tamamlayıcı hâline getiriyor. Ayrıca Tim Cook'un sağlık teknolojilerine kişisel ilgisinin, bu yönde bir ürünün önünü açabileceği görüşünde. Öte yandan Güney Koreli sızıntı kaynağı yeux1122, 2025'in sonlarına doğru Apple'ın bu ürünü araştırma aşamasında tuttuğunu iddia etmişti. Ancak bu iddiayı destekleyen üretim veya takvim bilgileri bulunmuyor.

    Buna rağmen Apple'ın Apple Watch kullanıcılarına yönelik anketlerde akıllı yüzük deneyimini sorgulaması, şirketin pazarı yakından izlediğini gösteriyor. Patent tarafında ise şirketin kalp atış hızı, cilt sıcaklığı, dokunsal geri bildirim, NFC ve jest kontrolü gibi özellikleri kapsayan çok sayıda patenti mevcut.

    Hatta bazı tasarımlarda Vision Pro için alternatif bir kontrol yöntemi olarak akıllı yüzükten bahsediliyor. Mevcut tabloya bakıldığında Apple'ın 2026'nın ilk döneminde bir akıllı yüzük tanıtması beklenmiyor. Şirketin önceliği katlanabilir iPhone ve yeni akıllı ev ürünleri gibi daha yüksek hacimli kategorilerde görünüyor. Apple Ring, şimdilik rafa kaldırılmış değil, ancak yakın vadede piyasaya çıkmayacak.

