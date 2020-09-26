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    Apple; Scout FM girişimini satın aldı

    İlgi duyduğunuz alanlarla ilgili yapay zeka algoritmalarını kullanarak podcastler toplayan ve bunları koleksiyon haline getiren Scout FM girişimi Apple tarafından satın alındı.
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    iOS / OS X / tvOS / watchOS
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple; Scout FM girişimini satın aldı
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    Apple Music hizmetine büyük yatırımlar yapan ve hızlı bir şekilde yükselmesini sağlayan Apple; kritik hamleler yapmaya devam ediyor. Podcast trendinin ivme kazandığı bir dönemde önemli bir satın alım yaptı.

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    Scout FM kimdir?

    Scout FM girişimi beğenilen podcast yayınlarını bir radyo istasyonu haline getirmesi ile tanınıyordu. Örneğin ilgi alanınız spor ise spor ile ilgili bir podcast koleksiyonu oluşturuluyor ve istasyon şeklinde kullanıcıya sunuluyor.

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    Girişim bu koleksiyonu oluştururken listelerinizdeki ilgi alanlarınızı ve seçimlerinizi inceleyerek yapay zeka algoritmalarından yararlanıyor. Scout FM hali hazırda tercih edilen bir uygulamaydı.

    Apple’ın Scout FM algoritmaları ile ilgilendiği tahmin ediliyor. Podcast koleksiyon algoritmalarının CarPlay ağırlıklı olarak ekosisteme entegre edilmesi bekleniyor. Scout FM uygulamaları App Store, Google Play ve Amazon Appstore mağazalarından kaldırıldı. Şimdilik satın alım bedeli bilinmiyor.



    https://www.imore.com/apple-acquires-scout-fm-app-turned-podcasts-radio-stations Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    drjacob (... ) 2 sa.
    Apple yine bir yerlerden kalbimizi çalmayı düşünüyor herhalde :D
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