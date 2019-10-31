Apple şikayetlerin ardından yeni bir HomePod güncellemesi yayınladı

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Apple'ın geçtiğimiz gün yayınladığı iOS 13.2 güncellemesi, önceki haberlerimizde de sizlere duyurduğumuz üzere şirketin ürettiği kablosuz hoparlör HomePod modellerini çalışamaz duruma getirmişti. Kullanıcı şikayetlerine hemen reaksiyon veren Apple yeni bir güncelleme yayınladı.

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Apple güncellemeyi hızlıca yayınladı

HomePod'larını iOS 13.2'ye güncelleyen kullanıcıların raporlarına göre, kablosuz hoparlörler sürekli kendini yeniden başlatıyor ve beyaz bir ışıktan başka bir tepki vermiyordu. Yeni yayınlanan 13.2.1 güncellemesi ile birlikte artık HomePod cihazınızı sorunsuz bir şekilde güncelleyebileceğiniz belirtildi.

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iPhone, iPad veya Mac'inizdeki Home uygulaması üzerinden yapabileceğiniz bu güncellemenin boyutunun ise 25 MB olduğunu belirtelim. Apple, hata düzeltmelerinin yanında 13.2.1 güncellemesi ile birlikte cihaza yeni özellikler de kazandırmış durumda.

https://www.engadget.com/2019/10/30/apple-re-releases-homepod-13-2-update/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS91cmw_cT1odHRwczovL3d3dy5lbmdhZGdldC5jb20vMjAxOS8xMC8zMC9hcHBsZS1yZS1yZWxlYXNlcy1ob21lcG9kLTEzLTItdXBkYXRlLyZzYT1EJnNvdXJjZT1oYW5nb3V0cyZ1c3Q9MTU3MjU5NjI1MjM1NzAwMCZ1c2c9QUZRakNORVh6ZmZhQm5CMjJCd3ZWLTdRUlJzbklrZ1F4UQ&guce_referrer_sig=AQAAAMXig1nqtmXGf58-Uutx5ii5ACtz5