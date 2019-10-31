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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple şikayetlerin ardından yeni bir HomePod güncellemesi yayınladı

    Teknoloji devi Apple, iOS 13.2 güncellemesinden sonra kullanılamaz hale gelen HomePod cihazlar için yeni bir güncelleme yayınlayarak sorunu ortadan kaldırdığını açıkladı.
    59 dk.
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    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple şikayetlerin ardından yeni bir HomePod güncellemesi yayınladı
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    Apple'ın geçtiğimiz gün yayınladığı iOS 13.2 güncellemesi, önceki haberlerimizde de sizlere duyurduğumuz üzere şirketin ürettiği kablosuz hoparlör HomePod modellerini çalışamaz duruma getirmişti. Kullanıcı şikayetlerine hemen reaksiyon veren Apple yeni bir güncelleme yayınladı.

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    Apple güncellemeyi hızlıca yayınladı

    HomePod'larını iOS 13.2'ye güncelleyen kullanıcıların raporlarına göre, kablosuz hoparlörler sürekli kendini yeniden başlatıyor ve beyaz bir ışıktan başka bir tepki vermiyordu. Yeni yayınlanan 13.2.1 güncellemesi ile birlikte artık HomePod cihazınızı sorunsuz bir şekilde güncelleyebileceğiniz belirtildi.

    iPhone, iPad veya Mac'inizdeki Home uygulaması üzerinden yapabileceğiniz bu güncellemenin boyutunun ise 25 MB olduğunu belirtelim. Apple, hata düzeltmelerinin yanında 13.2.1 güncellemesi ile birlikte cihaza yeni özellikler de kazandırmış durumda.



    https://www.engadget.com/2019/10/30/apple-re-releases-homepod-13-2-update/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS91cmw_cT1odHRwczovL3d3dy5lbmdhZGdldC5jb20vMjAxOS8xMC8zMC9hcHBsZS1yZS1yZWxlYXNlcy1ob21lcG9kLTEzLTItdXBkYXRlLyZzYT1EJnNvdXJjZT1oYW5nb3V0cyZ1c3Q9MTU3MjU5NjI1MjM1NzAwMCZ1c2c9QUZRakNORVh6ZmZhQm5CMjJCd3ZWLTdRUlJzbklrZ1F4UQ&guce_referrer_sig=AQAAAMXig1nqtmXGf58-Uutx5ii5ACtz5 Yorum Yaz
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