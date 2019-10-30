Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro, Kasım ayında Avrupa'da satışa çıkabilir

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz Eylül ayında Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro modellerinin lansmanı yapılmıştı. Sadece Çin'de satışa sunulan bu akıllı telefonların yakın bir tarihte Avrupa ülkelerinde de satışa sunulacağı belirtiliyor.

Ayrıca Bkz. "Sony, PS6, PS7, PS8, PS9 ve PS10 markalarını tescil ettirdi"

Google uygulamaları yer almıyor

Çin yerel kaynaklarından gelen bilgilere göre Huawei 15 Kasım tarihinde Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro modellerini Avrupalı kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor. Şirketin, ABD yasağından sonra piyasaya sürdüğü bu modeller Android 10 çalıştırırken, Google uygulamalarını ve servislerini barındırmıyor ve ilk olarak Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, İngiltere ve İsviçre'de raflara çıkacağı belirtilmiş.

Tam Boyutta Gör

Google uygulamalarının yer almadığı Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro'nun Avrupalı kullanıcılar tarafından nasıl bir taleple karşılanacağı ise tam bir muamma. Mate 30, 799 Euro fiyat etiketiyle başlarken, Mate 30 Pro modeli ise 1.099 Euro fiyat etiketine sahip. Eğer 5G destekli bir Mate 30 Pro'ya sahip olmak istiyorsanız 1.199 Euro'yu gözden çıkarmanız gerekecek. Huaweinin bu modellerinin ülkemize ne zaman geleceği ve nasıl bir fiyat politikasıyla satışa sunulacakları ise şimdilik bilinmiyor.

https://www.gsmarena.com/huawei_mate_30_and_mate_30_pro_may_officially_land_in_europe_in_midnovember-news-39865.php