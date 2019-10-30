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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro, Kasım ayında Avrupa'da satışa çıkabilir

    Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'nin geçtiğimiz Eylül ayında tanıttığı ve Google servislerinden mahrum olan Mate 30 serisi, Kasım ayının ortalarında Avrupa piyasasına sürülebilir.
    7 sa.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro, Kasım ayında Avrupa'da satışa çıkabilir
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    Geçtiğimiz Eylül ayında Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro modellerinin lansmanı yapılmıştı. Sadece Çin'de satışa sunulan bu akıllı telefonların yakın bir tarihte Avrupa ülkelerinde de satışa sunulacağı belirtiliyor.

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    Google uygulamaları yer almıyor

    Çin yerel kaynaklarından gelen bilgilere göre Huawei 15 Kasım tarihinde Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro modellerini Avrupalı kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor. Şirketin, ABD yasağından sonra piyasaya sürdüğü bu modeller Android 10 çalıştırırken, Google uygulamalarını ve servislerini barındırmıyor ve ilk olarak Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, İngiltere ve İsviçre'de raflara çıkacağı belirtilmiş.

    Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro, Kasım ayında Avrupa'da satışa çıkabilir
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    Google uygulamalarının yer almadığı Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro'nun Avrupalı kullanıcılar tarafından nasıl bir taleple karşılanacağı ise tam bir muamma. Mate 30, 799 Euro fiyat etiketiyle başlarken, Mate 30 Pro modeli ise 1.099 Euro fiyat etiketine sahip. Eğer 5G destekli bir Mate 30 Pro'ya sahip olmak istiyorsanız 1.199 Euro'yu gözden çıkarmanız gerekecek. Huaweinin bu modellerinin ülkemize ne zaman geleceği ve nasıl bir fiyat politikasıyla satışa sunulacakları ise şimdilik bilinmiyor.



    https://www.gsmarena.com/huawei_mate_30_and_mate_30_pro_may_officially_land_in_europe_in_midnovember-news-39865.php Yorum Yaz
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    DH Misafiri 7 sa. en beğenilen
    Google servisi olmayan bir cihaz için 1000 euro'nun üzeri bir fiyat kafayı yemişler diyorum 300 euroya satabilirse dua etsin alan muhakkak çıkacak ama biraz enayilik diyebilirim.
    Google servisi olmayan bir cihaz için 1000 euro'nun üzeri bir fiyat kafayı yemişler diyorum 300 euroya satabilirse dua etsin alan muhakkak çıkacak ama biraz ena...
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    barabarabarbara 7 sa.
    100 euro + kargo bedava olursa fotoğraf makinesi niyetine alabilirim
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    seamewe5 7 sa.
    Resmi olarak Google playi olmayan bu telefonu alacak kişilerin aklından şüphe duyarım. Az boz bir para değil, 1000-1200 euro çok para.
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    ssregitoss 4 sa.
    millet google un kölesi olmuş haberimiz yok.Dinleri imanları google.
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    esmerbuyucu 5 sa.
    Google Play'in olup olmaması önemli değil. Popüler uygulamalar gelmeli.
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    V4LKyR 6 sa.
    Huawei düşmanları damlamışlar yine konuya... Yazık.

    Adamlar için telefon Google Play'den ibaret.
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    Lumibrite 7 sa.
    Huawei'yi, kendi halindeki dönemlerinde daha çok severdim. Fiyat-Performans odaklı cihazları vardı...



    Ne olduysa, 2-3 sene içerisinde oldu
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    barabarabarbara 7 sa.
    100 euro + kargo bedava olursa fotoğraf makinesi niyetine alabilirim
    Yanıtla +9
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    DH Misafiri 7 sa. en beğenilen
    Google servisi olmayan bir cihaz için 1000 euro'nun üzeri bir fiyat kafayı yemişler diyorum 300 euroya satabilirse dua etsin alan muhakkak çıkacak ama biraz enayilik diyebilirim.
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    Symbianist 7 sa.
    Google Play olmadığı için 100 avrodan fazla etmez.
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    seamewe5 7 sa.
    Resmi olarak Google playi olmayan bu telefonu alacak kişilerin aklından şüphe duyarım. Az boz bir para değil, 1000-1200 euro çok para.
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