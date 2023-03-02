Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, Silikon Tasarım Merkezini genişletmek için 1 milyar euro harcayacak

    Apple, Münih'te bulunan Avrupa Silikon Tasarım Merkezinin genişlemesi için önümüzdeki altı yıl içinde Alman mühendisliğine 1 milyar avroluk ek yatırım yapacağını duyurdu.
    1
    Apple, Silikon Tasarım Merkezi için 1 milyar euro harcayacak Tam Boyutta Gör
    Apple, 2021 yılında Münih'te Avrupa Silikon Tasarım Merkezini kurmuştu. Yakın bir zamanda yaptığı basın açıklaması ile şirket, bu merkeze 1 milyar avroluk yatırım yapacağını açıkladı. Şirket bu yatırımla Seidlstrasse'de son teknoloji bir araştırma tesisi tasarlayacak ve inşa edecek. Önemli laboratuvar alanı, son teknoloji tasarımı ve merkezi konumuyla bu alan, Apple'ın Ar-Ge ekiplerinin yeni şekillerde bir araya gelerek iş birliğini ve yeniliği geliştirmesini sağlayacak.

    1 milyar avroluk yatırım ile 3 yeni tesis inşa edilecek

    Yapılacak yatırımla birlikte Apple'ın yeni Seidlstrasse tesisine ek olarak Silikon Tasarım Merkezi genişlemesinin bir parçası olarak Denisstrasse ve Marsstrasse'de birkaç ek Ar-Ge alanı inşa edilecek. Yapılacak bu üç yeni yapı, Apple'ın Karlstrasse'de kısa süre önce açtığı Ar-Ge tesisinin karşısında bulunacak.

    Apple, Silikon Tasarım Merkezi için 1 milyar euro harcayacak Tam Boyutta Gör
    Apple ürünlerinin gelişimi açısından oldukça önemli olan bu yatırımla ilgili şirket, Seidlstrasse'de Apple'ın Ar-Ge ekiplerinin yeni yollarla bir araya gelerek iş birliğini ve yeniliği geliştirebileceği bir son teknoloji araştırma tesisinin tasarımına ve inşasına doğru gidileceğini söylüyor.

    Konu ile ilgili açıklama yapan Apple'ın donanım teknolojilerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Johny Srouji, "Münih'teki Ar-Ge ekiplerimiz, daha yüksek performans, verimlilik ve güç tasarrufu sağlayan ürünler geliştirme çabalarımızda kritik öneme sahip. Avrupa Silikon Tasarım Merkezimizin genişletilmesi, özel silikon tasarımlar, güç yönetimi çipleri ve geleceğin kablosuz teknolojileri dahil olmak üzere çığır açan yenilikler üzerinde çalışan Bavyera'daki 2.000'den fazla mühendisimiz arasında daha da yakın bir işbirliği sağlayacaktır." dedi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 saat önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 5 saat önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    15 yaşında hangi spora başlanır bim boza nasıl içilir scirocco yakıt tüketimi bcaa off günlerde kullanılır mi park lambası ne zaman yakılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 11T
    Xiaomi 11T
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana C500.1115-8V00X-G-F
    Casper Nirvana C500.1115-8V00X-G-F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız