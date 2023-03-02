Apple, Silikon Tasarım Merkezini genişletmek için 1 milyar euro harcayacak

1 milyar avroluk yatırım ile 3 yeni tesis inşa edilecek
Yapılacak yatırımla birlikte Apple'ın yeni Seidlstrasse tesisine ek olarak Silikon Tasarım Merkezi genişlemesinin bir parçası olarak Denisstrasse ve Marsstrasse'de birkaç ek Ar-Ge alanı inşa edilecek. Yapılacak bu üç yeni yapı, Apple'ın Karlstrasse'de kısa süre önce açtığı Ar-Ge tesisinin karşısında bulunacak.
Konu ile ilgili açıklama yapan Apple'ın donanım teknolojilerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Johny Srouji, "Münih'teki Ar-Ge ekiplerimiz, daha yüksek performans, verimlilik ve güç tasarrufu sağlayan ürünler geliştirme çabalarımızda kritik öneme sahip. Avrupa Silikon Tasarım Merkezimizin genişletilmesi, özel silikon tasarımlar, güç yönetimi çipleri ve geleceğin kablosuz teknolojileri dahil olmak üzere çığır açan yenilikler üzerinde çalışan Bavyera'daki 2.000'den fazla mühendisimiz arasında daha da yakın bir işbirliği sağlayacaktır." dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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