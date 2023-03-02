Apple, Silikon Tasarım Merkezini genişletmek için 1 milyar euro harcayacak

Tam Boyutta Gör Apple, 2021 yılında Münih'te Avrupa Silikon Tasarım Merkezini kurmuştu. Yakın bir zamanda yaptığı basın açıklaması ile şirket, bu merkeze 1 milyar avroluk yatırım yapacağını açıkladı. Şirket bu yatırımla Seidlstrasse'de son teknoloji bir araştırma tesisi tasarlayacak ve inşa edecek. Önemli laboratuvar alanı, son teknoloji tasarımı ve merkezi konumuyla bu alan, Apple'ın Ar-Ge ekiplerinin yeni şekillerde bir araya gelerek iş birliğini ve yeniliği geliştirmesini sağlayacak.

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1 milyar avroluk yatırım ile 3 yeni tesis inşa edilecek

Yapılacak yatırımla birlikte Apple'ın yeni Seidlstrasse tesisine ek olarak Silikon Tasarım Merkezi genişlemesinin bir parçası olarak Denisstrasse ve Marsstrasse'de birkaç ek Ar-Ge alanı inşa edilecek. Yapılacak bu üç yeni yapı, Apple'ın Karlstrasse'de kısa süre önce açtığı Ar-Ge tesisinin karşısında bulunacak.

Tam Boyutta Gör Apple ürünlerinin gelişimi açısından oldukça önemli olan bu yatırımla ilgili şirket, Seidlstrasse'de Apple'ın Ar-Ge ekiplerinin yeni yollarla bir araya gelerek iş birliğini ve yeniliği geliştirebileceği bir son teknoloji araştırma tesisinin tasarımına ve inşasına doğru gidileceğini söylüyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Apple'ın donanım teknolojilerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Johny Srouji, "Münih'teki Ar-Ge ekiplerimiz, daha yüksek performans, verimlilik ve güç tasarrufu sağlayan ürünler geliştirme çabalarımızda kritik öneme sahip. Avrupa Silikon Tasarım Merkezimizin genişletilmesi, özel silikon tasarımlar, güç yönetimi çipleri ve geleceğin kablosuz teknolojileri dahil olmak üzere çığır açan yenilikler üzerinde çalışan Bavyera'daki 2.000'den fazla mühendisimiz arasında daha da yakın bir işbirliği sağlayacaktır." dedi.

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Apple, Silikon Tasarım Merkezi için 1 milyar euro harcayacak