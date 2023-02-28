Geçmişten günümüze Jony Ive'ın unutulmaz tasarımları

1997’den 2019’a kadar Apple’da tasarımdan sorumlu baş yöneticisi olarak çalışan Jony Ive, doğum gününde tasarımları ve konuşmalarıyla sosyal medyanın gündeminde. Apple’a yaptığı tasarımlarla ünlenen, kimine göre efsane tasarımcı kimini de sesi ile büyüleyen Ive’ın tasarladığı ürünlerden bazılarına gelin bakalım.

Jony Ive'ın tasarladığı Apple ürünleri

Tam Boyutta Gör İşte Apple’ın ilk zamanlarından günümüze doğru Jony Ive’ın tasarladığı, akıllarda yer edinen birkaç Apple ürünü:

1993: Newton MessagePad

1998: iMac

1999: iBook G3

2000: G4 Cube

2001: iPod

2002: iMac G4

2004: iPod Mini

2007: iPhone

2008: MacBook Air

2010: iPad

2015: Apple Watch

2016: AirPods

1993: Newton MessagePad

Tam Boyutta Gör Apple Newton MessagePad taşınabilir iletişim sistemi 1993'te piyasaya sürüldü. O dönemin etkileyici bilgi işlem gücünü pille çalışan küçük bir aygıta sığdırmayı mümkün kılan, gücü çok verimli kullanan bir mikroişlemci olan ARM mikroçipini kullanan ilk elde taşınan aygıttı. Newton yeni bir çığır açtı; kişileri saklamak, takvimleri yönetmek mümkündü ve cihaz, el yazısını yazı tipine çevirme özelliğiyle dikkat çekiciydi. Ancak bu özellik umulduğu gibi çalışmadı ve Newton'un ticari olarak başarısız olmasına yol açan faktörlerden biri oldu. Bununla birlikte, Newton'un arkasındaki araştırma ve geliştirme, nihayetinde çok başarılı olan Apple iPhone'u besledi.

1998: iMac

Tam Boyutta Gör Steve Jobs, iMac 1 modelini “Macintosh'un basitliği" şeklinde tanımlamıştı. Jobs ilk iMac’i tanıtırken, piyasadaki diğer masaüstü bilgisayarlarla karşılaştırdı. Jobs'a göre bu bilgisayarlar yavaştı, 13 - 14 inçlik daha küçük ekranlara sahiplerdi, muhtemelen herhangi bir ağ oluşturma özelliğine sahip değillerdi ve tasarımları güzel değildir. İlk ‌iMac,‌ daha hızlı performans, daha iyi görünen bir tasarım ve güncellenmiş G/Ç bağlantı noktalarıyla öne çıkıyordu. Jobs, o zamanın güçlü G3/233 işlemcisini öne sürerek, "Bu şeyi hızlı yapmaya karar verdik," demişti. İlk iMac, 1024x768, 32MB standart bellek, 4GB disk depolama, 24x CD-ROM sürücüsü, 100Mb Ethernet bağlantı noktası, 33.6Kb modem ve 4MB IrDA olan 15 inç ekrana sahipti. İlk ‌iMac,‌ stereo SRS ses, iki adet 12MB USB bağlantı noktası ve G/Ç ve çevre birimleri için bir klavye ve fareye sahipti.” İkonik olarak, insanların makinenin içini görmesini sağlayan yarı saydam bir tasarıma sahipti.

1999: iBook G3

Tam Boyutta Gör iBook “12,1 inçlik bir TFT ekran, PowerPC G3 işlemci, yerleşik 56K modem ve 10/100BASE-T Ethernet ağı, USB bağlantı noktası ve CD-ROM sürücüsüne sahip olan iBook, iki yerleşik anteni ve Apple'ın AirPort kablosuz ağ kartı (isteğe bağlı) için dahili bir yuvası olan ilk “kablosuz kullanıma hazır” taşınabilir bilgisayar. AirPort kablosuz ağ ile 10 adede kadar bilgisayar, saniyede 11 megabite varan hızlarda ve 150 fite (yarım futbol sahası) varan mesafelerde kablosuz olarak tek bir internet bağlantısını paylaşabilir. PC Data’ya göre, Apple'ın iBook ürünü, 1999'un dördüncü çeyreğinde ABD perakende pazarındaki tüm taşınabilir bilgisayarlar arasında bir numara oldu. Ayrıca, aynı rapora göre, Apple'ın iBook ve PowerBook taşınabilir bilgisayar serilerinin toplam satışı, Apple’a aynı çeyrekte ABD perakende pazarındaki tüm taşınabilir bilgisayarların yüzde 10'luk payını verdi.” olarak tanıtılmıştı.

2000: G4 Cube

Tam Boyutta Gör G4 Cube, “Apple bugün, büyüleyici kristal berraklığında bir mahfaza içinde asılı duran sekiz inçlik bir küpte Power Mac G4'ün performansını sunan tamamen yeni bir bilgisayar sınıfı olan Power Mac G4 Cube'u tanıttı. G4 Cube, çoğu PC'nin dörtte birinden daha küçük ancak saniyede üç milyar hesaplamanın (Gigaflops) üzerinde süper bilgisayar hızlarına ulaşan Velocity Engine özellikli 450 MHz PowerPC G4 işlemciye sahip.” olarak tanıtılmıştı.

2001: iPod

Tam Boyutta Gör iPod 1, “Apple bugün, 1.000 adede kadar CD kalitesinde şarkıyı cebinize sağdıran ultra taşınabilir bir tasarımda toplayan çığır açan bir MP3 müzik çalar iPod'u tanıttı. iPod, taşınabilir müzik cihazı tasarımındaki büyük ilerlemeyi Apple'ın efsanevi kullanım kolaylığı ve tüm iTunes şarkılarınızı ve çalma listelerinizi otomatik olarak iPod'unuza indiren ve iPod'unuzu Mac'inize her taktığınızda güncel tutan Otomatik Eşzamanlama özelliğiyle birleştirir.” olarak tanıtılmıştı.

2002: iMac G4

Tam Boyutta Gör Düz panel tasarımlı yeni iMac, “Apple bugün, büyüleyici 15 inç LCD düz ekran etrafında sıfırdan yeniden tasarlanan ve kullanıcıların yalnızca bir dokunuşla yüksekliğini veya açısını zahmetsizce ayarlamasına olanak tanıyan yepyeni iMac'i tanıttı. Yeni iMac ayrıca güçlü bir 700 MHz veya 800 MHz PowerPC G4 işlemciye ve Apple'ın CD ve DVD'leri oynatmak ve yazmak için devrim niteliğindeki SuperDrive özelliğine sahip.” olarak tanıtılmıştı.

2004: iPod Mini

Tam Boyutta Gör iPod Mini 1. nesil, “Apple bugün, 1.000 adede kadar CD kalitesinde şarkı alabilen, şimdiye kadarki en küçük taşınabilir müzik çalar olan iPod Mini'yi tanıttı. iPod mini, beş şık renkte (gümüş, altın, pembe, mavi veya yeşil) sunulan ultra taşınabilir, hafif anodize alüminyum gövde içine yerleştirilmiştir ve tek elle kolay gezinme için patent başvurusu yapılmış, dokunmaya duyarlı Click Wheel özelliğine sahiptir. iPod mini, iPod'larla aynı ödüllü kullanıcı arayüzüne sahiptir. Apple’ın dünyanın bir numaralı dijital müzik hizmeti iTunes Music Store ve iTunes dijital müzik kutusu yazılımı ile sorunsuz bir şekilde dijital müzik koleksiyonları satın alıp dinlemenizi sağlar.” olarak tanıtılmıştı.

2007: iPhone

Tam Boyutta Gör iPhone 1, “Apple bugün, üç ürünü (devrim niteliğinde bir cep telefonu, dokunmatik kontrollere sahip geniş ekranlı iPod ve masaüstü sınıfı e-posta, webde gezinme, arama ve haritalar içeren çığır açan bir internet iletişim cihazı) küçük ve hafif bir telefonda birleştiren iPhone'u tanıttı. iPhone, geniş çoklu dokunmatik ekrana ve öncü yeni yazılıma dayalı tamamen yeni bir kullanıcı arayüzü sunar ve kullanıcıların iPhone'u yalnızca parmaklarıyla kontrol etmelerine olanak tanır. iPhone ayrıca, kullanıcıların cep telefonlarında neler yapabileceklerini tamamen yeniden tanımlayan, bir mobil cihazda daha önce hiç görülmemiş bir yazılım gücü ve karmaşıklık çağını başlatıyor.” olarak tanıtılmıştı.

2007'den beri kutusu açılmamış iPhone, açık artırmada satılacak 3 hf. önce eklendi

2008: MacBook Air

Tam Boyutta Gör İlk Macbook Air “Apple, bugün dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı olan MacBook Air'i tanıttı. MacBook Air, rakip dizüstü bilgisayarların en ince noktasından daha incedir. MacBook Air, çarpıcı bir 13,3 inç LED arkadan aydınlatmalı geniş ekrana, tam boyutlu ve arkadan aydınlatmalı bir klavyeye, video konferans için yerleşik bir iSight video kameraya ve çoklu dokunma hareketi destekli geniş bir izleme dörtgenine sahiptir. MacBook Air, 4 MB L2 önbelleğe sahip 1,6 GHz veya 1,8 GHz Intel Core 2 Duo işlemci tarafından desteklenir ve standart olarak 2 GB bellek, 80 GB 1,8 inç sabit sürücü ve en yeni 802.11n Wi-Fi teknolojisi ve Bluetooth 2.1 içerir.” olarak tanıtılmıştı.

2010: iPad

Tam Boyutta Gör iPad 1, “Apple, bugün internette gezinmek, e-posta okumak ve göndermek, fotoğraflara bakmak, video izlemek, müzik dinlemek, oyun oynamak, e-kitap okumak ve çok daha fazlası için devrim niteliğinde bir cihaz olan iPad'i tanıttı. iPad'in duyarlı yüksek çözünürlüklü Multi-Touch ekranı, kullanıcıların uygulamalar ve içeriklerle fiziksel olarak etkileşim kurmasına olanak tanır. iPad, yalnızca 13.4mm kalınlığında ve yalnızca 680 g ağırlığında; herhangi bir dizüstü bilgisayardan veya netbooktan daha ince ve daha hafif. iPad, özellikle iPad için tasarlanmış 12 yeni yenilikçi uygulama içerir ve App Store'daki 140.000'den fazla uygulamanın neredeyse tamamını çalıştırır.” olarak tanıtılmıştı.

2015: Apple Watch

Tam Boyutta Gör Apple Watch 1 “Apple bugün, bugüne kadarki en kişisel cihazı ve Apple ekosistemine en yeni yenilikçi eklentisi olan Apple Watch’u duyurdu. Apple Watch, inanılmaz derecede hassas bir saat, samimi ve anında iletişim sağlayan bir cihaz ve çığır açan bir sağlık ve fitness arkadaşı. Kişisel ifade için son derece özelleştirilebilir olan Apple Watch ayrıca, saate özel olarak tasarlanmış üçüncü parti uygulama deneyimleriyle bilgileri bir bakışta almanın ve dünyayla etkileşim kurmanın tamamen yeni bir yolunu sunar.” olarak tanıtılmıştı.

2016: AirPods

Tam Boyutta Gör Apple AirPods 1. nesil “AirPods, yüksek kaliteli ses ve uzun pil ömrüyle zahmetsiz bir kablosuz dinleme deneyimi sunar. Bu büyülü kablosuz kulaklıklar, daha önce mümkün olmayan bir kablosuz ses deneyimi sağlayarak müzik dinleme, telefon görüşmeleri yapma, dizi ve filmlerin keyfini çıkarma, oyun oynama ve Siri ile etkileşim kurma şeklinizi yeniden keşfetmek için ileri teknolojiyi kullanır.” olarak tanıtılmıştı.

Jony Ive, odaklanmanın gücü hakkında “Odak, olmasını arzu ettiğiniz ya da Pazartesi yaptığınız bir şey değil. Her dakika yaptığınız bir şey.” demişti:

13 yaşındaki kızı ve arkadaşlarıyla maça giderken 41 yaşında bir helikopter kazasında hayatını kaybeden efsanevi NBA yıldızı Kobe Bryant, Jony Ive ile geçirdiği bir günü anlatıyor:

Jony Ive’ın Thomas Edison’dan iki kat fazla patente sahip olduğunu biliyor muydunuz? Ive, 5000’den fazla patente sahip.

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