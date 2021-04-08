Apple şimdi de şişe su üreticisine telif davası açtı

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Marka logolarının korunması hususunda Apple’ın ne kadar katı ve agresif olduğu herkesin malumu. Geçtiğimiz yıllarda armut şeklindeki bir logoyu bile kendi elma logosunu anımsattığı gerekçesiyle dava etmişti. Şimdi sıra bir şişe su üreticisinde.

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Apple bu kez armut logosuna savaş açtı

Georgette LLC de nasibini aldı

Apple iki yıl önce Norveç Süreç Partisi’nin logosunu kendi logosuna çok benzediği için şikayet etmiş ve parti logosu değiştirilmişti. Geçen yıl da Prepear firmasını armut logosunun kendi logosuna çok benzediği için şikayet etmiş ve yine logo değiştirilmişti.

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Apple bu kez Georgette LLC adındaki şişe su üreticisini şikayet etti. Şişelerdeki elma logosunun kendi logosuna çok benzediğini ve tüketicinin kafasında karışıklığa neden olduğunu belirten Apple yine değişim talep ediyor.

Hem Georgette LLC hem de Norveç Süreç Partisi’nin logolarının elmaya benzediğini söylemek mümkün ancak armut logosunun pek bir ilgisi yok gibiydi. Yine de Apple tasarım ve dış hatlardan çok rahatsız olmuştu. Genelde Apple’ın logo şikayetlerinin sonuç verdiğini söyleyebiliriz.

https://www.macrumors.com/2021/04/07/apple-block-nearly-identical-logo-trademark/

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