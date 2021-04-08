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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple şimdi de şişe su üreticisine telif davası açtı

    Georgette LLC şişe su üreticisi markasını elma logosu ile temsil ettiği için Apple tarafından şikayet edildi. Apple mümkün olan en kısa sürede logonun değiştirilmesini istiyor.
    08 Nisan 2021, 11:00 (6 gün)
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    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    19

    Apple şimdi de şişe su üreticisine telif davası açtı
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    Marka logolarının korunması hususunda Apple’ın ne kadar katı ve agresif olduğu herkesin malumu. Geçtiğimiz yıllarda armut şeklindeki bir logoyu bile kendi elma logosunu anımsattığı gerekçesiyle dava etmişti. Şimdi sıra bir şişe su üreticisinde.

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    Georgette LLC de nasibini aldı

    Apple iki yıl önce Norveç Süreç Partisi’nin logosunu kendi logosuna çok benzediği için şikayet etmiş ve parti logosu değiştirilmişti. Geçen yıl da Prepear firmasını armut logosunun kendi logosuna çok benzediği için şikayet etmiş ve yine logo değiştirilmişti.

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    Apple bu kez Georgette LLC adındaki şişe su üreticisini şikayet etti. Şişelerdeki elma logosunun kendi logosuna çok benzediğini ve tüketicinin kafasında karışıklığa neden olduğunu belirten Apple yine değişim talep ediyor.

    Hem Georgette LLC hem de Norveç Süreç Partisi’nin logolarının elmaya benzediğini söylemek mümkün ancak armut logosunun pek bir ilgisi yok gibiydi. Yine de Apple tasarım ve dış hatlardan çok rahatsız olmuştu. Genelde Apple’ın logo şikayetlerinin sonuç verdiğini söyleyebiliriz.



    https://www.macrumors.com/2021/04/07/apple-block-nearly-identical-logo-trademark/
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ceo-tr (Ceo Tr) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yakında elma yiyenlere de dava açmasa bari
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    Teknolojist_44 (**** ****) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Adamlar elmanın bir meyve olduğunu unutmuş, kendilerine ait bir şey sanıyorlar. Yakında doğa anaya, toprağa da dava açarlar, logomuz şeklinde meyve veriyorsunuz diye.
    Adamlar elmanın bir meyve olduğunu unutmuş, kendilerine ait bir şey sanıyorlar. Yakında doğa anaya, toprağa da dava açarlar, logomuz şeklinde meyve veriyorsunuz...
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    1 Yanıt Yanıtla +49
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    monacomen 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Aslında Apple bu sefer haklı olabilir gibi olmayabilir gibi de. Şöyle ki yukarıdaki davaya konu olan logo ve Apple'ın savunması göz önüne alındığında Apple logosu aynen alınmış ve boşluklar doldurulup bir de yaprak eklenmiş. Yani orijinal logonun üzerinde küçük oynamalar yapılarak yeni tasarım yapılmış. Ama teknoloji firması olarak bilinen Apple'ın su üretmediğini biliyoruz burada nasıl bir kafa karışıklığı olabilir? Ve su üreticisi firma logo için niye böyle bir kurnazlık yapmış bu da soruşturulmalı tabii.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Aslında Apple bu sefer haklı olabilir gibi olmayabilir gibi de. Şöyle ki yukarıdaki davaya konu olan logo ve Apple'ın savunması göz önüne alındığında Apple logo...
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    1 Yanıt Yanıtla +15
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    Yorumlar (27) Yorum Yaz Forumda Gör
    m f i 4 gün ( Mesaj Silindi )
    çok haklı bi dava. tamam elma sonuç olarak ama logoyu alıp 2 3 yerini değiştirmek suç olmalı
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    armax (H T) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Apple store içerisinde elma 🍏 yemek istiyorum
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    K karaataas 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Koskoca apple olarak bunu mu dert etmişler
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    canskru (ŞükrüCan Topcuoğlu) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    apple tanrıya dava açtı. elmaları onun logosuna benzettiği için..
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    BoomBookTR (Black Eagle) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Apple adını almış. Resmini de almış. Pear adı alınabilir ve boş bir domain gençler... Monkey vb. de boş.
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    M marazgiil 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Elma yiyorum inş biri görmez
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    Ryukk6193 (Volkan Demirözü) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Evde elma yiyodum apple bana dava açmış 😁
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    Mion 5 gün ( Mesaj Silindi )
    kibir... çok yakında batmaları dileğiyle!
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    WB 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bence hakli..
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Şişelerdeki elma logosunun kendi logosuna çok benzediğini ve tüketicinin kafasında karışıklığa neden olduğunu belirten Apple yine değişim talep ediyor.




    Nasıl bir kafa karışıklığıymış bu? Yani müşteri Iphone almaya karar vermişken logoya bakıp kafa karışıklığı yaşıyor ve su mu almaya karar veriyor?
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    P Proprietor (Akif Altun) 6 gün ( Mesaj Silindi ) Kartal Göz
    Hayır markette elma logolu suyu görünce bunu apple üretiyor diye düşünüp o markayı tercih ediyor
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    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple, apple logo ve
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