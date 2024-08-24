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    Apple Smart Ring ilk defa ortaya çıktı: Benzersiz özelliklerle gelebilir

    Bugüne kadar akıllı yüzük pazarına ilişkin bir hamlesi bulunmayan Apple, ilk defa bu kadar ciddi bir sızıntıyla gündeme geldi. İşte Apple Smart Ring hakkındaki ilk bilgiler.

    Apple Smart Ring ilk defa ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Apple'ın yeni bir cihaz üzerinde çalıştığı uzun süredir konuşuluyor. Son çıkan patent başvurusu, teknoloji devinin geliştirdiği Apple Smart Ring hakkında daha fazla ipucu veriyor. Bu patent, sadece sağlık özelliklerine odaklanmak yerine, kullanıcıların iPhone, iPad ve Mac gibi çeşitli Apple cihazlarını kontrol edebileceği bir akıllı yüzükten bahsediyor. İlginç bir şekilde, bu yeni patent başvurusu, sadece Apple cihazlarını değil, HomePod, Apple TV ve hatta bir ofis lambası gibi çok çeşitli cihazları da kontrol edebileceğine işaret ediyor.

    Apple Smart Ring hangi özelliklerle gelecek?

    Patent başvurusunda "Yüzük Cihazı" olarak adlandırılan bu teknoloji, kullanıcının çevresindeki birçok elektronik cihazla etkileşim kurabilen bir yapı olarak tanımlanıyor. Apple'ın bu cihazı, diğer cihazlar için merkezi bir kontrol noktası olarak konumlandırmayı planladığı anlaşılıyor. Ancak, "kontrol" ifadesi tam olarak netleştirilmiş değil; bu yüzden yüzüğün doğrudan cihazların yerine görevleri yerine getirip getirmeyeceği ya da sadece cihazları yönlendirip yönlendirmeyeceği belirsiz.

    Başvuruda yer alan görsellerde, cihazın çeşitli sensörlerle donatılacağı görülüyor. Bu sensörler, farklı türde giriş sinyallerini algılayabilen atalet ölçüm birimleri ve vücut tabanlı sensörler içeriyor. Ayrıca, yüzüğün bir mikrofon içerebileceği de belirtilmiş. Bu, cihazın el hareketleri, dokunma, basınç, ses, işaret etme ve bakış gibi çeşitli giriş biçimlerini algılayabileceği anlamına geliyor.

    Apple, bu yüzüğün gün boyu takılabilecek şekilde tasarlandığını ve yakınlık bazlı işlevsellik sunacağını belirtiyor. Bu bağlamda, yakın alan iletişimi (NFC) etiketlerinin kullanımına da değinilmiş. İlginç bir detay olarak, aynı parmağa ya da farklı parmaklara birden fazla yüzük takılabileceği de ifade ediliyor.

    Bu patent başvurusu, Apple'ın giyilebilir teknoloji alanında yenilikçi bir adım atmayı planladığını gösteriyor. Akıllı yüzük, farklı türdeki cihazlar arasında köprü görevi görerek kullanıcıların daha sezgisel ve pratik bir deneyim yaşamalarını sağlayabilir. Bu teknolojinin ne zaman piyasaya sürüleceği ya da nihai özelliklerinin neler olacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmasa da, bu patent başvurusu, Apple'ın bu alandaki potansiyelini ve yenilikçi vizyonunu gözler önüne seriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    1 ayda kol kaç cm büyür diyette şinitzel yenir mi heavy duty program kediye bakamıyorum nereye verebilirim moraran tırnak kaç günde düşer

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