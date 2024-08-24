Apple Smart Ring ilk defa ortaya çıktı: Benzersiz özelliklerle gelebilir

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Apple'ın yeni bir cihaz üzerinde çalıştığı uzun süredir konuşuluyor. Son çıkan patent başvurusu, teknoloji devinin geliştirdiği Apple Smart Ring hakkında daha fazla ipucu veriyor. Bu patent, sadece sağlık özelliklerine odaklanmak yerine, kullanıcıların iPhone, iPad ve Mac gibi çeşitli Apple cihazlarını kontrol edebileceği bir akıllı yüzükten bahsediyor. İlginç bir şekilde, bu yeni patent başvurusu, sadece Apple cihazlarını değil, HomePod, Apple TV ve hatta bir ofis lambası gibi çok çeşitli cihazları da kontrol edebileceğine işaret ediyor.

Apple Smart Ring hangi özelliklerle gelecek?

Patent başvurusunda "Yüzük Cihazı" olarak adlandırılan bu teknoloji, kullanıcının çevresindeki birçok elektronik cihazla etkileşim kurabilen bir yapı olarak tanımlanıyor. Apple'ın bu cihazı, diğer cihazlar için merkezi bir kontrol noktası olarak konumlandırmayı planladığı anlaşılıyor. Ancak, "kontrol" ifadesi tam olarak netleştirilmiş değil; bu yüzden yüzüğün doğrudan cihazların yerine görevleri yerine getirip getirmeyeceği ya da sadece cihazları yönlendirip yönlendirmeyeceği belirsiz.

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Başvuruda yer alan görsellerde, cihazın çeşitli sensörlerle donatılacağı görülüyor. Bu sensörler, farklı türde giriş sinyallerini algılayabilen atalet ölçüm birimleri ve vücut tabanlı sensörler içeriyor. Ayrıca, yüzüğün bir mikrofon içerebileceği de belirtilmiş. Bu, cihazın el hareketleri, dokunma, basınç, ses, işaret etme ve bakış gibi çeşitli giriş biçimlerini algılayabileceği anlamına geliyor.

Apple, bu yüzüğün gün boyu takılabilecek şekilde tasarlandığını ve yakınlık bazlı işlevsellik sunacağını belirtiyor. Bu bağlamda, yakın alan iletişimi (NFC) etiketlerinin kullanımına da değinilmiş. İlginç bir detay olarak, aynı parmağa ya da farklı parmaklara birden fazla yüzük takılabileceği de ifade ediliyor.

Bu patent başvurusu, Apple'ın giyilebilir teknoloji alanında yenilikçi bir adım atmayı planladığını gösteriyor. Akıllı yüzük, farklı türdeki cihazlar arasında köprü görevi görerek kullanıcıların daha sezgisel ve pratik bir deneyim yaşamalarını sağlayabilir. Bu teknolojinin ne zaman piyasaya sürüleceği ya da nihai özelliklerinin neler olacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmasa da, bu patent başvurusu, Apple'ın bu alandaki potansiyelini ve yenilikçi vizyonunu gözler önüne seriyor.

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