Redmi’nin bu akıllı saat modeli tek şarjla 18 gün kullanım ömrü vadediyor

Redmi, yeni nesil akıllı saat modeli Redmi Watch 5 Active'i tanıtmak üzere. Bu model, selefine kıyasla daha büyük bir ekranla geliyor ve tek bir şarjla daha uzun süre kullanım ömrü vadediyor. Şirket, cihazın bazı özelliklerini şimdiden paylaşmaya başladı, ve önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntının açıklanması bekleniyor. Redmi Watch 3 modelinin Ağustos 2023'te piyasaya sürüldüğünü hatırlatalım; bu model hem iOS hem de Android cihazlarla uyumlu olarak çalışıyordu.
Redmi Watch 5 Active, 27 Ağustos'ta kullanıcılarla buluşacak. Şirketin web sitesinde yer alan bilgilere göre, yeni model en az iki farklı renkte sunulacak. Ayrıca, Xiaomi'nin aynı tarihte yeni QLED TV serisini de tanıtması planlanıyor.
Yeni Redmi Watch 5 Active, 2 inçlik bir ekran boyutuyla geliyor. Bu, geçen yıl piyasaya sürülen Redmi Watch 3 Active modelinin 1,48 inçlik ekranına göre bir artış anlamına geliyor. Henüz ekran teknolojisi konusunda net bir bilgi yok; ancak önceki modelde LCD ekran kullanıldığı biliniyor. Batarya ömrü konusunda da iyileştirmeler yapıldığı söyleniyor. Redmi Watch 3 Active, tek bir şarjla 12 güne kadar dayanabilirken, Redmi Watch 5 Active'in 18 güne kadar batarya ömrü sunması bekleniyor.
Yeni modelin detayları, özellikle büyük ekranı ve uzun batarya ömrüyle dikkat çekiyor. Kullanıcıların günlük aktivitelerini takip edebileceği bu akıllı saat, daha geniş bir kullanım süresi sunarak kullanıcı deneyimini artırmayı hedefliyor. Tanıtım yaklaştıkça, cihazın diğer özellikleri hakkında daha fazla bilginin paylaşılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.