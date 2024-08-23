Redmi’nin bu akıllı saat modeli tek şarjla 18 gün kullanım ömrü vadediyor

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Redmi, yeni nesil akıllı saat modeli Redmi Watch 5 Active'i tanıtmak üzere. Bu model, selefine kıyasla daha büyük bir ekranla geliyor ve tek bir şarjla daha uzun süre kullanım ömrü vadediyor. Şirket, cihazın bazı özelliklerini şimdiden paylaşmaya başladı, ve önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntının açıklanması bekleniyor. Redmi Watch 3 modelinin Ağustos 2023'te piyasaya sürüldüğünü hatırlatalım; bu model hem iOS hem de Android cihazlarla uyumlu olarak çalışıyordu.

Redmi Watch 5 Active, 27 Ağustos'ta kullanıcılarla buluşacak. Şirketin web sitesinde yer alan bilgilere göre, yeni model en az iki farklı renkte sunulacak. Ayrıca, Xiaomi'nin aynı tarihte yeni QLED TV serisini de tanıtması planlanıyor.

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Yeni Redmi Watch 5 Active, 2 inçlik bir ekran boyutuyla geliyor. Bu, geçen yıl piyasaya sürülen Redmi Watch 3 Active modelinin 1,48 inçlik ekranına göre bir artış anlamına geliyor. Henüz ekran teknolojisi konusunda net bir bilgi yok; ancak önceki modelde LCD ekran kullanıldığı biliniyor. Batarya ömrü konusunda da iyileştirmeler yapıldığı söyleniyor. Redmi Watch 3 Active, tek bir şarjla 12 güne kadar dayanabilirken, Redmi Watch 5 Active'in 18 güne kadar batarya ömrü sunması bekleniyor.

Yeni modelin detayları, özellikle büyük ekranı ve uzun batarya ömrüyle dikkat çekiyor. Kullanıcıların günlük aktivitelerini takip edebileceği bu akıllı saat, daha geniş bir kullanım süresi sunarak kullanıcı deneyimini artırmayı hedefliyor. Tanıtım yaklaştıkça, cihazın diğer özellikleri hakkında daha fazla bilginin paylaşılması bekleniyor.

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Redmi’nin bu akıllı saat modeli tek şarjla 18 gün dayanıyor