Apple tarihindeki en büyük iPhone geliyor: iPhone 12 Pro Max

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Yabancı basında çıkan haberlere göre 6.7 inçlik iPhone 12 Pro Max, ebat olarak Apple'ın bügüne kadar piyasaya sürdüğü en büyük iPhone modeli olacak.

Ayrıca Bkz. "Apple, iPhone 12 mini ve iPhone 12'yi 5 Ekim'de mağazalara gönderecek"

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Cihazın 160.8 x 78.1 x 7.4 mm boyutlarında olacağı bildiriliyor. Yani düz kenarları nedeniyle akıllı telefonu avuç içinde tutmak özellikle elleri küçük olanlar için pek rahat olmayacak.

En küçük model iPhone 12 mini

Bununla birlikte 5.4 inçlik iPhone 12 mini'nin yeni serideki en küçük akıllı telefon olacağı söyleniyor. Cihaz 130.8 x 63.8 x 7.4 mm ebatlarıyla karşımıza çıkacak.

6.1 inç ekranlı diğer iki iPhone'un ise (iPhone 12 ve 12 Pro) 146.7 x 71.6 x 7.4 mm boyutlarında olacağı belirtiliyor. Yani iki model de aynı büyüklüğe sahip olacak.

Apple, iPhone 12 serisi akıllı telefonlarını Ekim ayında tanıtacak. Şirketin yeni nesil telefonları 5G desteği, A14 Bionic işlemci, güncellenmiş kamera ve yeni bir tasarımla karşımıza çıkacak.

https://news.mydrivers.com/1/716/716427.htm

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