Apple tarihindeki en büyük iPhone geliyor: iPhone 12 Pro Max

Yabancı basında çıkan haberlere göre 6.7 inçlik iPhone 12 Pro Max, ebat olarak Apple'ın bügüne kadar piyasaya sürdüğü en büyük iPhone modeli olacak.
Ayrıca Bkz. "Apple, iPhone 12 mini ve iPhone 12'yi 5 Ekim'de mağazalara gönderecek"İlginizi Çekebilir 5.4 inç iPhone 12, 4.7 inçlik iPhone SE'den daha küçük olacak
Cihazın 160.8 x 78.1 x 7.4 mm boyutlarında olacağı bildiriliyor. Yani düz kenarları nedeniyle akıllı telefonu avuç içinde tutmak özellikle elleri küçük olanlar için pek rahat olmayacak.
En küçük model iPhone 12 mini
Bununla birlikte 5.4 inçlik iPhone 12 mini'nin yeni serideki en küçük akıllı telefon olacağı söyleniyor. Cihaz 130.8 x 63.8 x 7.4 mm ebatlarıyla karşımıza çıkacak.
6.1 inç ekranlı diğer iki iPhone'un ise (iPhone 12 ve 12 Pro) 146.7 x 71.6 x 7.4 mm boyutlarında olacağı belirtiliyor. Yani iki model de aynı büyüklüğe sahip olacak.
Apple, iPhone 12 serisi akıllı telefonlarını Ekim ayında tanıtacak. Şirketin yeni nesil telefonları 5G desteği, A14 Bionic işlemci, güncellenmiş kamera ve yeni bir tasarımla karşımıza çıkacak.
https://news.mydrivers.com/1/716/716427.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Çok tuhaf bir seri oldu. Düz ve plus iken Apple çok daha basit ve samimiydi.
Pro, Pro Max, Mini bunlar Android firmalarının ihtiyaç duyduğu adlandırmalar. Ötesi değil.
Biraz az kazanalim her kesime hitap etmeyelim yeter ki cizgimizi bozmayalim yok. Ac gozlu insanoglu..
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