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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple tarihindeki en büyük iPhone geliyor: iPhone 12 Pro Max

    Apple'ın önümüzdeki ay tanıtacağı yeni akıllı telefonlarının boyutları ortaya çıktı. Şirketin çok yakında duyuracağı iPhone 12 Pro Max bugüne kadarki en büyük iPhone olacak.
    3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
    13,2b
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple tarihindeki en büyük iPhone geliyor: iPhone 12 Pro Max
    Tam Boyutta Gör

    Yabancı basında çıkan haberlere göre 6.7 inçlik iPhone 12 Pro Max, ebat olarak Apple'ın bügüne kadar piyasaya sürdüğü en büyük iPhone modeli olacak.

    Ayrıca Bkz. "Apple, iPhone 12 mini ve iPhone 12'yi 5 Ekim'de mağazalara gönderecek"

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    Cihazın 160.8 x 78.1 x 7.4 mm boyutlarında olacağı bildiriliyor. Yani düz kenarları nedeniyle akıllı telefonu avuç içinde tutmak özellikle elleri küçük olanlar için pek rahat olmayacak.

    En küçük model iPhone 12 mini

    Bununla birlikte 5.4 inçlik iPhone 12 mini'nin yeni serideki en küçük akıllı telefon olacağı söyleniyor. Cihaz 130.8 x 63.8 x 7.4 mm ebatlarıyla karşımıza çıkacak.

    6.1 inç ekranlı diğer iki iPhone'un ise (iPhone 12 ve 12 Pro) 146.7 x 71.6 x 7.4 mm boyutlarında olacağı belirtiliyor. Yani iki model de aynı büyüklüğe sahip olacak.

    Apple, iPhone 12 serisi akıllı telefonlarını Ekim ayında tanıtacak. Şirketin yeni nesil telefonları 5G desteği, A14 Bionic işlemci, güncellenmiş kamera ve yeni bir tasarımla karşımıza çıkacak.



    https://news.mydrivers.com/1/716/716427.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    44 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    takmayanadam (Burak Arda) 3 hf. en beğenilen
    Zaten bu kosullarda elimizin kucuklugu buyuklugu farketmiyo. Hic bir kosulda tutamıyoruz🙁🤔
    1 Yanıt Yanıtla +32
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    esmerbuyucu (E. B.) 3 hf.
    iPhone 12 mini çok can yakar. Küçük ve hafif telefon kullanmak isteyenler olacaktır.
    1 Yanıt Yanıtla +20
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    erenakil (Eren Akil) 3 hf.
    İphone mini power tusuna entegre touch id ile gelirse manyak satar. Bu pandemide face id perisan etti!
    Yanıtla +10
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    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    High Sierra 2 hf.
    Artık SE'nin anlamı da kalmadı ki.
    Çok tuhaf bir seri oldu. Düz ve plus iken Apple çok daha basit ve samimiydi.
    Pro, Pro Max, Mini bunlar Android firmalarının ihtiyaç duyduğu adlandırmalar. Ötesi değil.
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    orhanyor (orhan ) 2 hf.
    Bana iPhone 6s bile büyük geliyor bu telefonlar nedir arkadaş tablet niyetine satılır
    Yanıtla +1
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    DH Misafiri 2 hf.
    Diğer firmalar daha önce yapınca laf atılıyordu sonunda Apple da doğru yolu buldu işte. 6.7 ideal boyut, diğerleri malzemeden bataryadan çalınan çağdışı ürün demektir. 1080p ve üzeri için büyük ekran gerek
    Yanıtla +1
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    DH Misafiri 2 hf.
    Xiaomi bunu daha önce yaptı yaygınlaştırdı. Apple taklit edip büyük ekrana 20000 TL istiyor.
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    sdbz (Sezai Kuyu) 2 hf.
    Kendisi göççük, fiyatı böyük olacak diyolar
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    DH Misafiri 3 hf.
    O kadar para veriyorlar büyük olsun tabi. 15-16bine küçücük telefon mu alsın adamlar.
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    igetsky 3 hf.
    5.8 en iyisiydi neden pronun boyutu buyudu ki
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    TearsForFears 3 hf.
    Telefonları iyice inceltmişler. Ne gerek var bu kadar inceltmeye? 7.4mm yerine 8.4 yap 500 mah fazla koy ayrıca daha sağlamlaşır telefon.
    Yanıtla +3
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    WB 3 hf.
    Dandroid gibi karman corman oldu. Pro lar, max ler, s ler, miniler, xr, se.. Her sene tek model cikan yillari ozluyor insan..



    Biraz az kazanalim her kesime hitap etmeyelim yeter ki cizgimizi bozmayalim yok. Ac gozlu insanoglu..
    Yanıtla +3
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    -MoDeStUs- 3 hf.
    6.7 inç mi.Fırıncı küreği.
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    13153 kez okundu.
    20 kişi, toplam 22 yorum yazdı.

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    Apple, iphone 12 pro max ve
    5 etiket daha en büyük iPhone ebat boyut Mobil Teknolojiler
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