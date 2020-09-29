Apple, iPhone 12 mini ve iPhone 12'yi 5 Ekim'de mağazalara gönderecek

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Apple merakla beklenen iPhone 12 serisinin lansman tarihini henüz resmi olarak açıklamasa da bazı kaynaklar şirketin 13 Ekim'de bir etkinlik düzenleyeceğini ve aynı hafta ön siparişleri kabul etmeye başlayacağını söylüyor.

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Apple ile ilgili güvenilir bilgiler paylaşan duyumcu Jon Prosser, iPhone 12 akıllı telefonların ilk partisinin 5 Ekim'de distribütörlere gönderileceğini belirtti. İlk sevkiyat iPhone 12 mini ve iPhone 12 olmak üzere sadece iki model içerecek.

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Diğer modeller Kasım'da çıkacak

Prosser ayrıca her iki akıllı telefonun da 64, 128 veya 256 GB depolama seçenekleriyle satışa sunulacağını belirtti. iPhone 12 mini 5.4 inç ekranla gelirken, iPhone 12 6.1 inç boyutunda bir ekranla karşımıza çıkacak.

Daha önceki raporlarda Apple'ın ilk etapta yalnızca bir veya iki model satışa sunacağını, diğer modellerin en erken Kasım ayında mağzalardaki yerini alabileceği bildirilmişti. Prosser'ın son istihbaratları da bu bilgileri doğrular nitelikte.

https://twitter.com/jon_prosser/status/1310753035606462464

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