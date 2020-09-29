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    Apple, iPhone 12 mini ve iPhone 12'yi 5 Ekim'de mağazalara gönderecek

    Apple'ın 13 Ekim tarihinde yeni nesil iPhone'ları tanıtması bekleniyor. Lansmana sayılı günler kala iPhone 12 sevkiyatıyla ilgili ilk bilgiler de ortaya çıkmaya başladı.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple, iPhone 12 mini ve iPhone 12'yi 5 Ekim'de mağazalara gönderecek
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    Apple merakla beklenen iPhone 12 serisinin lansman tarihini henüz resmi olarak açıklamasa da bazı kaynaklar şirketin 13 Ekim'de bir etkinlik düzenleyeceğini ve aynı hafta ön siparişleri kabul etmeye başlayacağını söylüyor.

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    Ayrıca Bkz. "Windows XP'nin kaynak kodları internete sızdı"

    Apple ile ilgili güvenilir bilgiler paylaşan duyumcu Jon Prosser, iPhone 12 akıllı telefonların ilk partisinin 5 Ekim'de distribütörlere gönderileceğini belirtti. İlk sevkiyat iPhone 12 mini ve iPhone 12 olmak üzere sadece iki model içerecek.

    Apple, iPhone 12 mini ve iPhone 12'yi 5 Ekim'de mağazalara gönderecek
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    Diğer modeller Kasım'da çıkacak

    Prosser ayrıca her iki akıllı telefonun da 64, 128 veya 256 GB depolama seçenekleriyle satışa sunulacağını belirtti. iPhone 12 mini 5.4 inç ekranla gelirken, iPhone 12 6.1 inç boyutunda bir ekranla karşımıza çıkacak.

    Daha önceki raporlarda Apple'ın ilk etapta yalnızca bir veya iki model satışa sunacağını, diğer modellerin en erken Kasım ayında mağzalardaki yerini alabileceği bildirilmişti. Prosser'ın son istihbaratları da bu bilgileri doğrular nitelikte.



    https://twitter.com/jon_prosser/status/1310753035606462464 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    BlueDay_86 (cemil özdemir) 3 sa. en beğenilen
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    alemburda34 3 sa.
    iphone vereceğim parayla dolar alırım daha iyi
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    Fx_57,5 (semih ehli) 1 sa. alemburda34
    alacağın dolar yükselse bile telefon fiyatlarıda arttığı için bir sonraki sene yine iphone alabilirsin.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    BlueDay_86 (cemil özdemir) 3 sa. en beğenilen
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    Mr. Jingles 4 sa.
    iPhone SE Plus ne olacak asıl ondan haber verin.
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