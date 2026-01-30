Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple'ın tarihindeki en büyük ikinci satın alımı yapay zeka şirketi Q.ai oldu

    Apple, AI odaklı Q.ai’yi satın alarak tarihinin en büyük ikinci satın alımına imza attı. Şirketin sessiz iletişime odaklanan teknolojileri, Apple ekosistemi için yeni kullanım alanları vadediyor.

    Apple tarihinin en büyük ikinci satın alımı Q.ai oldu Tam Boyutta Gör
    Apple, şimdiye kadarki en büyük ikinci satın alımına imza atarak “sessiz konuşma” olarak tanımlanan ve kullanıcının tek bir kelime etmeden iletişim kurmasını mümkün kılan teknolojiler geliştiren Q.ai adlı girişimi bünyesine kattı. Apple’ın İsrail merkezli şirket için yaklaşık 2 milyar dolar ödediği bildirildi.

    Sadece dört yıllık bir geçmişe sahip olan Q.ai, klasik sesli komut anlayışının ötesine geçen bir yaklaşımla dikkat çekiyor. Şirketin geliştirdiği sistemler, yüzdeki çok küçük cilt hareketlerini ve mimikleri algılayarak kullanıcının ne söylemek istediğini anlamayı hedefliyor. Bu teknoloji, Q.ai’nin sahip olduğu ve kulaklık ya da akıllı gözlüklere entegre edilebilecek optik sensör patentlerine dayanıyor. Bu sayede bir yapay zeka asistanıyla tamamen sessiz, sözsüz bir etkileşim kurulabiliyor.

    Siri ve Apple Intelligence için önemli

    Q.ai’nin kurucuları arasında yer alan CEO Aviad Maizels, Apple için yabancı bir isim değil. Maizels, daha önce PrimeSense’i kurmuş, Apple da bu şirketi 2013 yılında satın almıştı. PrimeSense’in Xbox Kinect için geliştirilen teknolojisi, daha sonra iPhone’larda kullanılan Face ID altyapısının temelini oluşturmuştu. Apple’ın Q.ai hamlesi, benzer şekilde mevcut bir teknolojiyi alıp kendi ekosistemi içinde çok daha geniş bir kullanım alanına yayma stratejisinin devamı olarak görülüyor.

    Q.ai’nin “fısıltıyı ve sessiz ifadeleri anlayabilen” yapay zeka teknolojisinin, üretken yapay zeka ile güçlendirilen Siri ve Apple Intelligence çatısı altındaki diğer özelliklerle entegre edilmesi bekleniyor. Bu sistemlerin gelecekte AirPods, Vision Pro, iPhone ve Mac gibi Apple ürünlerinde kullanılabileceği ifade ediliyor.

    Apple’ın donanım tarafındaki üst düzey yöneticilerinden Johnny Srouji, Reuters’a yaptığı açıklamada Q.ai’yi “görüntüleme ve makine öğrenimini kullanmanın yeni ve yaratıcı yollarını geliştiren olağanüstü bir şirket” olarak tanımladı. Q.ai'nin CEO'su Aviad Maizels, kurucu ortakları Yonatan Wexler ve Avi Barliya da dahil olmak üzere 100 çalışanı Apple'a katılacak.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/apple-acquires-audio-ai-startup-qai-2026-01-29/ https://www.theverge.com/news/870353/apple-q-ai-acquisition-silent-speech
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tens cihazı kullanıcı yorumları 1.6 şahin lpg ne kadar yakar honda civic 1.6 i-vtec yakıt tüketimi lpg gümüş almak mantıklımı mms ve internet ayarları nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone Air
    Apple iPhone Air
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI CROSSHAIR 17 HX
    MSI CROSSHAIR 17 HX
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum