Apple'ın tarihindeki en büyük ikinci satın alımı yapay zeka şirketi Q.ai oldu

Tam Boyutta Gör Apple, şimdiye kadarki en büyük ikinci satın alımına imza atarak “sessiz konuşma” olarak tanımlanan ve kullanıcının tek bir kelime etmeden iletişim kurmasını mümkün kılan teknolojiler geliştiren Q.ai adlı girişimi bünyesine kattı. Apple’ın İsrail merkezli şirket için yaklaşık 2 milyar dolar ödediği bildirildi.

Sadece dört yıllık bir geçmişe sahip olan Q.ai, klasik sesli komut anlayışının ötesine geçen bir yaklaşımla dikkat çekiyor. Şirketin geliştirdiği sistemler, yüzdeki çok küçük cilt hareketlerini ve mimikleri algılayarak kullanıcının ne söylemek istediğini anlamayı hedefliyor. Bu teknoloji, Q.ai’nin sahip olduğu ve kulaklık ya da akıllı gözlüklere entegre edilebilecek optik sensör patentlerine dayanıyor. Bu sayede bir yapay zeka asistanıyla tamamen sessiz, sözsüz bir etkileşim kurulabiliyor.

Siri ve Apple Intelligence için önemli

Q.ai’nin kurucuları arasında yer alan CEO Aviad Maizels, Apple için yabancı bir isim değil. Maizels, daha önce PrimeSense’i kurmuş, Apple da bu şirketi 2013 yılında satın almıştı. PrimeSense’in Xbox Kinect için geliştirilen teknolojisi, daha sonra iPhone’larda kullanılan Face ID altyapısının temelini oluşturmuştu. Apple’ın Q.ai hamlesi, benzer şekilde mevcut bir teknolojiyi alıp kendi ekosistemi içinde çok daha geniş bir kullanım alanına yayma stratejisinin devamı olarak görülüyor.

Q.ai’nin “fısıltıyı ve sessiz ifadeleri anlayabilen” yapay zeka teknolojisinin, üretken yapay zeka ile güçlendirilen Siri ve Apple Intelligence çatısı altındaki diğer özelliklerle entegre edilmesi bekleniyor. Bu sistemlerin gelecekte AirPods, Vision Pro, iPhone ve Mac gibi Apple ürünlerinde kullanılabileceği ifade ediliyor.

Apple’ın donanım tarafındaki üst düzey yöneticilerinden Johnny Srouji, Reuters’a yaptığı açıklamada Q.ai’yi “görüntüleme ve makine öğrenimini kullanmanın yeni ve yaratıcı yollarını geliştiren olağanüstü bir şirket” olarak tanımladı. Q.ai'nin CEO'su Aviad Maizels, kurucu ortakları Yonatan Wexler ve Avi Barliya da dahil olmak üzere 100 çalışanı Apple'a katılacak.

