    Fransa, 15 yaş altına sosyal medyayı ve okullarda telefonu yasakladı

    Fransa Ulusal Meclisi, 15 yaş altına sosyal medya yasağı ve liselerde cep telefonu kullanımının kaldırılmasını öngören tasarıyı kabul etti. Düzenleme Senato onayı bekliyor.

    Fransa, 15 yaş altına sosyal medyayı yasakladı Tam Boyutta Gör
    Fransa Ulusal Meclisi, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan ve liselerde cep telefonu kullanımını tamamen kaldıran yasa tasarısını büyük çoğunlukla kabul etti. Yapılan oylamada tasarı 130’a karşı 21 oyla Meclis’ten geçti. Tasarı, yasalaşmadan önce Senato’nun onayını almak zorunda. Senato’dan da geçmesi halinde düzenleme, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un imzasıyla yürürlüğe girecek.

    “Çocukların duyguları manipüle edilemez”

    Yasa sürecinin en güçlü savunucularından biri olan Macron, oylamayı Fransa'daki çocukların çevrimiçi güvenliğini ve zihinsel sağlığını sağlamak için “önemli bir adım” olarak nitelendirdi. Fransız televizyonlarında konuşan Macron, Senato’ya çağrıda bulunarak düzenlemenin hızla ele alınmasını istedi ve “çocuklarımızın ve gençlerimizin duyguları Amerikan ve Çinli şirketler tarafından satılamaz veya manipüle edilemez” dedi.

    ABD ve Çin merkezli dijital platformların gençler üzerindeki etkisine dikkat çeken Macron, bilim insanlarının büyük çoğunluğunun 15 yaş altındaki çocuklarda ekran süresinin ciddi şekilde azaltılmasını önerdiğini vurguladı. Bu arada düzenleme, liselerde telefon kullanımını da yasaklıyor.

    Gelecek öğretim yılıyla uygulama başlayabilir

    Tasarı önümüzdeki haftalarda Senato’da detaylı şekilde görüşülecek. Onaylanması durumunda yasa Eylül ayında başlayacak yeni eğitim yılıyla birlikte uygulamaya girebilir. Bu da Fransa’yı, gençlerin sosyal medya kullanımına en sert sınırları getiren Avrupa ülkelerinden biri haline getirecek.

    Öte yandan yasa, yalnızca Fransa ile sınırlı kalmayabilir. Almanya, Danimarka, İspanya ve İtalya başta olmak üzere birçok Avrupa Birliği ülkesi, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik benzer kısıtlamaları aktif olarak değerlendiriyor. Bilindiği üzere Türkiye’de 16 yaş ve altı için benzer bir düzenleme planlıyor.

    Bu türden ilk yasağı uygulayan ülke ise geçtiğimiz ay Avustralya oldu. Ülke, sosyal medya hesapları için asgari yaş sınırını 16 olarak belirledi. Bu düzenleme Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X, YouTube, Reddit, Threads, Twitch ve Kick gibi büyük platformları kapsıyor. Yasa 10 Aralık’ta yürürlüğe girdikten sonraki ilk günlerde, platformlar tarafından en az 4,7 milyon reşit olmayan kullanıcıya ait hesabın silindiği veya askıya alındığı açıklandı.

