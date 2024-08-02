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    Anlık Bildirim

    Mali sonuçlar açıklandı: Apple tüm zamanların en yüksek gelir seviyesine ulaştı

    Apple, 2024 mali yılının üçüncü çeyreğine ilişkin sonuçları açıkladı. Apple CEO'su Tim Cook, "Geçen yıla göre yüzde 5 artışla 85,8 milyar dolarlık yeni bir Haziran çeyrek gelir rekoru kırdık" dedi.
    Apple tüm zamanların en yüksek gelir seviyesine ulaştı
    Apple, 29 Haziran 2024'te sona eren 2024 yılının üçüncü mali çeyreğine ilişkin mali sonuçları açıkladı. Şirket, üç aylık gelirini önceki yıla göre yüzde 5 artışla 85,8 milyar dolar olarak bildirdi. Hisse başına üç aylık kazanç ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 1,40 dolar oldu.

    Hizmetler kategorisi tüm zamanların gelir rekorunu kırdı

    Apple, Haziran çeyreğinde hem gelir hem de hisse başına kazanç açısından yeni rekorlar kırarken Hizmetler kategorisi tüm zamanların gelir rekorunu kırdı. iPad kategorisinde de yeni iPad Pro ve iPad Air modellerinin kullanıma sunulması sayesinde gelirlerde kayda değer bir artış görüldü.

    Bu çeyrekteki brüt kar marjı bir önceki yılın aynı çeyreğindeki yüzde 44,5'e kıyasla yüzde 46,3 olarak gerçekleşti. İşletme giderleri önceki yıla göre yüzde 7 artışla 14,3 milyar dolar olmuştu. Apple, Kanada, Meksika, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hindistan, Endonezya, Filipinler ve Tayland dahil olmak üzere birçok ülke ve bölgede üç aylık gelir rekorları kırdı.

    Bu sonuçlar doğrultusunda Apple yönetim kurulu şirketin hisse senetleri başına 0,25 ABD doları tutarında nakit temettü dağıtacağını açıkladı. Temettü, 15 Ağustos 2024 tarihinde kayıtlı hissedarlara 12 Ağustos 2024 mesai bitiminde ödenecek.

    Ürün kategorisine göre gelirler

    • iPhone: Geçen yılın aynı dönemindeki 39,67 milyar dolardan yüzde 0,94 düşüşle 39,30 milyar dolar gelir elde edildi ancak Wall Street'in 38,81 milyar dolarlık tahmininin üzerinde gerçekleşti.
    • Mac: Bildirilen gelir 2023'ün üçüncü çeyreğindeki 6,84 milyar dolardan yüzde 2,46 artışla 7,01 milyar dolar oldu. Wall Street'in 7,02 milyar dolarlık tahmininin biraz altında kaldı.
    • iPad: Bir yıl önceki 5,79 milyar dolardan yüzde 23,63 artışla 7,16 milyar dolara ulaştı ve Wall Street'in 6,61 milyar dolarlık tahminini de aştı.
    • Giyilebilir Ürünler ve Aksesuarlar: Geçen yılın aynı çeyreğindeki 8,28 milyar dolara kıyasla geliri 8,10 milyar dolar ile yüzde 2,26 düşüş kaydetti.
    • Hizmetler: Wall Street'in 24,01 milyar dolarlık tahminini aşarak yıllık yüzde 14,14 artışla 21,21 milyar dolardan 24,21 milyar dolara yükselerek büyümesini sürdürdü.

    Apple tüm zamanların en yüksek gelir seviyesine ulaştı

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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