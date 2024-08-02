Mali sonuçlar açıklandı: Apple tüm zamanların en yüksek gelir seviyesine ulaştı

Hizmetler kategorisi tüm zamanların gelir rekorunu kırdı
Apple, Haziran çeyreğinde hem gelir hem de hisse başına kazanç açısından yeni rekorlar kırarken Hizmetler kategorisi tüm zamanların gelir rekorunu kırdı. iPad kategorisinde de yeni iPad Pro ve iPad Air modellerinin kullanıma sunulması sayesinde gelirlerde kayda değer bir artış görüldü.
Bu çeyrekteki brüt kar marjı bir önceki yılın aynı çeyreğindeki yüzde 44,5'e kıyasla yüzde 46,3 olarak gerçekleşti. İşletme giderleri önceki yıla göre yüzde 7 artışla 14,3 milyar dolar olmuştu. Apple, Kanada, Meksika, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hindistan, Endonezya, Filipinler ve Tayland dahil olmak üzere birçok ülke ve bölgede üç aylık gelir rekorları kırdı.
Bu sonuçlar doğrultusunda Apple yönetim kurulu şirketin hisse senetleri başına 0,25 ABD doları tutarında nakit temettü dağıtacağını açıkladı. Temettü, 15 Ağustos 2024 tarihinde kayıtlı hissedarlara 12 Ağustos 2024 mesai bitiminde ödenecek.
Ürün kategorisine göre gelirler
- iPhone: Geçen yılın aynı dönemindeki 39,67 milyar dolardan yüzde 0,94 düşüşle 39,30 milyar dolar gelir elde edildi ancak Wall Street'in 38,81 milyar dolarlık tahmininin üzerinde gerçekleşti.
- Mac: Bildirilen gelir 2023'ün üçüncü çeyreğindeki 6,84 milyar dolardan yüzde 2,46 artışla 7,01 milyar dolar oldu. Wall Street'in 7,02 milyar dolarlık tahmininin biraz altında kaldı.
- iPad: Bir yıl önceki 5,79 milyar dolardan yüzde 23,63 artışla 7,16 milyar dolara ulaştı ve Wall Street'in 6,61 milyar dolarlık tahminini de aştı.
- Giyilebilir Ürünler ve Aksesuarlar: Geçen yılın aynı çeyreğindeki 8,28 milyar dolara kıyasla geliri 8,10 milyar dolar ile yüzde 2,26 düşüş kaydetti.
- Hizmetler: Wall Street'in 24,01 milyar dolarlık tahminini aşarak yıllık yüzde 14,14 artışla 21,21 milyar dolardan 24,21 milyar dolara yükselerek büyümesini sürdürdü.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.