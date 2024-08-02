Mali sonuçlar açıklandı: Apple tüm zamanların en yüksek gelir seviyesine ulaştı

Apple, 29 Haziran 2024'te sona eren 2024 yılının üçüncü mali çeyreğine ilişkin mali sonuçları açıkladı. Şirket, üç aylık gelirini önceki yıla göre yüzde 5 artışla 85,8 milyar dolar olarak bildirdi. Hisse başına üç aylık kazanç ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 1,40 dolar oldu.

Hizmetler kategorisi tüm zamanların gelir rekorunu kırdı

Apple, Haziran çeyreğinde hem gelir hem de hisse başına kazanç açısından yeni rekorlar kırarken Hizmetler kategorisi tüm zamanların gelir rekorunu kırdı. iPad kategorisinde de yeni iPad Pro ve iPad Air modellerinin kullanıma sunulması sayesinde gelirlerde kayda değer bir artış görüldü.

Apple'ın yerli 5G'li ilk iPhone'u ilkbaharda piyasaya çıkabilir 1 hf. önce eklendi

Bu çeyrekteki brüt kar marjı bir önceki yılın aynı çeyreğindeki yüzde 44,5'e kıyasla yüzde 46,3 olarak gerçekleşti. İşletme giderleri önceki yıla göre yüzde 7 artışla 14,3 milyar dolar olmuştu. Apple, Kanada, Meksika, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hindistan, Endonezya, Filipinler ve Tayland dahil olmak üzere birçok ülke ve bölgede üç aylık gelir rekorları kırdı.

Bu sonuçlar doğrultusunda Apple yönetim kurulu şirketin hisse senetleri başına 0,25 ABD doları tutarında nakit temettü dağıtacağını açıkladı. Temettü, 15 Ağustos 2024 tarihinde kayıtlı hissedarlara 12 Ağustos 2024 mesai bitiminde ödenecek.

Ürün kategorisine göre gelirler

iPhone: Geçen yılın aynı dönemindeki 39,67 milyar dolardan yüzde 0,94 düşüşle 39,30 milyar dolar gelir elde edildi ancak Wall Street'in 38,81 milyar dolarlık tahmininin üzerinde gerçekleşti.

Geçen yılın aynı dönemindeki 39,67 milyar dolardan yüzde 0,94 düşüşle 39,30 milyar dolar gelir elde edildi ancak Wall Street'in 38,81 milyar dolarlık tahmininin üzerinde gerçekleşti. Mac: Bildirilen gelir 2023'ün üçüncü çeyreğindeki 6,84 milyar dolardan yüzde 2,46 artışla 7,01 milyar dolar oldu. Wall Street'in 7,02 milyar dolarlık tahmininin biraz altında kaldı.

Bildirilen gelir 2023'ün üçüncü çeyreğindeki 6,84 milyar dolardan yüzde 2,46 artışla 7,01 milyar dolar oldu. Wall Street'in 7,02 milyar dolarlık tahmininin biraz altında kaldı. iPad: Bir yıl önceki 5,79 milyar dolardan yüzde 23,63 artışla 7,16 milyar dolara ulaştı ve Wall Street'in 6,61 milyar dolarlık tahminini de aştı.

Bir yıl önceki 5,79 milyar dolardan yüzde 23,63 artışla 7,16 milyar dolara ulaştı ve Wall Street'in 6,61 milyar dolarlık tahminini de aştı. Giyilebilir Ürünler ve Aksesuarlar: Geçen yılın aynı çeyreğindeki 8,28 milyar dolara kıyasla geliri 8,10 milyar dolar ile yüzde 2,26 düşüş kaydetti.

Geçen yılın aynı çeyreğindeki 8,28 milyar dolara kıyasla geliri 8,10 milyar dolar ile yüzde 2,26 düşüş kaydetti. Hizmetler: Wall Street'in 24,01 milyar dolarlık tahminini aşarak yıllık yüzde 14,14 artışla 21,21 milyar dolardan 24,21 milyar dolara yükselerek büyümesini sürdürdü.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Apple tüm zamanların en yüksek gelir seviyesine ulaştı