Apple, yapay zeka sağlık koçu geliştiriyor ama bedava olmayacak

Bununla birlikte Apple, sağlık alanına daha fazla eğilecek. Aktarılanlara göre iPadOS 17 ile beraber “Sağlık” uygulaması ilk defa iPad’lere getirilecek. Bilindiği üzere Apple Sağlık uygulaması şimdilik sadece iPhone’larda bulunuyor. Apple'ın ayrıca bir duygu takipçisi uygulaması üzerinde çalıştığı belirtiliyor. iOS 17 ile gelmesi beklenen bu “Jurassic” kod adlı özellik günlük faaliyetler ve düşünceleri takip ederek kişinin “ruh sağlığına” odaklanacak. Doğrudan cihaz içinde çalışan özellik, mesajlar, bildirimler ve istatistiksel verilere erişip analiz ederek önerilerde bulunacak.