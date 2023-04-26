Apple, yapay zeka sağlık koçu geliştiriyor ama bedava olmayacak

Tam Boyutta Gör Yapay zeka alanında çalışmayan herhangi bir firma yok ve Apple’ın bu gündemden uzak kalmasını beklemek de doğal olarak yanlış olurdu. Yeni raporlara göre Apple, egzersiz, uyku ve yeme alışkanlıklarınızı iyileştirmenize yardımcı olabilecek, yapay zeka destekli bir sağlık koçu üzerinde çalışıyor.

Apple'dan AI sağlık koçu

Tam Boyutta Gör Bloomberg'in haberine göre, kod adı "Quartz" olan bu hizmet, "yapay zekayı ve Apple Watch'tan alınan verileri kullanarak önerilerde bulunacak ve belirli kullanıcılara özel koçluk programları oluşturacak". Ancak Quartz bu yıl duyurulmayacak ve bunun yerine önümüzdeki yıl çıkması planlanıyor. Öte yandan Apple AI sağlık koçu hizmeti ise ücretsiz olmayacak. Apple’ın aylık bir ücret talep etmeyi planladığı belirtiliyor.

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Bununla birlikte Apple, sağlık alanına daha fazla eğilecek. Aktarılanlara göre iPadOS 17 ile beraber “Sağlık” uygulaması ilk defa iPad’lere getirilecek. Bilindiği üzere Apple Sağlık uygulaması şimdilik sadece iPhone’larda bulunuyor. Apple'ın ayrıca bir duygu takipçisi uygulaması üzerinde çalıştığı belirtiliyor. iOS 17 ile gelmesi beklenen bu “Jurassic” kod adlı özellik günlük faaliyetler ve düşünceleri takip ederek kişinin “ruh sağlığına” odaklanacak. Doğrudan cihaz içinde çalışan özellik, mesajlar, bildirimler ve istatistiksel verilere erişip analiz ederek önerilerde bulunacak.

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Apple, ücretli yapay zeka sağlık koçu geliştiriyor