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    Yenilenmiş telefon pazarı 2022'de büyüdü: Lider değişmedi

    Counterpoint Research'e göre, küresel yenilenmiş telefon pazarının lideri 2022'de de değişmedi. Apple, liderliği sürdürürken, onu Samsung takip etti.            
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    global yenilenmiş telefon satışları Tam Boyutta Gör
    Yenilenmiş telefon satışları küresel pazarda tedarik darboğazına rağmen 2022’de büyüme kaydetti. En çok yenilenmiş telefon satışı Hindistan pazarında gerçekleşti.

    Apple yeniden yenilenmiş telefon pazarının lideri

    Pazar araştırma şirketi Counterpoint Research'e göre, küresel akıllı telefon satışları 2022’de yıllık bazda %5 artarken aynı dönemde yeni akıllı telefon satışları %12 oranında düştü. Apple, yenilenmiş iPhone satışlarını %16 oranında artırarak pazarın %49’unu ele geçirdi. Apple’ı %26 ile Samsung takip etti.

    En çok Hindistan'da satılıyor

    Rapora göre, tüketiciler artık yeni akıllı telefonları daha uzun süre elinde tutmaya başladı. Çin, pandeminin etkisiyle yenilenmiş akıllı telefon satışlarında %17’lik düşüş yaşarken, Hindistan, 2022’de en büyük yenilenmiş telefon pazarı haline geldi. Artan bileşen fiyatları ve enflasyon, küresel akıllı telefon satışlarını etkiledi, tüketiciler bütçe odaklı yenilenmiş akıllı telefonlara yöneldi. Küresel ikinci el akıllı telefon satışlarının 2026’da 413 milyon adede ulaşacağı tahmin ediliyor.

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    Z
    zDest_ 3 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

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    haykoatmaca 3 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 5 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 5 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 1 hafta önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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