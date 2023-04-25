Yenilenmiş telefon pazarı 2022'de büyüdü: Lider değişmedi

Bilgisayar satışları radikal bir şekilde düşmeye devam ediyor 2 hf. önce eklendi

Apple yeniden yenilenmiş telefon pazarının lideri

Pazar araştırma şirketi Counterpoint Research'e göre, küresel akıllı telefon satışları 2022’de yıllık bazda %5 artarken aynı dönemde yeni akıllı telefon satışları %12 oranında düştü. Apple, yenilenmiş iPhone satışlarını %16 oranında artırarak pazarın %49’unu ele geçirdi. Apple’ı %26 ile Samsung takip etti.

En çok Hindistan'da satılıyor

Rapora göre, tüketiciler artık yeni akıllı telefonları daha uzun süre elinde tutmaya başladı. Çin, pandeminin etkisiyle yenilenmiş akıllı telefon satışlarında %17’lik düşüş yaşarken, Hindistan, 2022’de en büyük yenilenmiş telefon pazarı haline geldi. Artan bileşen fiyatları ve enflasyon, küresel akıllı telefon satışlarını etkiledi, tüketiciler bütçe odaklı yenilenmiş akıllı telefonlara yöneldi. Küresel ikinci el akıllı telefon satışlarının 2026’da 413 milyon adede ulaşacağı tahmin ediliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Yenilenmiş telefon pazarı 2022'de büyüdü