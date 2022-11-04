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    Apple, üst üste onuncu kez dünyanın en değerli markası oldu

    iPhone üreticisi, Interbrand'e göre dünyanın en değerli markaları sıralamasında üst üste onuncu kez birinci oldu. İşte sıralamadaki diğer dev şirketler.         
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    Apple, üst üste onuncu kez dünyanın en değerli markası oldu Tam Boyutta Gör
    Şirketin marka değeri, geçen yılın sonucuna göre %18 artışla 482,2 milyar dolara ulaştı. Apple ile birlikte En İyi Küresel Markalar listesinin ilk üç sırası geçen yıla göre değişmedi, sadece Amazon ve Microsoft yer değiştirdi.

    Bu markalardan Microsoft %32 artışla 278,3 milyar dolara yükselirken, Amazon'un marka değeri 2022'ye kadar 274,8 milyar dolar olacak.

    Dünyanın en değerli ilk 10 şirketi:

    1. Apple — 482.2 milyar dolar
    2. Microsoft — 278,3 milyar dolar
    3. Amazon - 274.8 milyar dolar
    4. Google — 251,75 milyar dolar
    5. Samsung — 87,7 milyar dolar
    6. Toyota — 59.76 milyar dolar
    7. Coca-Cola - 57.5 milyar dolar
    8. Mercedes-Benz — 56,1 milyar dolar
    9. Disney - 50,3 milyar dolar
    10. Nike — 50,29 milyar dolar

    Sıralama kuralları çok katı

    Interbrand'in sıralamasında yer alan markaların toplam değeri %16 oranında artarak 3,1 trilyon dolara ulaştı. En İyi Küresel Markalar için kriterler çok katı ve küresel erişilebilirlik gerektiriyor.

    Apple, üst üste onuncu kez dünyanın en değerli markası oldu Tam Boyutta Gör
    Gelirlerin en az %30'u, gelişmekte olan pazarlar da dahil olmak üzere markanın menşe ülkesi dışındaki bölgelerden gelmeli. Açık mali tablolar ve uzun vadeli kazanç beklentileri de önemli ve bu da dünyanın en büyük ekonomilerinde tanınmayı sağlamalı.
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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    A
    alexalex1907 2 saat önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 14 saat önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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