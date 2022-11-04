Apple, üst üste onuncu kez dünyanın en değerli markası oldu

Tam Boyutta Gör Şirketin marka değeri, geçen yılın sonucuna göre %18 artışla 482,2 milyar dolara ulaştı. Apple ile birlikte En İyi Küresel Markalar listesinin ilk üç sırası geçen yıla göre değişmedi, sadece Amazon ve Microsoft yer değiştirdi.

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Bu markalardan Microsoft %32 artışla 278,3 milyar dolara yükselirken, Amazon'un marka değeri 2022'ye kadar 274,8 milyar dolar olacak.

Dünyanın en değerli ilk 10 şirketi:

Apple — 482.2 milyar dolar Microsoft — 278,3 milyar dolar Amazon - 274.8 milyar dolar Google — 251,75 milyar dolar Samsung — 87,7 milyar dolar Toyota — 59.76 milyar dolar Coca-Cola - 57.5 milyar dolar Mercedes-Benz — 56,1 milyar dolar Disney - 50,3 milyar dolar Nike — 50,29 milyar dolar

Sıralama kuralları çok katı

Interbrand'in sıralamasında yer alan markaların toplam değeri %16 oranında artarak 3,1 trilyon dolara ulaştı. En İyi Küresel Markalar için kriterler çok katı ve küresel erişilebilirlik gerektiriyor.

Tam Boyutta Gör Gelirlerin en az %30'u, gelişmekte olan pazarlar da dahil olmak üzere markanın menşe ülkesi dışındaki bölgelerden gelmeli. Açık mali tablolar ve uzun vadeli kazanç beklentileri de önemli ve bu da dünyanın en büyük ekonomilerinde tanınmayı sağlamalı.

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