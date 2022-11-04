Apple, üst üste onuncu kez dünyanın en değerli markası oldu

Bu markalardan Microsoft %32 artışla 278,3 milyar dolara yükselirken, Amazon'un marka değeri 2022'ye kadar 274,8 milyar dolar olacak.
Dünyanın en değerli ilk 10 şirketi:
- Apple — 482.2 milyar dolar
- Microsoft — 278,3 milyar dolar
- Amazon - 274.8 milyar dolar
- Google — 251,75 milyar dolar
- Samsung — 87,7 milyar dolar
- Toyota — 59.76 milyar dolar
- Coca-Cola - 57.5 milyar dolar
- Mercedes-Benz — 56,1 milyar dolar
- Disney - 50,3 milyar dolar
- Nike — 50,29 milyar dolar
Sıralama kuralları çok katı
Interbrand'in sıralamasında yer alan markaların toplam değeri %16 oranında artarak 3,1 trilyon dolara ulaştı. En İyi Küresel Markalar için kriterler çok katı ve küresel erişilebilirlik gerektiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence