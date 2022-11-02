Tam Boyutta Gör The Washington Post'un haberine göre, kullanıcılar videoları için 1, 2, 5 veya 10 dolarlık bir ücret belirleyebilecekler. Video bir asma kilit simgesi ve şu şekilde bir başlıkla gizlenecek: "1 dolar karşılığında görüntüle".

Elon Musk'tan ücretli Twitter aboneliği tepkilerine cevap 1 gün önce eklendi

Twitter, OnlyFans'e rakip mi olacak?

Ödeme yapıldıktan sonra, içerik oluşturucu parayı şirketin henüz belirlemediği bir ücret karşılığında çevrimiçi ödeme hizmeti Stripe aracılığıyla alacak. Kullanıcı videoyu görüntülemek için ödeme yapmadıysa, gönderiyi yalnızca beğenebilecek veya retweetleyebilecek. Ancak geliştiricilerin, şirket içi yazışmalarda telif hakkı sorunları olacağına dair endişelerini dile getirdikleri belirtilmiş.

Tam Boyutta Gör Paywalled Video adlı bu özelliğin Elon Musk sosyal ağı satın almadan önce mi yoksa şirkete katıldıktan sonra mı planlandığı ise belirsizliğini koruyor. Öte yandan ücretli video özelliğinin, Twitter'ı yetişkinlere yönelik içerik konusunda uzmanlaşmış OnlyFans gibi sitelerle rekabete itebileceğine de dikkat çekilmiş.

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Twitter'a şimdi de ücretli video özelliği geliyor