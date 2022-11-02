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    Twitter'a şimdi de ücretli video özelliği geliyor

    Elon Musk'ın Twitter'ı ücretli video özelliği üzerinde çalışıyor. Riskli tarafları da olduğu söylenen yeni özellik video üreticilerinin para kazanabilmesinin önünü açacak.
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    Twitter'a şimdi de ücretli video özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    The Washington Post'un haberine göre, kullanıcılar videoları için 1, 2, 5 veya 10 dolarlık bir ücret belirleyebilecekler. Video bir asma kilit simgesi ve şu şekilde bir başlıkla gizlenecek: "1 dolar karşılığında görüntüle".

    Twitter, OnlyFans'e rakip mi olacak?

    Ödeme yapıldıktan sonra, içerik oluşturucu parayı şirketin henüz belirlemediği bir ücret karşılığında çevrimiçi ödeme hizmeti Stripe aracılığıyla alacak. Kullanıcı videoyu görüntülemek için ödeme yapmadıysa, gönderiyi yalnızca beğenebilecek veya retweetleyebilecek. Ancak geliştiricilerin, şirket içi yazışmalarda telif hakkı sorunları olacağına dair endişelerini dile getirdikleri belirtilmiş.

    Twitter'a şimdi de ücretli video özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Paywalled Video adlı bu özelliğin Elon Musk sosyal ağı satın almadan önce mi yoksa şirkete katıldıktan sonra mı planlandığı ise belirsizliğini koruyor. Öte yandan ücretli video özelliğinin, Twitter'ı yetişkinlere yönelik içerik konusunda uzmanlaşmış OnlyFans gibi sitelerle rekabete itebileceğine de dikkat çekilmiş.
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