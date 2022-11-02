Twitter'a şimdi de ücretli video özelliği geliyor

Twitter, OnlyFans'e rakip mi olacak?
Ödeme yapıldıktan sonra, içerik oluşturucu parayı şirketin henüz belirlemediği bir ücret karşılığında çevrimiçi ödeme hizmeti Stripe aracılığıyla alacak. Kullanıcı videoyu görüntülemek için ödeme yapmadıysa, gönderiyi yalnızca beğenebilecek veya retweetleyebilecek. Ancak geliştiricilerin, şirket içi yazışmalarda telif hakkı sorunları olacağına dair endişelerini dile getirdikleri belirtilmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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