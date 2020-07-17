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    Cep İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple ve Google yeni emojilerini tanıttı

    Apple ve Google, 2020 yılı içerisinde kullanıma sunacağı emojilerden bir kısmını gösterdi. Apple, 13 yeni emoji gösterirken, Google, yeni hayvan emojilerini açıkladı.
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    Cep İşletim Sistemleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Apple ve Google yeni emojilerini tanıttı
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    Bugün 17 Temmuz Dünya Emoji Günü. Bunun şerefine Apple ve Google, 2020 yılında kullanıma sunacağı yeni emojileri gösterdi. Yeni emojiler yıl sonuna doğru yayınlanacak güncellemelerle kullanıma sunulacak.

    Apple, bugün gösterdiği 13 emojiyi iOS 14.0’dan sonraki ek güncellemelerinden birisiyle kullanıma sunacak. Muhtemelen önümüzdeki Ekim ayında kullanmaya başlayacağız. Bugün gösterilen 12 emojiye ek olarak yıl içerisinde başka yeni emojiler de eklenecek.

    Ayrıca Bkz. "Netflix'in en çok izlenen 10 filmi açıklandı: İlk sırada Extraction var"

    Apple’ın bu sene kullanıma sunacağı 17 yeni emoji:

    Apple ve Google yeni emojilerini tanıttı
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    Google’ın gösterdiği emojiler Android 11 ile kullanıma sunulacak. Android 11, Sonbahar aylarında yayınlanacak. Google hali hazırda kullanılan bazı hayvan emojilerinin tasarımını değiştirmiş. Benzer tasarım değişikliklerinin diğer emojilerde de yapılması planlanıyor. Google, kullanıcılardan gelen talep doğrultusunda kaplumbağa ve kurbağa emojilerin 2013’teki haline döndürdü. Android 11 ile birlikte birlikte Unicode 13.0 setindeki 117 yeni emoji de Android’e eklenecek.

    Apple ve Google yeni emojilerini tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    Apple ve Google yeni emojilerini tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    Apple ve Google yeni emojilerini tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    Apple ve Google yeni emojilerini tanıttı
    Tam Boyutta Gör



    Kaynakça https://blog.emojipedia.org/first-look-new-emojis-coming-to-ios-in-2020/ https://blog.emojipedia.org/google-confirms-these-classics-are-coming-home/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Whippoorwill 8 dk.
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    demirzafer34demirzafer34 10 dk. yeni yorumcu
    zayıf buldum, daha geniş bir bakışla faarklı bir şeyler de eklenebilirdi
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    kadirsalman 22 dk. yeni yorumcu
    en güzel emoji bu diğerleri çöp
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    AirSupport (SK ) 27 dk.
    bu emojiyi(?) hiçbir şeye değişmem
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    Amd64x2 2 sa.
    Ne emoji'ymiş arkadaş ya. DH için söylemiyorum insalığın geldiği nokta adına; şunun haber yapılması okurken bana zul geliyor.
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