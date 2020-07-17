Apple ve Google yeni emojilerini tanıttı

Tam Boyutta Gör

Bugün 17 Temmuz Dünya Emoji Günü. Bunun şerefine Apple ve Google, 2020 yılında kullanıma sunacağı yeni emojileri gösterdi. Yeni emojiler yıl sonuna doğru yayınlanacak güncellemelerle kullanıma sunulacak.

Apple, bugün gösterdiği 13 emojiyi iOS 14.0’dan sonraki ek güncellemelerinden birisiyle kullanıma sunacak. Muhtemelen önümüzdeki Ekim ayında kullanmaya başlayacağız. Bugün gösterilen 12 emojiye ek olarak yıl içerisinde başka yeni emojiler de eklenecek.

Ayrıca Bkz. "Netflix'in en çok izlenen 10 filmi açıklandı: İlk sırada Extraction var"

Apple’ın bu sene kullanıma sunacağı 17 yeni emoji:

Tam Boyutta Gör

Google’ın gösterdiği emojiler Android 11 ile kullanıma sunulacak. Android 11, Sonbahar aylarında yayınlanacak. Google hali hazırda kullanılan bazı hayvan emojilerinin tasarımını değiştirmiş. Benzer tasarım değişikliklerinin diğer emojilerde de yapılması planlanıyor. Google, kullanıcılardan gelen talep doğrultusunda kaplumbağa ve kurbağa emojilerin 2013’teki haline döndürdü. Android 11 ile birlikte birlikte Unicode 13.0 setindeki 117 yeni emoji de Android’e eklenecek.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.