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    Netflix'in en çok izlenen 10 filmi açıklandı: İlk sırada Extraction var

    Netflix tarihinin en çok izlenen 10 filmi açıklandı. Listede bir iki sürpriz var.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Netflix'in en çok izlenen 10 filmi açıklandı: İlk sırada Extraction var
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    Dijital yayın devi Netflix, en çok izlenen 10 orijinal filmini açıkladı. Bugün Bloomberg'te yayınlanan verilere göre listenin ilk sırasında Chris Hemsworth'lı Extraction yer alıyor. Extraction, uzun bir süredir bu rekoru elinde bulunduran Bird Box'ı önemli bir farkla geride bırakmaya başarmış.

    Netflix'in yayınladığı veriler her bir film için ilk dört haftalık izlenme rakamlarını gösteriyor. Extraction ilk dört haftasında 99 milyon farklı hesap tarafından izlendiği açıklandı. Listenin ikinci sırasındaki Bird Box ise 89 milyon farklı hesapta izlenmiş. Bird Box burada ayrıca listenin en eski yapımı olarak dikkat çekiyor. 

    Listede bazı sürprizler de var. Örneğin The Wrong Missy gibi pek olumlu yorumlar alamamış, mütevazı kadroya sahip bir komedi filminin ilk 10'da yer alması şaşırtıcı olarak değerlendirilebilir. Düşük bütçeli İspanyol distopik-bilim kurgusu The Platform'un da ilk 10'a girmesi çok şaşırtıcı olmasa da bir süpriz olmuş diyebiliriz.

    Netflix'in açıkladığı veriler:

    • Extraction (99 milyon)
    • Bird Box (89 milyon)
    • Spenser Confidential (85 milyon)
    • 6 Underground (83 milyon)
    • Murder Mystery (73 milyon)
    • The Irishman (64 milyon)
    • Triple Frontier (63 milyon)
    • The Wrong Missy (59 milyon)
    • The Platform (56 milyon)
    • The Perfect Date (48 milyon)


    https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-15/netflix-most-popular-original-moviess Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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