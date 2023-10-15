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    Emojiler, Gmail'e Ekim'in Sonunda Masaüstü ve Mobile Eklenecek

    Dünyaca ünlü arama motoru Google, Gmail mobil uygulamalarında ve masaüstü web sitesinde emoji tepkileri gönderme desteğini kısa zaman sonra sunmaya hazırlanıyor.

    Emojiler, Gmail'e Ekim'in Sonunda Masaüstü ve Mobile Eklenecek Tam Boyutta Gör

    Google, Gmail mobil uygulamalarında ve masaüstü web sitesinde emoji tepkileri gönderme desteğini kısa zaman sonra sunmaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü arama motoru, emoji tepkileri özelliğinin Ekim sonunda kullanıcıların kullanımına sunulacak.

    Google bloğunda yayınladığı açıklamada “Bu aydan itibaren, kişisel Gmail hesabına sahip olanlar mobil ve masaüstü cihazlarında mesajlarının altında bir gülen yüz simgesi görecekler. Menüden bir emoji seçmek için üzerine tıklayın, ardından göndermek için bir emojiye dokunmanız yeterli. Veya başka bir alıcı zaten mükemmel emojiyle yanıt verdiyse, üzerine tıklamanız yeterli.” dedi.

    Google, emoji tepkisi içeren bir Gmail e-postası alırsanız ve Outlook gibi başka bir e-posta istemcisinde alırsanız, hem mesajı hem de emoji tepkisini ayrı ayrı e-postalarda alınacağını belirtti.

    Firma, Google E-Tablolar yorumlarına emoji tepkileri ekleyeceğini çok önceden zaten açıklamıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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