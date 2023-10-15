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Google, Gmail mobil uygulamalarında ve masaüstü web sitesinde emoji tepkileri gönderme desteğini kısa zaman sonra sunmaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü arama motoru, emoji tepkileri özelliğinin Ekim sonunda kullanıcıların kullanımına sunulacak.

Google bloğunda yayınladığı açıklamada “Bu aydan itibaren, kişisel Gmail hesabına sahip olanlar mobil ve masaüstü cihazlarında mesajlarının altında bir gülen yüz simgesi görecekler. Menüden bir emoji seçmek için üzerine tıklayın, ardından göndermek için bir emojiye dokunmanız yeterli. Veya başka bir alıcı zaten mükemmel emojiyle yanıt verdiyse, üzerine tıklamanız yeterli.” dedi.

Google, emoji tepkisi içeren bir Gmail e-postası alırsanız ve Outlook gibi başka bir e-posta istemcisinde alırsanız, hem mesajı hem de emoji tepkisini ayrı ayrı e-postalarda alınacağını belirtti.

Firma, Google E-Tablolar yorumlarına emoji tepkileri ekleyeceğini çok önceden zaten açıklamıştı.

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Emojiler, Gmail'e Ekim'in Sonunda Masaüstü ve Mobile Eklenecek