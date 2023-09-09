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    Gmail’de e-postalara emoji ile tepki verme desteği geliyor

    Google, e-posta hizmeti Gmail’i yeni özelliklerle güncel tutmaya ve servisi büyütmeye devam ediyor. Keşfedilen yeni ipuçları ise Gmail’e emoji desteğinin gelebileceğini gösteriyor.
    Gmail’e emoji ile tepki verme desteği geliyor Tam Boyutta Gör
    Google, Gmail için, yayınlanması halinde e-posta platformunu biraz daha mesajlaşma uygulaması gibi hissettirecek emoji tepkileri geliştiriyor olabilir. iOS ve Android için son Gmail güncellemelerinde keşfedilen bazı kodlar, bu özelliğin 'yakında' geleceğinden bahsediyor.

    Gmail'e emoji desteği geliyor

    Bahsi geçen bu özellik ilk olarak birkaç hafta önce The Tape Drive tarafından, iOS Gmail uygulamasında, Outlook gibi rakip platformlarda bulunan benzer emoji tepki uygulamalarında olduğu gibi, kullanıcıların e-postalara bir emoji ile tepki vermesine olanak tanıyan bazı kodların keşfedilmesinin ardından rapor edilmişti. Kısa bir süre önce ise benzer kanıtlar Android için son Gmail APK'sında bulundu. Fikir vermesi açısıdan Outlook'ta şu şekilde emoji tepkileri bulunuyor:

    Gmail’e emoji ile tepki verme desteği geliyor
    Aktarılanlara göre APK doğrudan emoji tepkilerine atıfta bulunan birkaç kod satırı içeriyor. Ayrıntılar biraz seyrek, ancak APK kodundaki bir satır, özelliğin "yakında" olduğunu ve "emoji tepkisi alan ilk Gmail kullanıcıları arasında olduğunuzu" söylüyor - bu da Google’ın tam bir genel sürümden önce özelliği muhtemelen sınırlı bir şekilde test edeceğini gösteriyor.

    mail kullanıcıları emoji tepkilerini doğrudan e-posta ekranından veya taşma menüsü aracılığıyla kullanabileler ancak ikinci seçenek şu anda devre dışı bırakılmış durumda. Kodda ayrıca bazı emoji tepkilerinin şifrelenmiş mesajlarda, büyük gruplarda veya BCC'lenilen iletilerde kullanılamayacağını söyleyen bazı sınırlamalar da var. Aynı şekilde emoji tepkisi için sayı sınırlandırmaları da bulunabilir. Google, resmi olarak bu özelliğin üzerinde çalışıp çalışmadığını söylemiyor ancak firma sözcüsü Madison Cushman Veld yaptığı açıklamayı şu şekilde sonlandırdı: “bizi izlemeye devam edin 😉,✋📻.”

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 3 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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