Gmail’de e-postalara emoji ile tepki verme desteği geliyor

Tam Boyutta Gör Google, Gmail için, yayınlanması halinde e-posta platformunu biraz daha mesajlaşma uygulaması gibi hissettirecek emoji tepkileri geliştiriyor olabilir. iOS ve Android için son Gmail güncellemelerinde keşfedilen bazı kodlar, bu özelliğin 'yakında' geleceğinden bahsediyor.

Gmail'e emoji desteği geliyor

Bahsi geçen bu özellik ilk olarak birkaç hafta önce The Tape Drive tarafından, iOS Gmail uygulamasında, Outlook gibi rakip platformlarda bulunan benzer emoji tepki uygulamalarında olduğu gibi, kullanıcıların e-postalara bir emoji ile tepki vermesine olanak tanıyan bazı kodların keşfedilmesinin ardından rapor edilmişti. Kısa bir süre önce ise benzer kanıtlar Android için son Gmail APK'sında bulundu. Fikir vermesi açısıdan Outlook'ta şu şekilde emoji tepkileri bulunuyor:

Aktarılanlara göre APK doğrudan emoji tepkilerine atıfta bulunan birkaç kod satırı içeriyor. Ayrıntılar biraz seyrek, ancak APK kodundaki bir satır, özelliğin "yakında" olduğunu ve "emoji tepkisi alan ilk Gmail kullanıcıları arasında olduğunuzu" söylüyor - bu da Google’ın tam bir genel sürümden önce özelliği muhtemelen sınırlı bir şekilde test edeceğini gösteriyor.

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mail kullanıcıları emoji tepkilerini doğrudan e-posta ekranından veya taşma menüsü aracılığıyla kullanabileler ancak ikinci seçenek şu anda devre dışı bırakılmış durumda. Kodda ayrıca bazı emoji tepkilerinin şifrelenmiş mesajlarda, büyük gruplarda veya BCC'lenilen iletilerde kullanılamayacağını söyleyen bazı sınırlamalar da var. Aynı şekilde emoji tepkisi için sayı sınırlandırmaları da bulunabilir. Google, resmi olarak bu özelliğin üzerinde çalışıp çalışmadığını söylemiyor ancak firma sözcüsü Madison Cushman Veld yaptığı açıklamayı şu şekilde sonlandırdı: “bizi izlemeye devam edin 😉,✋📻.”

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