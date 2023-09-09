Gmail’de e-postalara emoji ile tepki verme desteği geliyor

Gmail'e emoji desteği geliyor
Bahsi geçen bu özellik ilk olarak birkaç hafta önce The Tape Drive tarafından, iOS Gmail uygulamasında, Outlook gibi rakip platformlarda bulunan benzer emoji tepki uygulamalarında olduğu gibi, kullanıcıların e-postalara bir emoji ile tepki vermesine olanak tanıyan bazı kodların keşfedilmesinin ardından rapor edilmişti. Kısa bir süre önce ise benzer kanıtlar Android için son Gmail APK'sında bulundu. Fikir vermesi açısıdan Outlook'ta şu şekilde emoji tepkileri bulunuyor:
mail kullanıcıları emoji tepkilerini doğrudan e-posta ekranından veya taşma menüsü aracılığıyla kullanabileler ancak ikinci seçenek şu anda devre dışı bırakılmış durumda. Kodda ayrıca bazı emoji tepkilerinin şifrelenmiş mesajlarda, büyük gruplarda veya BCC'lenilen iletilerde kullanılamayacağını söyleyen bazı sınırlamalar da var. Aynı şekilde emoji tepkisi için sayı sınırlandırmaları da bulunabilir. Google, resmi olarak bu özelliğin üzerinde çalışıp çalışmadığını söylemiyor ancak firma sözcüsü Madison Cushman Veld yaptığı açıklamayı şu şekilde sonlandırdı: “bizi izlemeye devam edin 😉,✋📻.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.