Apple, Vietnam üretimi AirPods Pro satışına başladı

Tam Boyutta Gör

Apple yaklaşık bir yıl önce Vietnam'da AirPods üretimi yapmak için hazırlıklara başlamıştı. Şirket sonunda bu planını gerçeğe dönüştürmüş görünüyor. Zira üzerinde "Assembled in Vietnam" (Vietnam'da montajlandı) yazan AirPods Pro'lar tüketicilerle buluşmaya başladı.

İlginizi Çekebilir

Uygun fiyatlı AirPods Pro Lite'ın üretimi süresiz olarak ertelendi

Ayrıca Bkz. "Honor Play 4 Pro Kirin 990 ile gelebilir"

ABD ve Çin hükümetleri arasında süregelen anlaşmazlıklar nedeniyle Amerikan teknoloji şirketleri üretim operasyonlarını kısmen Çin dışına taşıyor. Vietnam, birçok firmanın bu yöndeki girişimlerini hayata geçirmeleri için son derece uygun bir ülke.

Tam Boyutta Gör

Vietnam'daki üretim çeşitlenecek

Apple, 2019'dan beri Vietnam'da kulaklık üretimi için zemin hazırlıyordu. Geçtiğimiz Mart ayında Vietnam'daki fabrikaların AirPods seri üretimine başladığı bildirildi. Üretim bandından çıkan ürünler yavaş yavaş mağaza raflarındaki yerini alıyor.

AirPods Studio adıyla çıkacak yeni kulaküstü kulaklığın ve bazı iPhone 12 modellerinin de kısmen Vietnam'da üretilmesi söz konusu. Apple'ın en önemli iş ortağı olan Foxconn'un ülkede önemli üretim tesisleri var. Bu da zaten iddiaları daha da güçlendiriyor.

https://www.macrumors.com/2020/05/21/airpods-pro-assembled-vietnam

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.