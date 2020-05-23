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    Apple, Vietnam üretimi AirPods Pro satışına başladı

    Üretim operasyonlarının bir kısmını Çin dışına taşıyan Apple, Vietnam üretimi AirPods Pro satışına başladı. Şirketin ülkede AirPods Studio ve iPhone 12 üretimi yapma planı da var.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple, Vietnam üretimi AirPods Pro satışına başladı
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    Apple yaklaşık bir yıl önce Vietnam'da AirPods üretimi yapmak için hazırlıklara başlamıştı. Şirket sonunda bu planını gerçeğe dönüştürmüş görünüyor. Zira üzerinde "Assembled in Vietnam" (Vietnam'da montajlandı) yazan AirPods Pro'lar tüketicilerle buluşmaya başladı.

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    ABD ve Çin hükümetleri arasında süregelen anlaşmazlıklar nedeniyle Amerikan teknoloji şirketleri üretim operasyonlarını kısmen Çin dışına taşıyor. Vietnam, birçok firmanın bu yöndeki girişimlerini hayata geçirmeleri için son derece uygun bir ülke.

    Apple, Vietnam üretimi AirPods Pro satışına başladı
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    Vietnam'daki üretim çeşitlenecek

    Apple, 2019'dan beri Vietnam'da kulaklık üretimi için zemin hazırlıyordu. Geçtiğimiz Mart ayında Vietnam'daki fabrikaların AirPods seri üretimine başladığı bildirildi. Üretim bandından çıkan ürünler yavaş yavaş mağaza raflarındaki yerini alıyor.

    AirPods Studio adıyla çıkacak yeni kulaküstü kulaklığın ve bazı iPhone 12 modellerinin de kısmen Vietnam'da üretilmesi söz konusu. Apple'ın en önemli iş ortağı olan Foxconn'un ülkede önemli üretim tesisleri var. Bu da zaten iddiaları daha da güçlendiriyor.



    https://www.macrumors.com/2020/05/21/airpods-pro-assembled-vietnam Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap (Volkan ) 1 sa.
    Samsung bazı ürünlerini (özellikle Note serisi kalemleri) Vietnam üretimi. Görüdğüm kadarıyla Vietnamda'da bir çok klon üretimi var. Bir zamanlar bunu Çin yapıyordu. Şimdi neredeyse Çinli 10 bilindik şirket (Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo vs.) var.
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