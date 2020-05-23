Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Honor Play 4 Pro Kirin 990 ile gelebilir

    Huawei ve Honor'a yakınlığı ile bilinen bir Weibo kullanıcısı, Honor Play 4 Pro'nun Kirin 990 5G yonga seti ile geleceğini ve önümüzdeki iki ay içerisinde tanıtılacağını iddia etti.
    4 sa.
    382
    5
    Cep Telefonları
    Zeynep Yolcu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Honor Play 4 Pro Kirin 990 ile gelebilir

    Huawei'in alt kuruluşu Honor'ın yeni oyuncu telefonlarından Honor Play 4 Pro, geçtiğimiz günlerde Çinli bir perakendecinin web sitesinde listelenmişti ve kayıtlar cihazın görüntülerini içeriyordu. 

    Ayrıca Bkz. "Antutu, Huawei Enjoy Z 5G için Dimensity 800 işlemcisini doğruladı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Honor X10'un üç farklı renk seçeneği ortaya çıktı

    Akıllı telefonlar ile ilgili sızıntı bilgiler ortaya atan bir kullanıcı da daha sonrasında Çin'in sosyal paylaşım platformu Weibo'da da benzer görüntüleri paylaşmıştı ve cihazın Kirin 820 5G yonga setinden gücünü alabileceğini iddia etmişti. Şimdi ise Huawei ve Honor'a yakınlığı ile bilinen farklı bir Weibo kullanıcısı, Play 4 Pro'nun amiral gemisi seviyesi Kirin 990 5G ile geleceğini iddia etti. 

    Şirket, Nisan ayında Play 4 ailesinin iki yeni modeli Honor Play 4T ve Play 4T Pro'yu duyurmuştu ve bu modeller hali hazırda çok uygun fiyat etiketleriyle alıcı bulmakta ancak görünüşe bakılırsa Honor Play 4 Pro, Play 4T serisi modelleri gibi uygun fiyatlı bir model olmayacak.

    Söylentilere göre  Play 4 Pro, 2018'de lanse edilen Honor Play'in devamı niteliğinde. Honor Play, Kirin 970 yonga setinden gücünü alan oyun odaklı bir telefon olarak çıkış yapmıştı. 

    Play 4 Pro'nun da tıpkı büyük kardeşi Honor Play gibi gelişmiş oyun yeteneklerine sahip olması bekleniyor. Şirket henüz Play 4 Pro'nun varlığını onaylamış değil ancak cihazın yakın bir gelecekte tanıtılmaya hazır olduğu ve yaklaşık 3.000 yuanlık(~420 dolar) bir fiyat etiketine sahip olacağı düşünülüyor. İddiaların sahibine göre cihaz, Haziran veya Temmuz aylarında piyasaya sürülecek. 

    Tüm bunların dışında cihazın geçtiğimiz günlerde Wi-Fi ve 3C sertifikasyonlarında ortaya çıkan OXP-AN00 olduğu düşünülüyor. Listelenen cihaz, Android 10 tabanlı EMUI 10 ile kutusundan çıkıyor. 40W SuperCharge desteği ile gelen cihazın bağlantı özellikleri arasında da çift bantlı Wi-Fi da bulunuyor. 
     



    https://www.gizbot.com/mobile/news/honor-play-4-pro-tipped-launch-with-kirin-990-soc-soon-067882.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 30 dk. Realme X3 SuperZoom, Snapdragon 855+ ile gelecek! 1 sa. Asus ROG Phone III ve ZenFone 7 modelleri Temmuz ayında tanıtılacak 1 sa. Google Chrome “Windows Hello” ile parmak izi ve yüz tarama desteği aldı 2 sa. Huawei Mate ailesine bir de akıllı saat modeli ekleniyor: Mate Watch 2 sa. HAVELSAN’ın parmak izi tanıma sistemi testi geçti 3 sa. Motorola One Fusion Plus'ın render görüntüsü ve detayları ortaya çıktı 3 sa. Volkswagen ID elektrikli araçlarını sadece internet üzerinden satacak 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Honor Play 4 Pro Kirin 990 ile gelebilir Sonraki Antutu, Huawei Enjoy Z 5G için Dimensity 800 işlemcisini doğruladı 5 sa. SpaceX ilk kez uzaya insan gönderiyor: NASA 'hazırız' dedi 5 sa. Microsoft Outlook yeni sürümünde konferanslara katılmayı kolaylaştırıyor 6 sa. Instagram'a Messenger Rooms entegrasyonu geldi 7 sa. iOS 13.5 güncellemesi uygulamaların çökmesine neden oluyor 8 sa. Thermaltake performans odaklı TOUGHRAM RGB DDR4-4600 RAM belleğini duyurdu 9 sa. Fiber optik kablolarda 44.2 Tbps ile rekor kırıldı 9 sa. DJI Mavic Air 2 inceleme videosu "Güçlü, akıllı ve ufak!" 10 sa. Google Action Blocks uygulaması Android platformunda indirmeye sunuldu 20 sa. Vivo X50 ve X50 Pro'nun renk seçenekleri ortaya çıktı 21 sa. Galaxy S20 serisi için kamera performansını artıracak yeni güncelleme yayınlandı 21 sa. 5G hız rekorunu Nokia kırdı 22 sa. Apple Glass'ın Steve Jobs versiyonu da gelebilir 22 sa. Bugünkü yeni vaka sayısı açıklandı: 952 22 sa. İkinci nesil Motorola Razr, Eylül ayında piyasaya sürülebilir 23 sa. Bilgisayarınızı IBM’in koronavirüs hesaplamaları için kullanıma açarak aşıyı hızlandırabilirsiniz 23 sa. Birileri, şaka olsun diye Steve Carell’i gerçek Uzay Kuvvetleri komutanı yaptı 1 gün Netflix’ten Türk sinema ve dizi sektörüne 4 milyon TL’lik koronavirüs yardımı 1 gün Netflix, uzun süre hareketsiz olan hesapların aboneliğini iptal edecek 1 gün Nvidia ilk kez veri merkezlerinde 1 milyar dolar gelire ulaştı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi