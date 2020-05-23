Honor Play 4 Pro Kirin 990 ile gelebilir

Huawei'in alt kuruluşu Honor'ın yeni oyuncu telefonlarından Honor Play 4 Pro, geçtiğimiz günlerde Çinli bir perakendecinin web sitesinde listelenmişti ve kayıtlar cihazın görüntülerini içeriyordu.

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Akıllı telefonlar ile ilgili sızıntı bilgiler ortaya atan bir kullanıcı da daha sonrasında Çin'in sosyal paylaşım platformu Weibo'da da benzer görüntüleri paylaşmıştı ve cihazın Kirin 820 5G yonga setinden gücünü alabileceğini iddia etmişti. Şimdi ise Huawei ve Honor'a yakınlığı ile bilinen farklı bir Weibo kullanıcısı, Play 4 Pro'nun amiral gemisi seviyesi Kirin 990 5G ile geleceğini iddia etti.

Şirket, Nisan ayında Play 4 ailesinin iki yeni modeli Honor Play 4T ve Play 4T Pro'yu duyurmuştu ve bu modeller hali hazırda çok uygun fiyat etiketleriyle alıcı bulmakta ancak görünüşe bakılırsa Honor Play 4 Pro, Play 4T serisi modelleri gibi uygun fiyatlı bir model olmayacak.

Söylentilere göre Play 4 Pro, 2018'de lanse edilen Honor Play'in devamı niteliğinde. Honor Play, Kirin 970 yonga setinden gücünü alan oyun odaklı bir telefon olarak çıkış yapmıştı.

Play 4 Pro'nun da tıpkı büyük kardeşi Honor Play gibi gelişmiş oyun yeteneklerine sahip olması bekleniyor. Şirket henüz Play 4 Pro'nun varlığını onaylamış değil ancak cihazın yakın bir gelecekte tanıtılmaya hazır olduğu ve yaklaşık 3.000 yuanlık(~420 dolar) bir fiyat etiketine sahip olacağı düşünülüyor. İddiaların sahibine göre cihaz, Haziran veya Temmuz aylarında piyasaya sürülecek.

Tüm bunların dışında cihazın geçtiğimiz günlerde Wi-Fi ve 3C sertifikasyonlarında ortaya çıkan OXP-AN00 olduğu düşünülüyor. Listelenen cihaz, Android 10 tabanlı EMUI 10 ile kutusundan çıkıyor. 40W SuperCharge desteği ile gelen cihazın bağlantı özellikleri arasında da çift bantlı Wi-Fi da bulunuyor.



https://www.gizbot.com/mobile/news/honor-play-4-pro-tipped-launch-with-kirin-990-soc-soon-067882.html

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