Apple Watch, kalp sorunları sebebiyle bayılan bir kadının hayatını kurtardı

Tam Boyutta Gör Apple Watch'ta bulunan Düşme Tespiti özelliği hayat kurtarmaya devam ediyor. Bu özellik sayesinde daha önce birçok insanın hayatının kurtulduğunu sizlere bildirmiştik. Yakın bir zamanda ise bir kez daha hayat kurtaran Apple Watch, iş gezisi için seyehat eden bir kadının aortundaki yırtık sebebiyle yere yığılmasının ardından acil servisi arayarak kadının hayatını kurtardı.

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Apple Watch sayesinde aortunda yırtık olan kadına zamanında müdahale edildi

Apple Watch kullanıcısı bir anne, iş sebebiyle çıktığı bir seyehatte göğüsünde bir ağrı hisssetmeye başladı. Ardından arkadaşlarına durumu açıklayan bir mesaj gönderdi. Ancak kadının mesajı göndermesiyle yere yığılması bir oldu. Bayılan kadının yardımına koşan bir arkadaşı acil servisi aradı. Ancak acil servis zaten bir ambulansın oraya gelemek üzere yola çıktığını bildirdi.

Tam Boyutta Gör Apple Watch'un acil servisi aramasıyla gelen ambulans sayesinde hastaneye kaldırılan kadın, aortundaki yırtık sebebiyle ameliyata alındı. Ameliyattan birkaç gün sonra, Apple Watch'ın yardım çağırdığını ve hastaneye hızlı ulaşıması sebebiyle hayatta kaldığını açıklayan kadının sağlık durumu şu anda iyi.

Kadının yaşadıkları, kızı tarafından Reddit'te paylaşıldı. Kızı yaptığı paylaşımda, daha öncesinde böyle haberlerin uydurma veya abartı olduğunu düşündüğünü ancak başına gelince ne kadar önemli bir özellik olduğunu belirtti.

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Apple Watch, bayılan bir kadının hayatını kurtardı