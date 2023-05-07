Apple Watch, kalp sorunları sebebiyle bayılan bir kadının hayatını kurtardı

Apple Watch sayesinde aortunda yırtık olan kadına zamanında müdahale edildi
Apple Watch kullanıcısı bir anne, iş sebebiyle çıktığı bir seyehatte göğüsünde bir ağrı hisssetmeye başladı. Ardından arkadaşlarına durumu açıklayan bir mesaj gönderdi. Ancak kadının mesajı göndermesiyle yere yığılması bir oldu. Bayılan kadının yardımına koşan bir arkadaşı acil servisi aradı. Ancak acil servis zaten bir ambulansın oraya gelemek üzere yola çıktığını bildirdi.
Kadının yaşadıkları, kızı tarafından Reddit'te paylaşıldı. Kızı yaptığı paylaşımda, daha öncesinde böyle haberlerin uydurma veya abartı olduğunu düşündüğünü ancak başına gelince ne kadar önemli bir özellik olduğunu belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah