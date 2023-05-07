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    Apple Watch, kalp sorunları sebebiyle bayılan bir kadının hayatını kurtardı

    Düşme Algılama özelliği sayesinde birçok insanın hayatını kurtaran Apple Watch, bu sefer aortunda yırtık olan bir kadının hayatını kurtardı. İşte detaylar:     
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    Apple Watch, bayılan bir kadının hayatını kurtardı Tam Boyutta Gör
    Apple Watch'ta bulunan Düşme Tespiti özelliği hayat kurtarmaya devam ediyor. Bu özellik sayesinde daha önce birçok insanın hayatının kurtulduğunu sizlere bildirmiştik. Yakın bir zamanda ise bir kez daha hayat kurtaran Apple Watch, iş gezisi için seyehat eden bir kadının aortundaki yırtık sebebiyle yere yığılmasının ardından acil servisi arayarak kadının hayatını kurtardı.

    Apple Watch sayesinde aortunda yırtık olan kadına zamanında müdahale edildi

    Apple Watch kullanıcısı bir anne, iş sebebiyle çıktığı bir seyehatte göğüsünde bir ağrı hisssetmeye başladı. Ardından arkadaşlarına durumu açıklayan bir mesaj gönderdi. Ancak kadının mesajı göndermesiyle yere yığılması bir oldu. Bayılan kadının yardımına koşan bir arkadaşı acil servisi aradı. Ancak acil servis zaten bir ambulansın oraya gelemek üzere yola çıktığını bildirdi.

    Apple Watch, bayılan bir kadının hayatını kurtardı Tam Boyutta Gör
    Apple Watch'un acil servisi aramasıyla gelen ambulans sayesinde hastaneye kaldırılan kadın, aortundaki yırtık sebebiyle ameliyata alındı. Ameliyattan birkaç gün sonra, Apple Watch'ın yardım çağırdığını ve hastaneye hızlı ulaşıması sebebiyle hayatta kaldığını açıklayan kadının sağlık durumu şu anda iyi. 

    Kadının yaşadıkları, kızı tarafından Reddit'te paylaşıldı. Kızı yaptığı paylaşımda, daha öncesinde böyle haberlerin uydurma veya abartı olduğunu düşündüğünü ancak başına gelince ne kadar önemli bir özellik olduğunu belirtti.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 6 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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