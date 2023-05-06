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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S23 ve S23 Ultra, yeni renk seçeneğiyle ortaya çıktı

    Samsung'un en yeni ve üst segment telefonlarından Galaxy S23 ve Galaxy S23 Ultra, yeni bir renk seçeneğiyle ortaya çıktı. İşte yeni renk seçeneğinin görüntülendiği o görseller:
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    Samsung Galaxy S23 serisi, yeni renk seçeneğiyle ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Şubat ayında tanıtılan Samsung Galaxy S23 serisi bilindiği üzere Krem, Yeşil, Lavanta ve Siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülmüştü. Ancak şirket, Galaxy S23 serisinden iki cihaza yeni bir renk seçeneği eklemeye hazırlanıyor.

    Galaxy S23 ve S23 Ultra, Lime renk seçeneğiyle yakında piyasaya sürülecek

    Şirketin Cuma günü yapığı açıklamaya göre Galaxy S23 serisinden Galaxy S23 ve S23 Ultra, Lime isimli yeni bir renk seçeneğine kavuşacak. Bu renk seçeneğinin görüntülendiği görseller tipster Guglani tarafından ortaya çıkarıldı. Yakın bir zamanda piyasaya sürülmesi beklenen sarı ve yeşil arası tonlara sahip yeni renk seçeneğinin hangi pazarlarda satışa sunulacağı ise henüz belli değil.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 6 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 6 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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