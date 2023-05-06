Samsung Galaxy S23 ve S23 Ultra, yeni renk seçeneğiyle ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Şubat ayında tanıtılan Samsung Galaxy S23 serisi bilindiği üzere Krem, Yeşil, Lavanta ve Siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülmüştü. Ancak şirket, Galaxy S23 serisinden iki cihaza yeni bir renk seçeneği eklemeye hazırlanıyor.

Samsung Galaxy S23 Ultra'nın Gece Modu iyileştiriliyor 5 gün önce eklendi

Galaxy S23 ve S23 Ultra, Lime renk seçeneğiyle yakında piyasaya sürülecek

Şirketin Cuma günü yapığı açıklamaya göre Galaxy S23 serisinden Galaxy S23 ve S23 Ultra, Lime isimli yeni bir renk seçeneğine kavuşacak. Bu renk seçeneğinin görüntülendiği görseller tipster Guglani tarafından ortaya çıkarıldı. Yakın bir zamanda piyasaya sürülmesi beklenen sarı ve yeşil arası tonlara sahip yeni renk seçeneğinin hangi pazarlarda satışa sunulacağı ise henüz belli değil.

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Samsung Galaxy S23 serisi, yeni renk seçeneğiyle ortaya çıktı