Samsung Galaxy S23 ve S23 Ultra, yeni renk seçeneğiyle ortaya çıktı

Galaxy S23 ve S23 Ultra, Lime renk seçeneğiyle yakında piyasaya sürülecek
Şirketin Cuma günü yapığı açıklamaya göre Galaxy S23 serisinden Galaxy S23 ve S23 Ultra, Lime isimli yeni bir renk seçeneğine kavuşacak. Bu renk seçeneğinin görüntülendiği görseller tipster Guglani tarafından ortaya çıkarıldı. Yakın bir zamanda piyasaya sürülmesi beklenen sarı ve yeşil arası tonlara sahip yeni renk seçeneğinin hangi pazarlarda satışa sunulacağı ise henüz belli değil.
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah