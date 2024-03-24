“Apple Watch, Android’e gelsin istedik ama olmadı”

Apple Watch neden Android’e gelmedi?
Adalet Bakanlığı’nın Apple’a karşı açtığı tekel davasında firmanın yaptığı savunma bazı gerçekleri de gün yüzüne çıkardı. Apple’ın bir ara Apple Watch serisini Android platformuna da getirmek istediği ancak vazgeçtiği doğrulandı.
Savunma dosyasında Apple’ın Android desteği için yaklaşık 3 yıl çalıştığı belirtiliyor. Ne var ki teknik kısıtlılık nedeniyle bunun gerçekleşmediği ve Apple Watch kullanıcısının daha rahat bir kullanım için Android uyumlu akıllı saate geçiş yapacağı kanaati oluştuğu belirtiliyor. Haliyle böyle bir durum kullanıcıya daha fazla masraf çıkaracağı için Android planları iptal edilmiş.
Bugüne kadar Android ekosisteminde satış olarak Apple Watch rakibi bir ürün göremedik. Bunun en büyük sebebi sayısız üreticinin sayısız modeli piyasaya sürmesi ve tüketici ilgisini bölmesi. Eğer Android uyumlu akıllı saatler tek bir kategoride toplansa Apple’ın pazar payını ikiye hatta üçe katlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.