“Apple Watch, Android’e gelsin istedik ama olmadı”

Tam Boyutta Gör Akıllı saat pazarının tek hakimi olan Apple Watch çıktığı günden bu yana sadece iPhone ekosistemine özgü kaldı ve asla başka bir platforma sunulmadı. Yıllardır Apple’ın bir dönem Android işletim sistemini gündemine aldığı konuşuluyordu ve bu hafta iddialar doğrulandı.

Apple Watch neden Android’e gelmedi?

Adalet Bakanlığı’nın Apple’a karşı açtığı tekel davasında firmanın yaptığı savunma bazı gerçekleri de gün yüzüne çıkardı. Apple’ın bir ara Apple Watch serisini Android platformuna da getirmek istediği ancak vazgeçtiği doğrulandı.

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Savunma dosyasında Apple’ın Android desteği için yaklaşık 3 yıl çalıştığı belirtiliyor. Ne var ki teknik kısıtlılık nedeniyle bunun gerçekleşmediği ve Apple Watch kullanıcısının daha rahat bir kullanım için Android uyumlu akıllı saate geçiş yapacağı kanaati oluştuğu belirtiliyor. Haliyle böyle bir durum kullanıcıya daha fazla masraf çıkaracağı için Android planları iptal edilmiş.

Bugüne kadar Android ekosisteminde satış olarak Apple Watch rakibi bir ürün göremedik. Bunun en büyük sebebi sayısız üreticinin sayısız modeli piyasaya sürmesi ve tüketici ilgisini bölmesi. Eğer Android uyumlu akıllı saatler tek bir kategoride toplansa Apple’ın pazar payını ikiye hatta üçe katlıyor.

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Apple Watch bir dönem Android’e gelecekmiş