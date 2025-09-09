Apple Watch Series 11 tanıtıldı: Daha ince, daha akıllı, daha güçlü

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Apple Watch Series 10, yüzde 10 daha ince ve hafif yapısıyla dikkat çekmişti. Ayrıca uyku apnesi tespiti ve hoparlörden müzik dinleme gibi ilkleri beraberinde getirmişti. Yeni Watch Series 11 ise bu mirası daha ileriye taşıyarak Apple Watch’un ikinci on yılına adım atıyor.

Daha dayanıklı, daha konforlu

Tam Boyutta Gör Apple, Series 11’i “şimdiye kadar üretilmiş en ince ve en konforlu Apple Watch” olarak tanımlıyor. Yeni model, Series 10’a kıyasla iki kat daha çizilme direncine sahip. Ayrıca 5G bağlantı desteği sayesinde daha hızlı veri aktarımı sağlıyor. Apple, Series 11’in yeniden tasarlanan bataryası sayesinde tek şarjla 24 saate kadar kullanım sunduğunu açıkladı.

Kasa seçenekleri arasında Jet Black, Silver, Rose Gold ve Space Grey renkleri bulunuyor. Titanyum gövdeli modeller ise natural, gold ve slate seçenekleriyle geliyor.

Tam Boyutta Gör Series 11’in en dikkat çeken yeniliği, sağlık tarafında oldu. Hipertansiyon (yüksek tansiyon) tespiti özelliği, uzun süreli ölçümlerle kullanıcılara uyarılar gönderecek. Apple, bu sistemle ilk yıl içinde 1 milyondan fazla kişinin farkında olmadığı hipertansiyon vakasının ortaya çıkabileceğini öngörüyor.

Yeni algoritma, 100 binden fazla katılımcıyla yürütülen klinik çalışmaların verileri ve makine öğrenimi sayesinde, saatin optik kalp sensöründen elde edilen bilgileri uzun vadeli analiz ediyor. Böylece kullanıcıya olası hipertansiyon riskine dair uyarılar yapılabiliyor.Bu özelliğin aktif hale gelmesi için FDA onayının kısa süre içinde alınması bekleniyor.

Uyku takibine eklenen yeni “Uyku Skoru”, toplam uyku süresi, yatış düzeni, uyanma sıklığı ve uyku evrelerindeki süreye göre hesaplanıyor. Bu algoritma, 5 milyon gecelik Apple Uyku Araştırması verisi ile geliştirildi. Hücresel bağlantı desteği tercih edenler için en önemli yenilik ise 5G teknolojisi. LTE’ye kıyasla daha hızlı veri aktarımı sağlayan 5G, daha geniş kapsama alanı ve güç verimliliğiyle geliyor.

watchOS 26 ile gelen yenilikler

Series 11, geçen yılki S10 çipini kullanmaya devam ediyor. Yani performans tarafında büyük bir sıçrama yok. Tasarımda da Series 10’daki 42 mm ve 46 mm kasa boyutları korunuyor. Apple her ne kadar “en ince model” ifadesini kullansa da teknik verilerde kalınlık yine 9,7 mm olarak listeleniyor...

Series 11, yeni watchOS 26 işletim sistemi ile geliyor. Bilek hareketi ile çağrı ve bildirimleri kapatma, alarmı susturma veya ana ekrana dönüş bu geçişle birlikte hayata geçiriliyor. Apple Intelligence desteğiyle antrenman sırasında kişiselleştirilmiş öneriler ve motive edici konuşmalar için Workout Buddy ve elbette Liquid Glass tasarım dili Liquid Glass tasarım dili Series 11’in öne çıkan detayları olacak.

Apple Watch Series 11 fiyatı ne kadar?

Apple Watch Series 11, 399 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Apple Watch Series 11, 19 Eylül tarihinde piyasaya giriş yapacak. Ön siparişler ise bugün itibariyle başlıyor.

42 mm alüminyum, GPS: 399 dolar

46 mm alüminyum, GPS: 429 dolar

5G desteği: +100 dolar

Titanyum kasa (5G dahil): 699 dolar

Hermes özel versiyon: 1.950 dolara kadar

