Messi ile Apple ortaklığı

Tam Boyutta Gör Son dönemde spor karşılaşmalarına özel bir önem veren Apple, milyar dolarlık anlaşmalar yapıyor. ABD futbol ligi MLS yayın haklarını hatırı sayılır bir miktara satın alan Apple, şimdi Messi ile bir kampanya başlatıyor.

Messi ile MLS sezon bileti

Dünyaca ünlü futbolcu Messi’nin Instagram hesabında paylaşılan linki takip ettiğiniz takdirde, ilk defa abone oluyorsanız 1 aylık MLS sezon bileti elde ediyorsunuz. Sonrasında ise aylık 14.99$ veya yıllık 99$ ödemeniz gerekiyor.

Apple’dan şaşırtan adım 1 hf. önce eklendi

5 Nisan’a kadar geçerli olan kampanya, MLS yayınlarının izlendiği tüm ülkelerde kullanılabiliyor. Apple TV+ aboneleri ise kampanya bitiminde aylık 12.99$ veya yıllık 79$ ödeyerek Messi ve Suarez gibi futbolcuların olduğu MLS ligini izleyebilir.

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