Apple Watch, hayat kurtarmaya devam ediyor

Kullanmayı hiç düşünmediği özellik, hayatını kurtardı
BBC'den yeni bir rapora göre Adam Croft isimli bireyin hayatını taktığı Apple Watch kurtardı. Röportajda Croft, kanepeden kalktığını ve biraz başının döndüğünü ancak su almak için mutfağa gittiğinde dünyanın kapandığını hissettiğini söyledi.
Ardından yere uzanmayı başaran Croft, soğuk ter döktüğü için yatağına giderek uzandı. Ancak ertesi sabah Croft uyandığında Apple Watch'unda, cihazın atriyal fibrilasyon saptadığına dair kendisini uyaran uyarılar buldu. Daha sonra acil servisi arayan Apple Watch, bir saat içinde hastaneye gitmesi talimatını verdi.
Röportajın devamında ise daha önce saatinin algılamadığı küçükçaplı kalp çarpıntıları olduğunu, ancak bunların aylardır olmadığını söyledi. Testler atriyal fibrilasyonu doğruladıktan sonra doktorlar Croft'a kan sulandırıcı ilaçlar verdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez