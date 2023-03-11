Tam Boyutta Gör Apple Watch'ın düşme algılama ve EKG çekebilme yeteneği gibi birçok özelliği şimdiye kadar birçok insanın hayatını kurtardı. Ortaya çıkan yeni bir rapora göreyse Apple Watch, kalp rahatsızlığı olan bir adamı uyarıp acilen hastaneye gitmesini söyleyerek yeni bir hayatı daha kurtardı.

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Kullanmayı hiç düşünmediği özellik, hayatını kurtardı

BBC'den yeni bir rapora göre Adam Croft isimli bireyin hayatını taktığı Apple Watch kurtardı. Röportajda Croft, kanepeden kalktığını ve biraz başının döndüğünü ancak su almak için mutfağa gittiğinde dünyanın kapandığını hissettiğini söyledi.

Ardından yere uzanmayı başaran Croft, soğuk ter döktüğü için yatağına giderek uzandı. Ancak ertesi sabah Croft uyandığında Apple Watch'unda, cihazın atriyal fibrilasyon saptadığına dair kendisini uyaran uyarılar buldu. Daha sonra acil servisi arayan Apple Watch, bir saat içinde hastaneye gitmesi talimatını verdi.

Tam Boyutta Gör Bedford Hastanesi'ne giden Croft'a, yapılan ek testlerin sonucunda atriyal fibrilasyon tanısı kondu. Croft, Apple Watch'ından gelen uyarı olmasaydı muhtemelen hastaneye gitmeyeceğini söyledi.

Röportajın devamında ise daha önce saatinin algılamadığı küçükçaplı kalp çarpıntıları olduğunu, ancak bunların aylardır olmadığını söyledi. Testler atriyal fibrilasyonu doğruladıktan sonra doktorlar Croft'a kan sulandırıcı ilaçlar verdi.

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Apple Watch, hayat kurtarmaya devam ediyor