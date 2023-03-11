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    Anlık Bildirim

    Apple Watch, hayat kurtarmaya devam ediyor

    Apple Watch, şimdiye kadar kalp rahatsızlığı olan birçok insanın hayatını kurtardı. Yakın bir zamanda ise atriyal fibrilasyonu olan bir kişiyi uyararak yeni bir hayatı daha kurtardı.
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    Apple Watch, hayat kurtarmaya devam ediyor Tam Boyutta Gör
    Apple Watch'ın düşme algılama ve EKG çekebilme yeteneği gibi birçok özelliği şimdiye kadar birçok insanın hayatını kurtardı. Ortaya çıkan yeni bir rapora göreyse Apple Watch, kalp rahatsızlığı olan bir adamı uyarıp acilen hastaneye gitmesini söyleyerek yeni bir hayatı daha kurtardı.

    Kullanmayı hiç düşünmediği özellik, hayatını kurtardı

    BBC'den yeni bir rapora göre Adam Croft isimli bireyin hayatını taktığı Apple Watch kurtardı. Röportajda Croft, kanepeden kalktığını ve biraz başının döndüğünü ancak su almak için mutfağa gittiğinde dünyanın kapandığını hissettiğini söyledi.

    Ardından yere uzanmayı başaran Croft, soğuk ter döktüğü için yatağına giderek uzandı. Ancak ertesi sabah Croft uyandığında Apple Watch'unda, cihazın atriyal fibrilasyon saptadığına dair kendisini uyaran uyarılar buldu. Daha sonra acil servisi arayan Apple Watch, bir saat içinde hastaneye gitmesi talimatını verdi.

    Apple Watch, hayat kurtarmaya devam ediyor Tam Boyutta Gör
    Bedford Hastanesi'ne giden Croft'a, yapılan ek testlerin sonucunda atriyal fibrilasyon tanısı kondu. Croft, Apple Watch'ından gelen uyarı olmasaydı muhtemelen hastaneye gitmeyeceğini söyledi. 

    Röportajın devamında ise daha önce saatinin algılamadığı küçükçaplı kalp çarpıntıları olduğunu, ancak bunların aylardır olmadığını söyledi. Testler atriyal fibrilasyonu doğruladıktan sonra doktorlar Croft'a kan sulandırıcı ilaçlar verdi.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 5 saat önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 17 saat önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 17 saat önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 2 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 3 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 4 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 4 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 4 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 4 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 5 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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