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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy A34 ve A54 5G, 16 Mart'ta piyasaya sürülecek

    Uzum zamandır beklenen Samsung'un ortaa segment cihazları Galaxy A34 ve A54 5G'nin lansman tarihi onaylandı. İşte 16 Mart'ta Hindistan'da piyasaya sürülecek cihazların detayları:
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    Samsung Galaxy A34 ve A54 5G, 16 Mart'ta piyasaya sürülecek Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce merakla beklenen Galaxy S23 serisini piyasaya süren Samsung, şimdilerde Galaxy A serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yakın bir zamanda ise şirket, Galaxy A serisinden Galaxy A34 ve A54 5G'nin 16 Mart'ta Hindistan'da piyasaya sürüleceğini onayladı.

    İşte Samsung Galaxy A34 ve A54'ün beklenen özellikleri:

    Galaxy A54'e göre daha uygun fiyatlı olması beklenen Samsung Galaxy A34 5G, sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 1080 SoC'den güç alacak. 2.400 x 1.080 piksel çözünürlüğe sahip 6.6 inçlik 120 Hz AMOLED ekranla piyasaya sürülecek cihazın ön tarafında, 13MP selfie kamerası bulunurken arka tarafında ise 48 + 8 + 5MP sensör kombinasyonundan oluşan üçlü arka kamera kurulumu bulunacak. Ayrıca cihaz, 25 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya ile kutudan çıkacak.

    Samsung Galaxy A34 ve A54 5G, 16 Mart'ta piyasaya sürülecek Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy A54 5G ise 120 Hz yenileme hızına sahip 6,4 inç full-HD+ Super AMOLED ekrana sahip olacak. Exynos 1380 işlemciden güç alması beklenen cihazın ön tarafında 32MP selfie kamerası bulunurken arka tarafında ise 50MP ana kameranın eşlik ettiği üçlü arka kamera kurulumu bulunacak. Ayrıca cihaz 25 watt hızlı şarj özellikli 5.000 mAh batarya ile kutudan çıkacak.

    Geçtiğimiz günlerde tahmini fiyatları sızdırılan her iki cihazın da IP67 sertifikasına sahip olacağını onaylayan şirketin basın açıklamasına göre cihazlar, 16 Mart'ta dört farklı renk seçenekleriyle Hindistan'da piyasaya sürülecek.

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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 5 saat önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 17 saat önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 17 saat önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 2 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 3 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 4 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 4 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 4 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 4 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 5 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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