Samsung Galaxy A34 ve A54 5G, 16 Mart'ta piyasaya sürülecek

İşte Samsung Galaxy A34 ve A54'ün beklenen özellikleri:
Galaxy A54'e göre daha uygun fiyatlı olması beklenen Samsung Galaxy A34 5G, sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 1080 SoC'den güç alacak. 2.400 x 1.080 piksel çözünürlüğe sahip 6.6 inçlik 120 Hz AMOLED ekranla piyasaya sürülecek cihazın ön tarafında, 13MP selfie kamerası bulunurken arka tarafında ise 48 + 8 + 5MP sensör kombinasyonundan oluşan üçlü arka kamera kurulumu bulunacak. Ayrıca cihaz, 25 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya ile kutudan çıkacak.
Geçtiğimiz günlerde tahmini fiyatları sızdırılan her iki cihazın da IP67 sertifikasına sahip olacağını onaylayan şirketin basın açıklamasına göre cihazlar, 16 Mart'ta dört farklı renk seçenekleriyle Hindistan'da piyasaya sürülecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez