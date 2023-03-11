Tam Boyutta Gör Kısa süre önce merakla beklenen Galaxy S23 serisini piyasaya süren Samsung, şimdilerde Galaxy A serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yakın bir zamanda ise şirket, Galaxy A serisinden Galaxy A34 ve A54 5G'nin 16 Mart'ta Hindistan'da piyasaya sürüleceğini onayladı.

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İşte Samsung Galaxy A34 ve A54'ün beklenen özellikleri:

Galaxy A54'e göre daha uygun fiyatlı olması beklenen Samsung Galaxy A34 5G, sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 1080 SoC'den güç alacak. 2.400 x 1.080 piksel çözünürlüğe sahip 6.6 inçlik 120 Hz AMOLED ekranla piyasaya sürülecek cihazın ön tarafında, 13MP selfie kamerası bulunurken arka tarafında ise 48 + 8 + 5MP sensör kombinasyonundan oluşan üçlü arka kamera kurulumu bulunacak. Ayrıca cihaz, 25 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya ile kutudan çıkacak.

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy A54 5G ise 120 Hz yenileme hızına sahip 6,4 inç full-HD+ Super AMOLED ekrana sahip olacak. Exynos 1380 işlemciden güç alması beklenen cihazın ön tarafında 32MP selfie kamerası bulunurken arka tarafında ise 50MP ana kameranın eşlik ettiği üçlü arka kamera kurulumu bulunacak. Ayrıca cihaz 25 watt hızlı şarj özellikli 5.000 mAh batarya ile kutudan çıkacak.

Geçtiğimiz günlerde tahmini fiyatları sızdırılan her iki cihazın da IP67 sertifikasına sahip olacağını onaylayan şirketin basın açıklamasına göre cihazlar, 16 Mart'ta dört farklı renk seçenekleriyle Hindistan'da piyasaya sürülecek.

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Samsung Galaxy A34 ve A54 5G, 16 Mart'ta piyasaya sürülecek