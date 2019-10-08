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    Apple Watch ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple Watch için henüz yayınlanmamış bir uyku uygulaması keşfedildi

    Teknoloji devi Apple'ın geçtiğimiz ay tanıttığı yeni nesil Apple Watch modelleri için geliştirdiği ve henüz yayınlamadığı bir uyku uygulaması olduğu ortaya çıktı.
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    Apple Watch
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple Watch için henüz yayınlanmamış bir uyku uygulaması keşfedildi
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    Apple'ın geçtiğimiz ay yeni iPhone ve Apple Watch modellerini resmi olarak tanıtmasından önce, Apple Watch modelleri için gelişmiş bir uyku uygulamasının geleceği söyleniyordu. Şirket lansmanda bu konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, uygulamanın var olduğu ortaya çıktı.

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    Apple uygulamayı test ediyor olabilir

    Apple konusunda güvenilir kaynakların başında gelen MacRumors'un okurlarından Daniel Marcinkowski, Apple Watch modellerinde henüz yayınlanmamış bir uyku takip uygulamasının olduğunu keşfetti. Kullanıcıların saatlerini düzenlenmelerini sağlayan ve alarm özelliğiyle entegre çalışan uygulamanın neden henüz yayınlanmadığı ise merak konusu.

    Apple Watch için henüz yayınlanmamış bir uyku uygulaması keşfedildi
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    Uygulamada yer alan özellikler, daha önceki sızıntılarda duyduklarımızla paralel diyebiliriz. Örneğin uyku uygulamasına alarm eklendiğinde, kullanıcı eğer alarmdan önce uyanırlarsa, Apple Watch bunu algılayacak ve alarmı kapatacağı belirtiliyor. Gelen söylentiler ise şirketin bu uygulamayı tam olarak hazır olduktan sonra, yayınlayacağı bir güncelleme ile kullanıcılara sunacağı yönünde.



    https://www.macrumors.com/2019/10/07/apple-watch-sleep-app/ Yorum Yaz
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    xenix 3 gün
    Saat çok kalın ve ağır kolunuzda hissetmemenize imkan yok. Gece çıkartınca bileğim rahatlıyor tam bir teknolojik pranga onsuzda yapamıyorum. Bu haliyle gece uyurken takmak istemiyorum.
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    num 3 gün
    Saati uyurken kullanamıyoruz ki uyku özelliğinden yararlanalım. Bu saati gündüz şarja takıp gece kolumuza takmamızı bekliyorlar herhalde.
    Benim son birkaç aydır yaptığım şey şu:
    - Saati iş saatlerinde kullanıyorum (8-10 saat).
    - Gece saati kapatıyorum ve masaya koyuyorum.
    - 3 günde bir de gece şarj ediyorum.
    Aralıksız kolumda durursa 1 buçuk günü anca çıkarıyor, ne zaman şarj edilecek bu? Ofiste öğle vakti şarja takacağım herhalde.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    AzuLA 3 gün num
    Dusa WCye girerken takabilirsin mesela.
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