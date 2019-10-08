Apple Watch için henüz yayınlanmamış bir uyku uygulaması keşfedildi

Apple'ın geçtiğimiz ay yeni iPhone ve Apple Watch modellerini resmi olarak tanıtmasından önce, Apple Watch modelleri için gelişmiş bir uyku uygulamasının geleceği söyleniyordu. Şirket lansmanda bu konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, uygulamanın var olduğu ortaya çıktı.
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Apple uygulamayı test ediyor olabilir
Apple konusunda güvenilir kaynakların başında gelen MacRumors'un okurlarından Daniel Marcinkowski, Apple Watch modellerinde henüz yayınlanmamış bir uyku takip uygulamasının olduğunu keşfetti. Kullanıcıların saatlerini düzenlenmelerini sağlayan ve alarm özelliğiyle entegre çalışan uygulamanın neden henüz yayınlanmadığı ise merak konusu.
Uygulamada yer alan özellikler, daha önceki sızıntılarda duyduklarımızla paralel diyebiliriz. Örneğin uyku uygulamasına alarm eklendiğinde, kullanıcı eğer alarmdan önce uyanırlarsa, Apple Watch bunu algılayacak ve alarmı kapatacağı belirtiliyor. Gelen söylentiler ise şirketin bu uygulamayı tam olarak hazır olduktan sonra, yayınlayacağı bir güncelleme ile kullanıcılara sunacağı yönünde.
https://www.macrumors.com/2019/10/07/apple-watch-sleep-app/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Benim son birkaç aydır yaptığım şey şu:
- Saati iş saatlerinde kullanıyorum (8-10 saat).
- Gece saati kapatıyorum ve masaya koyuyorum.
- 3 günde bir de gece şarj ediyorum.
Aralıksız kolumda durursa 1 buçuk günü anca çıkarıyor, ne zaman şarj edilecek bu? Ofiste öğle vakti şarja takacağım herhalde.