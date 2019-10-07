2 bin Tesla otomobil batarya problemi yüzünden geri çağrılabilir

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Tesla, genellikle şirketin Autopilot sürücü yardımı yazılımının güvenli olmadığı konusunda yıllar boyunca çok fazla eleştiri ile karşılaştı. Reuters tarafından yayınlanan yeni bir rapor ise şirketin ilgilenmek üzere çok daha fazla güvenlik şikayetiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

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Tesla kolay yolu seçti

ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla'nın yaklaşık 2 bin Model S ve X araçlarında batarya arızası olduğunu belirten şikayetleri incelemeye aldı. Gelen dilekçelerde Tesla'nın bataryları değiştirmek veya tamir etmek yerine, söz konusu otomobillerdeki batarya yönetimini etkileyen bir Mayıs OTA yazılım güncellemesi yapmayı tercih ettiği iddia ediliyor. Bu güncellemenin bataryalardaki aşırı ısınma ve yangın ihtimalini azalttığı belirtilse de, otomobillerin performansını düşürdüğü belirtilmiş durumda.

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Basitçe söylemek gerekirse Tesla'nın temel sorunu çözmek yerine kolaya kaçmasının, müşterilerin otomobillerinde performans ve şarj hızında düşüş sorunlarını beraberinde getirdiği ifade ediliyor. Geçtiğimiz aylarda Tesla otomobillerde çıkan yangınlar da göz önüne alınırsa, bu iddiaların son derece önem taşıdığını söylemek mümkün. Tesla'nın ise konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapmadığını da belirtmeden geçmeyelim.

https://www.reuters.com/article/us-autos-tesla-probe/u-s-nhtsa-reviewing-claims-2000-tesla-vehicles-should-have-been-recalled-idUSKBN1WJ1SN