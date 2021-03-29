Apple Watch kırılganlık belirtilerini de algılayabiliyor

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Apple’ın klinik kurumlarla yaptığı pek iş birliği ve proje ile Apple Watch bir akıllı saat olmaktan çıkmış durumda. Kalp aritmisi veya düşme gibi kritik durumları algılayarak kullanıcısının hayatını kurtarabiliyor. Şimdi kırılganlık da listeye eklendi.

Kırılganlık nedir?

Kırılganlık veya güçsüzlük olarak adlandırılan rahatsızlık ilerleyen yaşlarda metabolizma ve bağışıklık sistemine bağlı şekilde ortaya çıkan güçsüzlük durumu. Fizyolojik rezervlerin azalması veya stres gibi faktörlerle ortaya çıkan kırılganlık; kilo kaybı, halsizlik, hareketsizlik, yürüme hızında azalma şeklinde görülüyor. Sonucunda ise hastaneye yatış veya ölüm gibi durumlar görülebiliyor.

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Klinik testlerle belirli indeksler temel alınarak anlaşılmaya çalışılan kırılganlık için Apple da harekete geçti. Yapılan araştırmalara göre 6 dakikalık yürüyüş testi Apple Watch ile yüzde 83 hassasiyet ve yüzde 60 özgüllük oranında sonuç veriyor. Klinik testlerde ise yüzde 90 hassasiyet ve yüzde 85 özgüllük oranları elde edilebiliyor.

Testlerde iPhone 7 ve Apple Watch Series 3 kullanılarak kalp hastası 110 veteran denek incelenmiş. VascTrac adındaki özel uygulamanın yanı sıra watchOS 7 sürümünde bulunan 6MWT ölçüm özelliği de kullanılmış. Standford Üniversitesi yayınladığı raporda Apple Watch ile kırılganlık düzeyinin uzaktan takip edilebileceğini belirtiyor.

Otoriteler dijital sağlık sektörünün önümüzdeki yıllarda büyük bir pazar haline geleceğini ön görüyor. Özellikle giyilebilir cihazların sunacağı geniş yelpazedeki tanı algılama yeteneği geniş kitleler tarafından benimsenmesini sağlayacak. Apple haliyle bu yarışı önde götürmek için önemli yatırımlar yapıyor.

https://wccftech.com/new-study-finds-that-apple-watch-can-accurately-determine-frailty/

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