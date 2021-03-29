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    Apple Watch ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple Watch kırılganlık belirtilerini de algılayabiliyor

    İlerleyen yaşlarda ortaya çıkan kırılganlık durumu ölüme kadar giden bir dizi rahatsızlığa sebep olabiliyor. WatchOS 7 ile birlikte Apple Watch kırılganlık belirtilerini de izleyebilecek.
    29 Mart 2021, 12:00 (1 sa.)
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    Apple Watch
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple Watch kırılganlık belirtilerini de algılayabiliyor
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    Apple’ın klinik kurumlarla yaptığı pek iş birliği ve proje ile Apple Watch bir akıllı saat olmaktan çıkmış durumda. Kalp aritmisi veya düşme gibi kritik durumları algılayarak kullanıcısının hayatını kurtarabiliyor. Şimdi kırılganlık da listeye eklendi.

    Kırılganlık nedir?

    Kırılganlık veya güçsüzlük olarak adlandırılan rahatsızlık ilerleyen yaşlarda metabolizma ve bağışıklık sistemine bağlı şekilde ortaya çıkan güçsüzlük durumu. Fizyolojik rezervlerin azalması veya stres gibi faktörlerle ortaya çıkan kırılganlık; kilo kaybı, halsizlik, hareketsizlik, yürüme hızında azalma şeklinde görülüyor. Sonucunda ise hastaneye yatış veya ölüm gibi durumlar görülebiliyor.

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    Klinik testlerle belirli indeksler temel alınarak anlaşılmaya çalışılan kırılganlık için Apple da harekete geçti. Yapılan araştırmalara göre 6 dakikalık yürüyüş testi Apple Watch ile yüzde 83 hassasiyet ve yüzde 60 özgüllük oranında sonuç veriyor. Klinik testlerde ise yüzde 90 hassasiyet ve yüzde 85 özgüllük oranları elde edilebiliyor.

    Testlerde iPhone 7 ve Apple Watch Series 3 kullanılarak kalp hastası 110 veteran denek incelenmiş. VascTrac adındaki özel uygulamanın yanı sıra watchOS 7 sürümünde bulunan 6MWT ölçüm özelliği de kullanılmış. Standford Üniversitesi yayınladığı raporda Apple Watch ile kırılganlık düzeyinin uzaktan takip edilebileceğini belirtiyor.

    Otoriteler dijital sağlık sektörünün önümüzdeki yıllarda büyük bir pazar haline geleceğini ön görüyor. Özellikle giyilebilir cihazların sunacağı geniş yelpazedeki tanı algılama yeteneği geniş kitleler tarafından benimsenmesini sağlayacak. Apple haliyle bu yarışı önde götürmek için önemli yatırımlar yapıyor.



    https://wccftech.com/new-study-finds-that-apple-watch-can-accurately-determine-frailty/
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    Bisiklete hayat veren cihaz: SmartHalo

    MEGA1178 1 saat önce

    Aynen

    musty578 19 saat önce

    Bin liraya telefon bağlarım gereksiz yüksek fiyat

    WeDneS 1 gün önce

    Bisiklet kullanıcılar için çok işe yarayabilir

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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    F f1bilalII 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yok artık canım
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    brkcnr (Burak Bey) 31 dk. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    P PalaSakal 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yalnız apple apple watchlara çok fazla yatırım yapıyor.Çok bariz belli ki geleceği akıllı saatler şekillendirecek.yazıyorum buraya 10 yıl sonra akıllı telefonlar bitme noktasına gelecek.
    1 Yanıt Yanıtla
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    iDoctor 16 dk. ( Mesaj Silindi ) PalaSakal
    Hocam şu an zaten saat piyasasının lideri Apple aslında bu sayede diğer Apple cihazlarınıda sattırıyorlar.



    Neyse, Watch'ın geleceği çok parlak görünüyor.



    -Sağlık Değerlerini ölçmesi

    -Toplu Taşımada kart taşımanıza gerek kalmaması

    -Kredi/Banka kartı gibi şeyleri taşımanıza gerek kalmaması

    -Üniversitelerde kart okuma işlevi görmesi

    -Basit telefon işlemleri için koca cihazı çıkarmaya gerek kalmaması

    -Spor Aktivitelerini ölçmesi ve teşvik etmesi

    -Acil durumlarda anında bilgi göndermesi

    vb.



    Bunun gibi daha nice yenilikler sunuyor ve aslında yanımızda taşıdığımız şeylerin ne kadar gereksiz olduğunu bize hatırlatıyor.



    Bu yaşıma kadar saat takmamış bana bile kolumda bir saat taşıttıran firma Apple'dır.
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    cocainbar (Cocain bar) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gun gelir incinmisligide algilar. Dusunsenize saat incinmissin diyor size. 😁😁
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