watchOS 11 ile Apple Watch'lar çeviri yeteneği kazanacak 3 gün önce eklendi

watchOS 11, Apple Watch’a gelmesi beklenen özelliklerden birini getiriyor; otomatik uyku takibi. Apple Watch artık uyku programı ayarlamanıza veya özel modu açmanıza gerek kalmadan uykunuzu otomatik olarak takip edebilecek.

Apple Watch şu anda yalnızca ne zaman yatıp uyanacağınızı söylediğinizde veya uyku odağını elle başlattığınızda uykunuzu takip edebiliyor. Ancak, watchOS 11 güncellemesiyle saat, ne zaman yatacağınızı ve uyanacağınızı ve hatta gün içinde kestirdiğiniz vakitleri bilecek. Uykunun farklı aşamalarında ne kadar süre geçirdiğiniz ve kandaki oksijen seviyeniz gibi önemli bilgilerin kaydını tutacak.

watchOS 11'e eklenen bir diğer yeni özellik ise; kalp atış hızı, nefes alma, vücut ısısı, kandaki oksijen ve uyku gibi önemli sağlık bilgilerini tek bir yerde gösteren Vitals uygulaması. Bu ölçümlerden herhangi biri olağandışı görünüyorsa, Yaşam Bulguları uygulaması sizi bilgilendirecek ve değişikliklere neyin sebep olabileceği konusunda fikir verecek.

watchOS 11’i yüklemek için Apple Watch Series 6 ve daha yeni bir modelin yanı sıra iOS 18 çalıştıran iPhone XR veya daha yeni bir telefona ihtiyacınız var.

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watchOS 11 ile Apple Watch, uyku takibini otomatik yapacak