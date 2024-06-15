watchOS 11 ile Apple Watch, uyku takibini otomatik yapacak

watchOS 11, Apple Watch’a gelmesi beklenen özelliklerden birini getiriyor; otomatik uyku takibi. Apple Watch artık uyku programı ayarlamanıza veya özel modu açmanıza gerek kalmadan uykunuzu otomatik olarak takip edebilecek.
Apple Watch şu anda yalnızca ne zaman yatıp uyanacağınızı söylediğinizde veya uyku odağını elle başlattığınızda uykunuzu takip edebiliyor. Ancak, watchOS 11 güncellemesiyle saat, ne zaman yatacağınızı ve uyanacağınızı ve hatta gün içinde kestirdiğiniz vakitleri bilecek. Uykunun farklı aşamalarında ne kadar süre geçirdiğiniz ve kandaki oksijen seviyeniz gibi önemli bilgilerin kaydını tutacak.
watchOS 11'e eklenen bir diğer yeni özellik ise; kalp atış hızı, nefes alma, vücut ısısı, kandaki oksijen ve uyku gibi önemli sağlık bilgilerini tek bir yerde gösteren Vitals uygulaması. Bu ölçümlerden herhangi biri olağandışı görünüyorsa, Yaşam Bulguları uygulaması sizi bilgilendirecek ve değişikliklere neyin sebep olabileceği konusunda fikir verecek.
watchOS 11’i yüklemek için Apple Watch Series 6 ve daha yeni bir modelin yanı sıra iOS 18 çalıştıran iPhone XR veya daha yeni bir telefona ihtiyacınız var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.