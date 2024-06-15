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    Anlık Bildirim

    watchOS 11 ile Apple Watch, uyku takibini otomatik yapacak

    Apple Watch, şu anda uyku takibini otomatik olarak yapmıyor, odak programı ayarlama gerektiriyor ancak bu durum watchOS 11 güncellemesiyle değişecek.            
    watchos 11 apple watch otomatik uyku takibi özelliği Tam Boyutta Gör
    watchOS 11, Apple Watch’lara otomatik uyku takibi özelliğini getirerek uyku programı ayarlama veya uyku odağını kullanma gerekliliğini ortadan kaldırıyor.

    watchOS 11, Apple Watch’a gelmesi beklenen özelliklerden birini getiriyor; otomatik uyku takibi. Apple Watch artık uyku programı ayarlamanıza veya özel modu açmanıza gerek kalmadan uykunuzu otomatik olarak takip edebilecek.

    Apple Watch şu anda yalnızca ne zaman yatıp uyanacağınızı söylediğinizde veya uyku odağını elle başlattığınızda uykunuzu takip edebiliyor. Ancak, watchOS 11 güncellemesiyle saat, ne zaman yatacağınızı ve uyanacağınızı ve hatta gün içinde kestirdiğiniz vakitleri bilecek. Uykunun farklı aşamalarında ne kadar süre geçirdiğiniz ve kandaki oksijen seviyeniz gibi önemli bilgilerin kaydını tutacak.

    watchOS 11'e eklenen bir diğer yeni özellik ise; kalp atış hızı, nefes alma, vücut ısısı, kandaki oksijen ve uyku gibi önemli sağlık bilgilerini tek bir yerde gösteren Vitals uygulaması. Bu ölçümlerden herhangi biri olağandışı görünüyorsa, Yaşam Bulguları uygulaması sizi bilgilendirecek ve değişikliklere neyin sebep olabileceği konusunda fikir verecek.

    watchOS 11’i yüklemek için Apple Watch Series 6 ve daha yeni bir modelin yanı sıra iOS 18 çalıştıran iPhone XR veya daha yeni bir telefona ihtiyacınız var.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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