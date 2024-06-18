Tam Boyutta Gör watchOS 11 ile Apple Watch kullanıcıları sağlık ve fitness iyileştirmeleri, canlı etkinlikler, çeviri uygulaması ve yeni saat yüzleri gibi birçok yeni özelliğe sahip olacak. Ancak watchOS 11 güncellemesi Apple'ın geçen hafta WWDC 2024'te bahsetmediği varsayılan zil sesini değiştirme özelliğiyle birlikte geliyor.

watchOS 11'de artık zil sesi seçenekleri var

Apple Watch kullanıcıları en başından beri iPhone'larından arama yapabiliyor ve aramaları cevaplayabiliyordu. Ancak kullanıcılar hala Apple'ın varsayılan zil sesiyle sıkışıp kalıyor. Apple Watch Series 3'ün piyasaya sürülmesiyle birlikte Cellular sürümünün sahipleri değiştirme seçeneği olmayan yeni bir zil sesine sahip oldu.

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Neyse ki watchOS 11 bunu değiştiriyor. Geliştiricilerin kullanımına sunulan beta sürümde Apple Watch zil sesini değiştirme seçeneğini ekleniyor. GPS ve hücresel sürümlerden önceki zil sesleri de dahil olmak üzere kullanıcıların seçebileceği sekiz farklı zil sesi olacak. İşte yeni seçenekler:

Pebbles (Cellular ringtone)

Focus

Jingle (original ringtone)

Nighthawk

Transmit

Twirl

Windup

Wonder

Zil sesine ek olarak kullanıcılar kısa mesajlar, e-postalar, takvim uyarıları, hatırlatıcılar ve düzenli bildirimler için bildirim sesini de değiştirebiliyor. Mevcut seçenekler:

Resonate

Brilliant

Cheer

Flutter

Globe

Moment

Scoop

Timekeeper

Tinker

Ne yazık ki rehberinizdeki kişiler için özel bir zil sesi ayarlamak veya iTunes Store'dan bir zil sesi seçmek mümkün değil. watchOS 11 bu sonbaharda genel kullanıma sunulacak. Güncelleme, Apple Watch Series 6 veya daha yenisini kapsayacak.

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Apple Watch'a zil sesi değiştirme özelliği geliyor