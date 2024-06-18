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    Anlık Bildirim

    Apple Watch'a zil sesi değiştirme özelliği geliyor

    watchOS 11 sonunda kullanıcıların Apple Watch zil sesini değiştirmesine olanak tanıyor. Sonbaharda genel kullanıma sunulacak güncelleme, Apple Watch Seri 6 veya daha yenisini kapsayacak.
    Apple Watch'a zil sesi değiştirme özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    watchOS 11 ile Apple Watch kullanıcıları sağlık ve fitness iyileştirmeleri, canlı etkinlikler, çeviri uygulaması ve yeni saat yüzleri gibi birçok yeni özelliğe sahip olacak. Ancak watchOS 11 güncellemesi Apple'ın geçen hafta WWDC 2024'te bahsetmediği varsayılan zil sesini değiştirme özelliğiyle birlikte geliyor.

    watchOS 11'de artık zil sesi seçenekleri var

    Apple Watch kullanıcıları en başından beri iPhone'larından arama yapabiliyor ve aramaları cevaplayabiliyordu. Ancak kullanıcılar hala Apple'ın varsayılan zil sesiyle sıkışıp kalıyor. Apple Watch Series 3'ün piyasaya sürülmesiyle birlikte Cellular sürümünün sahipleri değiştirme seçeneği olmayan yeni bir zil sesine sahip oldu.

    Neyse ki watchOS 11 bunu değiştiriyor. Geliştiricilerin kullanımına sunulan beta sürümde Apple Watch zil sesini değiştirme seçeneğini ekleniyor. GPS ve hücresel sürümlerden önceki zil sesleri de dahil olmak üzere kullanıcıların seçebileceği sekiz farklı zil sesi olacak. İşte yeni seçenekler:

    • Pebbles (Cellular ringtone)
    • Focus
    • Jingle (original ringtone)
    • Nighthawk
    • Transmit
    • Twirl
    • Windup
    • Wonder

    Zil sesine ek olarak kullanıcılar kısa mesajlar, e-postalar, takvim uyarıları, hatırlatıcılar ve düzenli bildirimler için bildirim sesini de değiştirebiliyor. Mevcut seçenekler:

    • Resonate
    • Brilliant
    • Cheer
    • Flutter
    • Globe
    • Moment
    • Scoop
    • Timekeeper
    • Tinker

    Ne yazık ki rehberinizdeki kişiler için özel bir zil sesi ayarlamak veya iTunes Store'dan bir zil sesi seçmek mümkün değil. watchOS 11 bu sonbaharda genel kullanıma sunulacak. Güncelleme, Apple Watch Series 6 veya daha yenisini kapsayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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