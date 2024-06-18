Apple Watch'a zil sesi değiştirme özelliği geliyor

watchOS 11'de artık zil sesi seçenekleri var
Apple Watch kullanıcıları en başından beri iPhone'larından arama yapabiliyor ve aramaları cevaplayabiliyordu. Ancak kullanıcılar hala Apple'ın varsayılan zil sesiyle sıkışıp kalıyor. Apple Watch Series 3'ün piyasaya sürülmesiyle birlikte Cellular sürümünün sahipleri değiştirme seçeneği olmayan yeni bir zil sesine sahip oldu.
Neyse ki watchOS 11 bunu değiştiriyor. Geliştiricilerin kullanımına sunulan beta sürümde Apple Watch zil sesini değiştirme seçeneğini ekleniyor. GPS ve hücresel sürümlerden önceki zil sesleri de dahil olmak üzere kullanıcıların seçebileceği sekiz farklı zil sesi olacak. İşte yeni seçenekler:
- Pebbles (Cellular ringtone)
- Focus
- Jingle (original ringtone)
- Nighthawk
- Transmit
- Twirl
- Windup
- Wonder
Zil sesine ek olarak kullanıcılar kısa mesajlar, e-postalar, takvim uyarıları, hatırlatıcılar ve düzenli bildirimler için bildirim sesini de değiştirebiliyor. Mevcut seçenekler:
- Resonate
- Brilliant
- Cheer
- Flutter
- Globe
- Moment
- Scoop
- Timekeeper
- Tinker
Ne yazık ki rehberinizdeki kişiler için özel bir zil sesi ayarlamak veya iTunes Store'dan bir zil sesi seçmek mümkün değil. watchOS 11 bu sonbaharda genel kullanıma sunulacak. Güncelleme, Apple Watch Series 6 veya daha yenisini kapsayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.