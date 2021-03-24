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    Genshin Impact mobilde 1 milyar dolar hasılata en hızlı ulaşan oyun oldu

    Çinli stüdyo miHoYo'nun oynaması-ücretsiz RPG oyunu Genshin Impact, mobilde 1 milyar dolar hasılata en hızlı ulaşan oyun oldu. Pokemon GO ve PUBG gibi oyunları rahatlıkla geride bıraktı.
    24 Mart 2021, 23:59 (10 dk.)
    18
    54
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Genshin Impact mobilde 1 milyar dolar hasılata en hızlı ulaşan oyun oldu
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    Geçtiğimiz yıl çıkış yapan popüler free-to-play RPG oyunu Genshin Impact inanılmaz gelirler elde etmeye devam ediyor. Araştırma firması Sensor Tower'ın açıkladığı rakamlara göre oyun sadece mobil platformlarda altı ayda 1 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı. Genshin Impact böylece 1 milyar dolara en hızlı ulaşan mobil oyun rekorunu eline geçirmiş oldu.

    Genshin Impact'in geride bıraktığı oyunlar arasında Pokemon GO, Lineage M, PUBG Mobile ve Clash Royale gibi yapımlar yer alıyor. Pokemon GO'nun 1 milyar dolar hasılata ulaşması 9 ay, PUBG Mobile'ın 1 milyar dolar hasılata ulaşması ise 16 ay sürmüştü. Mobil platformların bir diğer popüler oyunu olan Honor of Kings ise 18 ayda 1 milyar dolara ulaşmıştı.

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    Sensor Tower ayrıca Genshin Impact'in şu anda mobil platformlarda en çok gelir elde eden oyun olduğunu söyledi (Çin dahil değil). Buna göre oyunun günlük geliri 5,8 milyon dolar seviyesinde. Ancak elde edilen kâra bakıldığında PUBG ve Honor of the Kings'in Genshin Impact'in önünde olduğu belirtiliyor.

    Mobil platformların en popüler RPG'si haline gelen Genshin Impact'in en çok gelir elde ettiği ülkeler ise sırasıyla Çin (302 milyon dolar), Japonya (278 milyon dolar) ve ABD (189 milyon dolar) şeklinde olmuş. 

    Çinli stüdyo miHoYo tarafından geliştirilen Genshin Impact mobil platformlar haricinde ayrıca PC, PS4 ve Nintendo Switch'te de oynanabiliyor. Haberimizdeki rakamlar yalnızca App Store ve Play Store'a ait, ancak oyunun PC, PS4 ve Switch'te de çok önemli başarılar elde ettiğini biliyoruz. miHoYo geliştiricileri şu anda adeta para içinde yüzüyor diyebiliriz.



    Kaynakça https://www.vg247.com/2021/03/24/genshin-impact-revenue-1-billion/ https://sensortower.com/blog/genshin-impact-one-billion-revenue
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