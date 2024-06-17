Apple Watch Series 10 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

Apple Watch Series 10, daha ince ve daha büyük ekranla gelecek
Kuo’ya göre, Apple Watch 10, dayanıklı tasarımı, ek ölçümleri dışında büyük ekranlı olmasıyla tercih edilen Apple Watch Ultra’nın boyutlarında olacak. Yeni nesil Apple Watch, 49 mm’ye kadar kasa boyutuyla gelecek.
Apple Watch Ultra modelini bekleyenler için de, tasarım çok değişmeyeceği ancak yeni koyu/siyah kasa rengi seçeneğiyle gelebileceği söyleniyor. Siyah Apple Watch Watch Ultra çok talep ediliyor olmasına rağmen ikinci nesilde de sunulmadı.
Önceki raporlar 2024 Apple Watch'un, Apple Watch'un 10. yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle "Apple Watch X" olarak tanıtılabileceğini bildirmişti ancak Kuo, bu isimlendirmenin kullanılmayacağını düşünüyor. Apple'ın kasayı incelten yeni manyetik kayış takma sistemini kullanacağı söyleniyor ancak bunu Apple Watch Series 10'da görecek miyiz belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.