Apple Watch Series 10 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Apple Watch X ya da Apple Watch Series 10, onuncu yıla özel model olabileceğinden özellikleri kadar tasarımının nasıl olacağı merakla bekleniyor. Ünlü analist Ming-Chi Kuo'ya göre Eylül ayında iPhone 16 serisiyle tanıtılması muhtemel Apple Watch Series 10, önceki nesle kıyasla daha ince kasa ve daha büyük ekranla gelecek.

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Apple Watch Series 10, daha ince ve daha büyük ekranla gelecek

Kuo’ya göre, Apple Watch 10, dayanıklı tasarımı, ek ölçümleri dışında büyük ekranlı olmasıyla tercih edilen Apple Watch Ultra’nın boyutlarında olacak. Yeni nesil Apple Watch, 49 mm’ye kadar kasa boyutuyla gelecek.

Apple Watch Ultra modelini bekleyenler için de, tasarım çok değişmeyeceği ancak yeni koyu/siyah kasa rengi seçeneğiyle gelebileceği söyleniyor. Siyah Apple Watch Watch Ultra çok talep ediliyor olmasına rağmen ikinci nesilde de sunulmadı.

Önceki raporlar 2024 Apple Watch'un, Apple Watch'un 10. yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle "Apple Watch X" olarak tanıtılabileceğini bildirmişti ancak Kuo, bu isimlendirmenin kullanılmayacağını düşünüyor. Apple'ın kasayı incelten yeni manyetik kayış takma sistemini kullanacağı söyleniyor ancak bunu Apple Watch Series 10'da görecek miyiz belli değil.

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