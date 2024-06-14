watchOS 11 ile Canlı Etkinlikler Apple Watch'a geliyor

Tam Boyutta Gör watchOS 11, Apple Watch'a yeni fitness ve sağlık özellikleri getiriyor. Güncelleme aynı zamanda Canlı Etkinlikler gibi iPhone’un beğenilen özelliklerini de saatlere taşıyor. iOS 16 ile tanıtılan Canlı Etkinlikler, watchOS 11 ile birlikte Apple Watch’ta da kullanılabilecek.

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Canlı Etkinlikler sayesinde uygulamalar, gerçek zamanlı bilgileri doğrudan kilit ekranından veya dinamik adadan gösterebiliyor. Apple, bu özelliği şöyle açıklıyor: “Mevcut anlık bildirim sisteminin ötesine geçen, sık içerik ve durum güncellemeleri gönderen uygulamalar için Canlı Etkinlikler, kullanıcıları canlı etkinlikler, aktiviteler veya görevlere ilişkin güncel tutmanın daha esnek bir yoludur.”

Canlı Etkinlikler Akıllı Gruplama'da gösterilecek

watchOS 11 ile iPhone’da bir canlı etkinlik başladığında otomatik olarak Apple Watch’ta Akıllı Gruplama’nın üst kısmında gösterilecek ve bileğinizi kaldırarak etkinliği takip edebileceksiniz.

Akıllı Gruplama olarak adlandırılan ekrana şu anda Digital Crown'u çevirerek erişilebiliyor. watchOS 11 ile bu menü bir Canlı Etkinlik başladığında otomatik olarak açılacak ve bileğinizi indirdiğinizde görünür durumda kalacak. Canlı Etkinlik'e dokunduğunuzda ilgili uygulama açılacak ve ilişkili Apple Watch uygulaması yüklü değilse, uygulamayı iPhone’da açmanızı sağlayacak tam ekran görünümüne dönüşecek. Başka bir Apple Watch uygulamasındayken Canlı Etkinlik başlarsa ekranın alt kısmında ayrı, kompakt bir versiyonda görünecek.

Apple, watchOS 11’de ayrıca önerilen araç takımları veya duruma göre sistemin akıllı gruplamaya eklediği veya kaldırdığı widget’lar da sunuyor. Örneğin, 15 dakika içinde yağmur yağacaksa Akıllı Gruplama’da önceden bir yağış araç takımı gösterilecek, gökyüzü açıldığında da kaybolacak. Başka bir örnek; Shazam araç takımı. Çevrenizde müzik çaldığında otomatik olarak Akıllı Gruplama’da görünecek, böylece şarkıyı bulmak için kullanabileceksiniz, müzik durduğunda widget kaybolacak.

watchOS 11, iOS 18 gibi bu sonbaharda sunulacak. watchOS 11 geliştirici betası şu anda indirilebiliyor, herkese açık beta ise önümüzdeki ay yayınlanacak. Güncelleme, Apple Watch Series 6 ve daha yeni modellere yüklenebiliyor.

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watchOS 11 ile Canlı Etkinlikler Apple Watch'a geliyor