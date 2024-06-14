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    Anlık Bildirim

    watchOS 11 ile Canlı Etkinlikler Apple Watch'a geliyor

    iOS 16 ile tanıtılan Canlı Etkinlikler özelliği watchOS 11 güncellemesiyle Apple Watch'a geliyor. Spor, yemek, seyahat ve diğer uygulamalardan gerçek zamanlı bilgiler artık saatten de alınabilecek.
    watchos 11 canlı etkinlikler akıllı gruplama Tam Boyutta Gör
    watchOS 11, Apple Watch'a yeni fitness ve sağlık özellikleri getiriyor. Güncelleme aynı zamanda Canlı Etkinlikler gibi iPhone’un beğenilen özelliklerini de saatlere taşıyor. iOS 16 ile tanıtılan Canlı Etkinlikler, watchOS 11 ile birlikte Apple Watch’ta da kullanılabilecek.

    Canlı Etkinlikler sayesinde uygulamalar, gerçek zamanlı bilgileri doğrudan kilit ekranından veya dinamik adadan gösterebiliyor. Apple, bu özelliği şöyle açıklıyor: “Mevcut anlık bildirim sisteminin ötesine geçen, sık içerik ve durum güncellemeleri gönderen uygulamalar için Canlı Etkinlikler, kullanıcıları canlı etkinlikler, aktiviteler veya görevlere ilişkin güncel tutmanın daha esnek bir yoludur.

    Canlı Etkinlikler Akıllı Gruplama'da gösterilecek

    watchOS 11 ile iPhone’da bir canlı etkinlik başladığında otomatik olarak Apple Watch’ta Akıllı Gruplama’nın üst kısmında gösterilecek ve bileğinizi kaldırarak etkinliği takip edebileceksiniz.

    Akıllı Gruplama olarak adlandırılan ekrana şu anda Digital Crown'u çevirerek erişilebiliyor. watchOS 11 ile bu menü bir Canlı Etkinlik başladığında otomatik olarak açılacak ve bileğinizi indirdiğinizde görünür durumda kalacak. Canlı Etkinlik'e dokunduğunuzda ilgili uygulama açılacak ve ilişkili Apple Watch uygulaması yüklü değilse, uygulamayı iPhone’da açmanızı sağlayacak tam ekran görünümüne dönüşecek. Başka bir Apple Watch uygulamasındayken Canlı Etkinlik başlarsa ekranın alt kısmında ayrı, kompakt bir versiyonda görünecek.

    Apple, watchOS 11’de ayrıca önerilen araç takımları veya duruma göre sistemin akıllı gruplamaya eklediği veya kaldırdığı widget’lar da sunuyor. Örneğin, 15 dakika içinde yağmur yağacaksa Akıllı Gruplama’da önceden bir yağış araç takımı gösterilecek, gökyüzü açıldığında da kaybolacak. Başka bir örnek; Shazam araç takımı. Çevrenizde müzik çaldığında otomatik olarak Akıllı Gruplama’da görünecek, böylece şarkıyı bulmak için kullanabileceksiniz, müzik durduğunda widget kaybolacak.

    watchOS 11, iOS 18 gibi bu sonbaharda sunulacak. watchOS 11 geliştirici betası şu anda indirilebiliyor, herkese açık beta ise önümüzdeki ay yayınlanacak. Güncelleme, Apple Watch Series 6 ve daha yeni modellere yüklenebiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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