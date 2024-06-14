watchOS 11 ile Canlı Etkinlikler Apple Watch'a geliyor

Canlı Etkinlikler sayesinde uygulamalar, gerçek zamanlı bilgileri doğrudan kilit ekranından veya dinamik adadan gösterebiliyor. Apple, bu özelliği şöyle açıklıyor: “Mevcut anlık bildirim sisteminin ötesine geçen, sık içerik ve durum güncellemeleri gönderen uygulamalar için Canlı Etkinlikler, kullanıcıları canlı etkinlikler, aktiviteler veya görevlere ilişkin güncel tutmanın daha esnek bir yoludur.”
Canlı Etkinlikler Akıllı Gruplama'da gösterilecek
watchOS 11 ile iPhone’da bir canlı etkinlik başladığında otomatik olarak Apple Watch’ta Akıllı Gruplama’nın üst kısmında gösterilecek ve bileğinizi kaldırarak etkinliği takip edebileceksiniz.
Akıllı Gruplama olarak adlandırılan ekrana şu anda Digital Crown'u çevirerek erişilebiliyor. watchOS 11 ile bu menü bir Canlı Etkinlik başladığında otomatik olarak açılacak ve bileğinizi indirdiğinizde görünür durumda kalacak. Canlı Etkinlik'e dokunduğunuzda ilgili uygulama açılacak ve ilişkili Apple Watch uygulaması yüklü değilse, uygulamayı iPhone’da açmanızı sağlayacak tam ekran görünümüne dönüşecek. Başka bir Apple Watch uygulamasındayken Canlı Etkinlik başlarsa ekranın alt kısmında ayrı, kompakt bir versiyonda görünecek.
Apple, watchOS 11’de ayrıca önerilen araç takımları veya duruma göre sistemin akıllı gruplamaya eklediği veya kaldırdığı widget’lar da sunuyor. Örneğin, 15 dakika içinde yağmur yağacaksa Akıllı Gruplama’da önceden bir yağış araç takımı gösterilecek, gökyüzü açıldığında da kaybolacak. Başka bir örnek; Shazam araç takımı. Çevrenizde müzik çaldığında otomatik olarak Akıllı Gruplama’da görünecek, böylece şarkıyı bulmak için kullanabileceksiniz, müzik durduğunda widget kaybolacak.
watchOS 11, iOS 18 gibi bu sonbaharda sunulacak. watchOS 11 geliştirici betası şu anda indirilebiliyor, herkese açık beta ise önümüzdeki ay yayınlanacak. Güncelleme, Apple Watch Series 6 ve daha yeni modellere yüklenebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.