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Tam Boyutta Gör Apple, iOS 17 ile iPhone’lara Durum Denetleme özelliğini getirdi. Mesajlar’dan etkinleştirilen bu özellik, eve güvenli bir şekilde döndüğünüzde sevdiğiniz kişilere haber vermenizi sağlıyor. watchOS 11 ile Check In özelliği Apple Watch’lara geliyor.

watchOS 11 ile Apple Watch, uyku takibini otomatik yapacak 4 gün önce eklendi

watchOS 11, Durum Denetleme özelliğini Apple Watch'a getiriyor

Durum Denetleme (Check In) entegrasyonuyla Apple Watch kullanıcıları, sevdiklerine antrenmanlarını başarıyla tamamladıklarını bildirebilecek. Örneğin; hava karardıktan sonra eve yürüyüş yapıyorsanız veya sabah erkenden koşuya çıktıysanız, belirlediğiniz kişiye bunu bildirebileceksiniz. Durum Denetleme, eve döndüğünüze dair kişiye haber verecek. Geç kaldığınız durumda Apple Watch, otomatik olarak kişiye durumu bildirecek ve kişinin sizinle iletişime geçmek istemesi durumunda konumunuzu, izlediğiniz rotayı ve iPhone’unuzun pil seviyesini ve internet durumunu söyleyecek.

Apple Watch’ta Durum Denetleme özeliğini br antrenmana başladığınızda sağa kaydırma hareketiyle açabileceksiniz. Ayarlar - Antrenman altında Durum Denetleme Anımsatıcıları’nı açarak spora başladığınızda saatin özelliği hatırlatmasını sağlayabileceksiniz. Alternatif olarak iPhone’da olduğu gibi Mesajlar’dan da bu özelliği etkinleştirebileceksiniz.

watchOS 11, Apple Watch Series 6 ve daha yeni modellere yüklenebilecek. watchOS 11 beta, iOS 18 beta ile aynı gün geliştiriciler için kullanıma sunuldu.

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watchOS 11, spora çıktığınızda sevdiklerinize bildirim yollayacak