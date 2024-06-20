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    Anlık Bildirim

    watchOS 11, spora çıktığınızda sevdiklerinize bildirim yollayacak

    watchOS 11 güncellemesiyle iPhone'lardaki Durum Denetleme özelliği Apple Watch'lara geliyor. Bu özellik açıldığında Apple Watch, spora çıktığınızda kişilerinize bildirim gönderecek.
    watchos 11 durum denetleme (check in) özelliği apple watch Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 17 ile iPhone’lara Durum Denetleme özelliğini getirdi. Mesajlar’dan etkinleştirilen bu özellik, eve güvenli bir şekilde döndüğünüzde sevdiğiniz kişilere haber vermenizi sağlıyor. watchOS 11 ile Check In özelliği Apple Watch’lara geliyor.

    watchOS 11, Durum Denetleme özelliğini Apple Watch'a getiriyor

    Durum Denetleme (Check In) entegrasyonuyla Apple Watch kullanıcıları, sevdiklerine antrenmanlarını başarıyla tamamladıklarını bildirebilecek. Örneğin; hava karardıktan sonra eve yürüyüş yapıyorsanız veya sabah erkenden koşuya çıktıysanız, belirlediğiniz kişiye bunu bildirebileceksiniz. Durum Denetleme, eve döndüğünüze dair kişiye haber verecek. Geç kaldığınız durumda Apple Watch, otomatik olarak kişiye durumu bildirecek ve kişinin sizinle iletişime geçmek istemesi durumunda konumunuzu, izlediğiniz rotayı ve iPhone’unuzun pil seviyesini ve internet durumunu söyleyecek.

    Apple Watch’ta Durum Denetleme özeliğini br antrenmana başladığınızda sağa kaydırma hareketiyle açabileceksiniz. Ayarlar - Antrenman altında Durum Denetleme Anımsatıcıları’nı açarak spora başladığınızda saatin özelliği hatırlatmasını sağlayabileceksiniz. Alternatif olarak iPhone’da olduğu gibi Mesajlar’dan da bu özelliği etkinleştirebileceksiniz.

    watchOS 11, Apple Watch Series 6 ve daha yeni modellere yüklenebilecek. watchOS 11 beta, iOS 18 beta ile aynı gün geliştiriciler için kullanıma sunuldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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