watchOS 11, spora çıktığınızda sevdiklerinize bildirim yollayacak

watchOS 11, Durum Denetleme özelliğini Apple Watch'a getiriyor
Durum Denetleme (Check In) entegrasyonuyla Apple Watch kullanıcıları, sevdiklerine antrenmanlarını başarıyla tamamladıklarını bildirebilecek. Örneğin; hava karardıktan sonra eve yürüyüş yapıyorsanız veya sabah erkenden koşuya çıktıysanız, belirlediğiniz kişiye bunu bildirebileceksiniz. Durum Denetleme, eve döndüğünüze dair kişiye haber verecek. Geç kaldığınız durumda Apple Watch, otomatik olarak kişiye durumu bildirecek ve kişinin sizinle iletişime geçmek istemesi durumunda konumunuzu, izlediğiniz rotayı ve iPhone’unuzun pil seviyesini ve internet durumunu söyleyecek.
Apple Watch’ta Durum Denetleme özeliğini br antrenmana başladığınızda sağa kaydırma hareketiyle açabileceksiniz. Ayarlar - Antrenman altında Durum Denetleme Anımsatıcıları’nı açarak spora başladığınızda saatin özelliği hatırlatmasını sağlayabileceksiniz. Alternatif olarak iPhone’da olduğu gibi Mesajlar’dan da bu özelliği etkinleştirebileceksiniz.
watchOS 11, Apple Watch Series 6 ve daha yeni modellere yüklenebilecek. watchOS 11 beta, iOS 18 beta ile aynı gün geliştiriciler için kullanıma sunuldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.