Apple, yeni nesil Apple Watch SE'de malzeme kalitesini düşürecek

Apple Watch SE 3, sert plastik kasayla gelebilir
Mevcut Apple Watch SE modeli, alüminyum tasarıma sahip. Apple, 2022 yılında Apple Watch SE’yi en son güncellediğinde, arka kasayı seramik yerine yeni bir naylon kompozit malzemeye geçiş yapacak şekilde yeniden tasarlamıştı. Bloomberg'den Mark Gurman, yeni nesil Apple Watch SE'nin alüminyum yerine sert plastikten olacağını söyledi.
Raporda başka bir ek detay yok ancak bu değişikliği yapmanın bariz faydası maliyetleri azaltmak. Apple, Apple Watch SE'yi alüminyum yerine plastikten yaparsa teoride şu anda 249 dolar olan başlangıç fiyatını düşürebilir. Apple Türkiye’de ise Watch SE’nin fiyatı 10.999 TL’den başlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.