Apple, yeni nesil Apple Watch SE'de malzeme kalitesini düşürecek

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Tam Boyutta Gör Apple Watch Series 10 ve Apple Watch Ultra 2 ile birlikte daha uygun fiyatlı bir model de gelecek. Yeni bir rapora göre Apple, maliyetleri düşürmek için Watch SE 3 modelinde plastik tasarıma geçecek.

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Apple Watch SE 3, sert plastik kasayla gelebilir

Mevcut Apple Watch SE modeli, alüminyum tasarıma sahip. Apple, 2022 yılında Apple Watch SE’yi en son güncellediğinde, arka kasayı seramik yerine yeni bir naylon kompozit malzemeye geçiş yapacak şekilde yeniden tasarlamıştı. Bloomberg'den Mark Gurman, yeni nesil Apple Watch SE'nin alüminyum yerine sert plastikten olacağını söyledi.

Raporda başka bir ek detay yok ancak bu değişikliği yapmanın bariz faydası maliyetleri azaltmak. Apple, Apple Watch SE'yi alüminyum yerine plastikten yaparsa teoride şu anda 249 dolar olan başlangıç ​​fiyatını düşürebilir. Apple Türkiye’de ise Watch SE’nin fiyatı 10.999 TL’den başlıyor.

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Apple Watch Haberleri

Apple, Apple Watch SE 3'te malzeme kalitesini düşürecek