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    Anlık Bildirim

    Apple, watchOS 11 public betayı yayınladı: Peki, watchOS 11 beta nasıl yüklenir?

    Apple, Apple Watch'lara gelecek yeni özellikleri erkenden denemek isteyenler için watchOS 11 public betayı indirmeye açtı. Peki, watchOS 11 beta nasıl indirilir ve yüklenir?

    Apple, 15 Temmuz’da iOS 18 public beta ile birlikte watchOS 11 herkese açık beta sürümünü yayınladı. Bu beta, bu sonbaharda Apple Watch’lara gelecek yeni özellikleri şimdiden denemek isteyen kullanıcılar için sunuldu. watchOS 11 beta nasıl indirilir ve yüklenir (kurulur) diyenler için, Apple Watch güncelleme (watchOS 11 beta indirme ve yükleme) adımlarını anlatıyoruz.

    watchOS 11 public betayı yükleyebilmeniz için öncelikle iOS 18’i yüklemeniz gerekiyor. iPhone’unuzda iOS 18 beta sürümü yüklü değilse, watchOS beta sürümünü de yükleyemezsiniz. iOS 18 betayı yükledikten sonra aşağıdaki adımları izleyerek watchOS 11 betayı saatinize indirebilirsiniz.

    watchOS 11 public beta indirme ve yükleme adımları ⌚️

    Apple Watch watchOS 11 beta indir & yükle Tam Boyutta Gör

    1. iPhone’da Watch uygulamasını açın.
    2. Genel - Yazılım Güncelleme’ye dokunun.
    3. Beta güncellemelerine girin.
    4. watchOS 11 Public Beta’yı seçin.
    5. iPhone, watchOS 11 betayı indirmeye başlayacak.

    Apple, watchOS 11 herkese açık beta sürümünün asıl cihazlara yüklenmemesi konusunda uyarıyor. Herhangi bir betada saatinizin düzgün çalışmasını etkileyen hata veya başka sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

    watchOS 11 public beta 1 özellikleri

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 5 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 5 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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