Apple, watchOS 11 public betayı yayınladı: Peki, watchOS 11 beta nasıl yüklenir?

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Apple, 15 Temmuz’da iOS 18 public beta ile birlikte watchOS 11 herkese açık beta sürümünü yayınladı. Bu beta, bu sonbaharda Apple Watch’lara gelecek yeni özellikleri şimdiden denemek isteyen kullanıcılar için sunuldu. watchOS 11 beta nasıl indirilir ve yüklenir (kurulur) diyenler için, Apple Watch güncelleme (watchOS 11 beta indirme ve yükleme) adımlarını anlatıyoruz.

WatchOS 11 tanıtıldı! İşte özellikleri ve güncellenecek modeller 1 ay önce eklendi

watchOS 11 public betayı yükleyebilmeniz için öncelikle iOS 18’i yüklemeniz gerekiyor. iPhone’unuzda iOS 18 beta sürümü yüklü değilse, watchOS beta sürümünü de yükleyemezsiniz. iOS 18 betayı yükledikten sonra aşağıdaki adımları izleyerek watchOS 11 betayı saatinize indirebilirsiniz.

watchOS 11 public beta indirme ve yükleme adımları ⌚️

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iPhone’da Watch uygulamasını açın. Genel - Yazılım Güncelleme’ye dokunun. Beta güncellemelerine girin. watchOS 11 Public Beta’yı seçin. iPhone, watchOS 11 betayı indirmeye başlayacak.

Apple, watchOS 11 herkese açık beta sürümünün asıl cihazlara yüklenmemesi konusunda uyarıyor. Herhangi bir betada saatinizin düzgün çalışmasını etkileyen hata veya başka sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

watchOS 11 public beta 1 özellikleri

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watchOS 11 beta nasıl indirilir? watchOS 11 beta yükleme adımları