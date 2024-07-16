Apple, watchOS 11 public betayı yayınladı: Peki, watchOS 11 beta nasıl yüklenir?

Apple, 15 Temmuz’da iOS 18 public beta ile birlikte watchOS 11 herkese açık beta sürümünü yayınladı. Bu beta, bu sonbaharda Apple Watch’lara gelecek yeni özellikleri şimdiden denemek isteyen kullanıcılar için sunuldu. watchOS 11 beta nasıl indirilir ve yüklenir (kurulur) diyenler için, Apple Watch güncelleme (watchOS 11 beta indirme ve yükleme) adımlarını anlatıyoruz.
watchOS 11 public betayı yükleyebilmeniz için öncelikle iOS 18’i yüklemeniz gerekiyor. iPhone’unuzda iOS 18 beta sürümü yüklü değilse, watchOS beta sürümünü de yükleyemezsiniz. iOS 18 betayı yükledikten sonra aşağıdaki adımları izleyerek watchOS 11 betayı saatinize indirebilirsiniz.
watchOS 11 public beta indirme ve yükleme adımları ⌚️
- iPhone’da Watch uygulamasını açın.
- Genel - Yazılım Güncelleme’ye dokunun.
- Beta güncellemelerine girin.
- watchOS 11 Public Beta’yı seçin.
- iPhone, watchOS 11 betayı indirmeye başlayacak.
Apple, watchOS 11 herkese açık beta sürümünün asıl cihazlara yüklenmemesi konusunda uyarıyor. Herhangi bir betada saatinizin düzgün çalışmasını etkileyen hata veya başka sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
watchOS 11 public beta 1 özellikleri
- Akıllı Gruplama’ya eklenen Canlı Etkinlikler
- Günlük sağlık durumunuz hakkında bilgi veren yeni Yaşam Bulguları uygulaması
- Apple Çeviri uygulaması
- Aktivite halkaları için dinlenme günleri ve özel günlük hedefler
- Fitness ilerlemenizi takip etmek için Antrenman Yükü
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.