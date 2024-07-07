Apple Watch Series 10, beklenen sağlık özellikleriyle gelmeyebilir

- Daha büyük ekran, daha ince tasarım
- Kan basıncı ve uyku apnesi takibi özelliği gelmeyebilir
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Daha büyük ekran, daha ince tasarım
Bloomberg’den Mark Gurman, N217 ve N218 kod adlı Apple Watch Series 10 modellerinin daha büyük ekranlara sahip olacağını söylüyor. Hatta iki modelden daha büyük olanının Apple Watch Ultra kadar büyük bir ekrana sahip olacağını iddia ediyor.
Aslında bu bilgi yeni değil; geçen hafta sızdırılan şemalarla örtüşüyor. Apple Watch Series 10'un daha büyük versiyonunun Apple Watch Ultra'nın 1.93 inç ekranından biraz daha büyük (2 inç) bir ekrana sahip olacağı bir kez daha söyleniyor. Apple Watch Series 10’un ayrıca daha ince olacağı ancak tasarımında çok büyük bir değişiklik olmayacağı söyleniyor.
Apple Watch Series 10 ile birlikte tanıtılmasını beklediğimiz Apple Watch Ultra 3, daha güçlü bir işlemciye sahip olacak. Ancak Gurman, Apple’ın Apple Intelligence’ı saatlerine getirme konusunda hiçbir planının olmadığını söylüyor.
Kan basıncı ve uyku apnesi takibi özelliği gelmeyebilir
Yeni sağlık özelliklerine gelince, önceki raporlar Apple Watch Series 10'un kan basıncı izleme ve uyku apnesi özelliğini getireceğini öne sürüyordu. Bugünkü raporda Bloomberg, Apple'ın geçen yıl bu özelliklerde ilerleme kaydettiğini ancak o zamandan beri bazı ciddi engellerle karşılaştığını söylüyor. Raporda, Apple Watch'un hipertansiyon teknolojisinin testler sırasında umulduğu kadar güvenilir olmadığı belirtiliyor. Güvenilirlik sorunları bu sağlık özelliklerinin geç verilmesine sebebiyet verebilir. Bu arada bu özellik kullanıcıya tam sistolik ve diyastolik okumaları göstermeyecek. Bunun yerine Apple Watch'taki vücut ısısı özelliğine benzer şekilde zaman içindeki kan basıncı eğilimlerini gösterecek. Apple Watch'un uyku apnesi algılama özelliğinin kandaki oksijen doygunluğu verilerine bağlı olacağı söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.