Apple Watch Series 10, beklenen sağlık özellikleriyle gelmeyebilir

Tam Boyutta Gör Apple Eylül etkinliğinde iPhone 16 serisiyle birlikte yeni nesil Apple Watch’lar tanıtılacak. Yeni bir rapor, Apple Watch Series 10’un daha büyük ekran, daha ince tasarım ve daha hızlı performansa sahip olacağını söylüyor. Ancak Apple, yeni sağlık özelliklerini sunmayabilir.

Apple Watch Series 10'un tasarım detayları ortaya çıktı 1 hf. önce eklendi

Daha büyük ekran, daha ince tasarım

Bloomberg’den Mark Gurman, N217 ve N218 kod adlı Apple Watch Series 10 modellerinin daha büyük ekranlara sahip olacağını söylüyor. Hatta iki modelden daha büyük olanının Apple Watch Ultra kadar büyük bir ekrana sahip olacağını iddia ediyor.

Aslında bu bilgi yeni değil; geçen hafta sızdırılan şemalarla örtüşüyor. Apple Watch Series 10'un daha büyük versiyonunun Apple Watch Ultra'nın 1.93 inç ekranından biraz daha büyük (2 inç) bir ekrana sahip olacağı bir kez daha söyleniyor. Apple Watch Series 10’un ayrıca daha ince olacağı ancak tasarımında çok büyük bir değişiklik olmayacağı söyleniyor.

Apple Watch Series 10 ile birlikte tanıtılmasını beklediğimiz Apple Watch Ultra 3, daha güçlü bir işlemciye sahip olacak. Ancak Gurman, Apple’ın Apple Intelligence’ı saatlerine getirme konusunda hiçbir planının olmadığını söylüyor.

Kan basıncı ve uyku apnesi takibi özelliği gelmeyebilir

Yeni sağlık özelliklerine gelince, önceki raporlar Apple Watch Series 10'un kan basıncı izleme ve uyku apnesi özelliğini getireceğini öne sürüyordu. Bugünkü raporda Bloomberg, Apple'ın geçen yıl bu özelliklerde ilerleme kaydettiğini ancak o zamandan beri bazı ciddi engellerle karşılaştığını söylüyor. Raporda, Apple Watch'un hipertansiyon teknolojisinin testler sırasında umulduğu kadar güvenilir olmadığı belirtiliyor. Güvenilirlik sorunları bu sağlık özelliklerinin geç verilmesine sebebiyet verebilir. Bu arada bu özellik kullanıcıya tam sistolik ve diyastolik okumaları göstermeyecek. Bunun yerine Apple Watch'taki vücut ısısı özelliğine benzer şekilde zaman içindeki kan basıncı eğilimlerini gösterecek. Apple Watch'un uyku apnesi algılama özelliğinin kandaki oksijen doygunluğu verilerine bağlı olacağı söyleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

Apple Watch Haberleri

Apple Watch 10, beklenen sağlık özellikleriyle gelmeyebilir