Okyanusta bir yıldan fazla kalan Apple Watch kurtulmayı başardı

Okyanusta bir Apple Watch
YouTube üzerinde paylaşılan olaya göre 2022 Haziran ayında Karayipler’e tatile giden kullanıcı, dalış yaptığı esnada Apple Watch saatinin kaybolduğunu fark ediyor. Uzun bir süre olayın üzerini kapatan kullanıcı, geçen yaz Bul uygulamasında cihazını kayboldu şeklinde işaretlemeye karar veriyor.
Aralık ayında ise Karayipler bölgesinden isimsiz bir çağrı alıyor ve akıllı saatin bulunduğu haberi veriliyor. Sonrasında Apple Watch modeli kargoyla gönderiliyor. Kullanıcının en çok şaşırdığı konu ise 1 yıldan fazla tuzlu suda kalan saatin halen çalışır halde olması. Apple Watch 50 metreye kadar suya dayanıklı ancak tuzlu su zamanla saatin aksamına zarar verebiliyor. Bu olayda Apple Watch tuzun hasarından da korunmayı başarmış.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.