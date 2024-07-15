Okyanusta bir yıldan fazla kalan Apple Watch kurtulmayı başardı

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Tam Boyutta Gör Zaman zaman Apple Watch saatlerinin zorlu koşullardan kurtulduğu haberleri ile karşılaşıyoruz. Bu kez çok daha çetin şartlardan alnının akıyla çıkan bir Apple Watch haberi var. Üstelik Bul uygulaması ile bulundu.

Okyanusta bir Apple Watch

YouTube üzerinde paylaşılan olaya göre 2022 Haziran ayında Karayipler’e tatile giden kullanıcı, dalış yaptığı esnada Apple Watch saatinin kaybolduğunu fark ediyor. Uzun bir süre olayın üzerini kapatan kullanıcı, geçen yaz Bul uygulamasında cihazını kayboldu şeklinde işaretlemeye karar veriyor.

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Aralık ayında ise Karayipler bölgesinden isimsiz bir çağrı alıyor ve akıllı saatin bulunduğu haberi veriliyor. Sonrasında Apple Watch modeli kargoyla gönderiliyor. Kullanıcının en çok şaşırdığı konu ise 1 yıldan fazla tuzlu suda kalan saatin halen çalışır halde olması. Apple Watch 50 metreye kadar suya dayanıklı ancak tuzlu su zamanla saatin aksamına zarar verebiliyor. Bu olayda Apple Watch tuzun hasarından da korunmayı başarmış.

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