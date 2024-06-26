Apple Watch Series 10'un tasarım detayları ortaya çıktı

- Şimdiye kadarki en büyük ekranlı Apple Watch olacak
- Tasarımda değişiklik olmayacak
- Daha ince tasarım ve daha büyük kasa boyutu
- iPhone 16 serisiyle tanıtılacak
- Yorumlar
Şimdiye kadarki en büyük ekranlı Apple Watch olacak
Apple Watch Series 10 modelinin daha büyük (2 inç) ekrana sahip olduğu söyleniyor. Kıyaslama açısından, Apple Watch Series 9, 1.7 inç ekrana; Apple Watch Ultra, 1.93 inç ekran sahip. Eğer bu doğruysa, şimdiye kadarki en büyük ekranlı Apple Watch’u göreceğiz. Yalnızca ekranı büyük diye Watch Ultra satın almayı düşünenler için de değerlendirilebilecek bir seçenek olacak.
Tasarımda değişiklik olmayacak
Apple Watch X boyutlarının 46 x 39.7 x 11.6 mm olduğu söyleniyor. Yani Watch Series 9'dan daha büyük ancak Ultra'dan daha küçük bir model göreceğiz. Render görsellerde digital crown, yan düğme ve ekrana baktığımızda Series 9’dan farklı olmayan bir tasarım görüyoruz.
Daha ince tasarım ve daha büyük kasa boyutu
Apple analisti Ming-Chi Kuo, geçtiğimiz günlerde Apple Watch Series 10'un önceki modellere göre daha ince olacağını ve daha büyük ekran boyutlarıyla geleceğini iddia etmişti. Kuo, yeni nesil Apple Watch'taki kasa boyutu seçeneklerinin 41 mm’den 45 mm'ye, 45 mm'den 49 mm'ye çıkacağını ve daha ince bir tasarıma kavuşacağını söyledi.
iPhone 16 serisiyle tanıtılacak
Yeni nesil Apple Watch’un tansiyon takibi, uyku apnesi tespiti gibi yeni sağlık özellikleriyle geleceği söyleniyor. Her sene olduğu gibi Eylül ayında yeni iPhone’larla birlikte tanıtılacak.Kaynakça https://www.macrumors.com/2024/06/26/alleged-first-look-at-apple-watch-x-series-10/ https://www.91mobiles.com/hub/exclusive-apple-watch-series-10-cad-renders/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.