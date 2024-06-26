Tam Boyutta Gör Apple Watch’un onuncu yılı olmasıyla iPhone 16 serisiyle birlikte tanıtılacak Apple Watch 10 (Apple Watch X olarak da isimlendirilebilir) merakla bekleniyor. 91Mobiles’ın sektörün içindekilerden aldığını iddia ettiği CAD görsellerine göre yeni modelde bir tasarım değişikliği olmayacak.

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Şimdiye kadarki en büyük ekranlı Apple Watch olacak

Apple Watch Series 10 modelinin daha büyük (2 inç) ekrana sahip olduğu söyleniyor. Kıyaslama açısından, Apple Watch Series 9, 1.7 inç ekrana; Apple Watch Ultra, 1.93 inç ekran sahip. Eğer bu doğruysa, şimdiye kadarki en büyük ekranlı Apple Watch’u göreceğiz. Yalnızca ekranı büyük diye Watch Ultra satın almayı düşünenler için de değerlendirilebilecek bir seçenek olacak.

Tasarımda değişiklik olmayacak

Apple Watch X boyutlarının 46 x 39.7 x 11.6 mm olduğu söyleniyor. Yani Watch Series 9'dan daha büyük ancak Ultra'dan daha küçük bir model göreceğiz. Render görsellerde digital crown, yan düğme ve ekrana baktığımızda Series 9’dan farklı olmayan bir tasarım görüyoruz.

Daha ince tasarım ve daha büyük kasa boyutu

Apple analisti Ming-Chi Kuo, geçtiğimiz günlerde Apple Watch Series 10'un önceki modellere göre daha ince olacağını ve daha büyük ekran boyutlarıyla geleceğini iddia etmişti. Kuo, yeni nesil Apple Watch'taki kasa boyutu seçeneklerinin 41 mm’den 45 mm'ye, 45 mm'den 49 mm'ye çıkacağını ve daha ince bir tasarıma kavuşacağını söyledi.

iPhone 16 serisiyle tanıtılacak

Yeni nesil Apple Watch’un tansiyon takibi, uyku apnesi tespiti gibi yeni sağlık özellikleriyle geleceği söyleniyor. Her sene olduğu gibi Eylül ayında yeni iPhone’larla birlikte tanıtılacak.

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Apple Watch Series 10'un tasarım detayları ortaya çıktı