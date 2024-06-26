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    Apple Watch Series 10'un tasarım detayları ortaya çıktı

    Apple Watch'un onuncu yıl dönümü olmasıyla Apple Watch X ya da Apple Watch Series 10 merakla bekleniyor. CAD görselleri, yeni modelin tasarımını ortaya koyuyor. 
    apple watch series 10 & watch x tasarımı nasıl olacak Tam Boyutta Gör
    Apple Watch’un onuncu yılı olmasıyla iPhone 16 serisiyle birlikte tanıtılacak Apple Watch 10 (Apple Watch X olarak da isimlendirilebilir) merakla bekleniyor. 91Mobiles’ın sektörün içindekilerden aldığını iddia ettiği CAD görsellerine göre yeni modelde bir tasarım değişikliği olmayacak.

    Şimdiye kadarki en büyük ekranlı Apple Watch olacak

    Apple Watch Series 10 modelinin daha büyük (2 inç) ekrana sahip olduğu söyleniyor. Kıyaslama açısından, Apple Watch Series 9, 1.7 inç ekrana; Apple Watch Ultra, 1.93 inç ekran sahip. Eğer bu doğruysa, şimdiye kadarki en büyük ekranlı Apple Watch’u göreceğiz. Yalnızca ekranı büyük diye Watch Ultra satın almayı düşünenler için de değerlendirilebilecek bir seçenek olacak.

    Tasarımda değişiklik olmayacak

    Apple Watch X boyutlarının 46 x 39.7 x 11.6 mm olduğu söyleniyor. Yani Watch Series 9'dan daha büyük ancak Ultra'dan daha küçük bir model göreceğiz. Render görsellerde digital crown, yan düğme ve ekrana baktığımızda Series 9’dan farklı olmayan bir tasarım görüyoruz.

    Daha ince tasarım ve daha büyük kasa boyutu

    Apple analisti Ming-Chi Kuo, geçtiğimiz günlerde Apple Watch Series 10'un önceki modellere göre daha ince olacağını ve daha büyük ekran boyutlarıyla geleceğini iddia etmişti. Kuo, yeni nesil Apple Watch'taki kasa boyutu seçeneklerinin 41 mm’den 45 mm'ye, 45 mm'den 49 mm'ye çıkacağını ve daha ince bir tasarıma kavuşacağını söyledi.

    iPhone 16 serisiyle tanıtılacak

    Yeni nesil Apple Watch’un tansiyon takibi, uyku apnesi tespiti gibi yeni sağlık özellikleriyle geleceği söyleniyor. Her sene olduğu gibi Eylül ayında yeni iPhone’larla birlikte tanıtılacak.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2024/06/26/alleged-first-look-at-apple-watch-x-series-10/ https://www.91mobiles.com/hub/exclusive-apple-watch-series-10-cad-renders/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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