Apple Watch Series 6 okul zamanı ve tema paylaşım özellikleri ile gelebilir

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Akıllı saat segmentinin tartışmasız lideri konumundaki Apple Watch altıncı nesli ile birlikte yıl sonuna doğru bizlerle olacak. Apple’ın yeni nesilde biraz daha öğrencilere yönelik özellikler entegre edeceği ifade ediliyor.

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Apple Watch 6 neler sunuyor?

IOS 14 kodları bir süredir geliştiriciler tarafından didik didik ediliyor ve yeni Apple ürünlerine yönelik özellikler de ortaya çıkıyor. Son elde edilen bilgilere göre Apple Watch 6 modelinde Okul Zamanı adlı bir özellik yer alacak.

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Okul Zamanı ile ebeveynler çocuklarının belirli saatlerde hangi uygulamalara erişebileceğini belirleyebiliyor. Bu sayede okul saatlerinde çocuklar dikkatlerini derslere vermiş oluyor. Diğer taraftan ebeveynler birden fazla Apple Watch üzerinde kontrol sağlayabilecek. Örneğin kimleri arayabileceğini veya hangi müziği dinleyebileceğini belirleyebilecek.

Öğrencilere yönelik biraz daha cazip hale gelecek Apple Watch Series 6 ayrıca gelişmiş bir uyku takip modu, kandaki oksijen ölçümü ve saat temalarının paylaşımı şeklinde yeniliklere de sahip olacak.

https://www.slashgear.com/apple-watch-series-6-leak-tips-schooltime-feature-and-watch-face-sharing-09612610/

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