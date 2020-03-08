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    Koronavirüs nedeniyle SXSW 2020 müzik fuarı da iptal edildi

    Koronavirüs salgını fuar sektörünü vurmuş durumda. Önemli fuarların birbiri ardında iptal edilmesi, ev sahibi şehirlerin yüz milyonlarca dolar kayıp yaşamasına sebep oluyor.
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    Müzik / Ses Sistemleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs nedeniyle SXSW 2020 müzik fuarı da iptal edildi
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    Çin’de ortaya çıkan yayılma hızı hesaplandığında Çin dışında daha tehlikeli bir hale gelen koronavirüs salgını geniş katılımlı fuarları vurmaya devam ediyor. Mobil Dünya Kongresi, F8, Googl I/O, Oyun Geliştiricileri Fuarı derken SXSW 2020 müzik fuarı da iptal edildi.

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    Fuar sektörü darbe aldı

    Texas Austin şehrinde 34 yıldır devam eden South by Southwest fuarı müzik ve müzik teknolojileri yanında film ve dizi sektörü için de önemli duyurulara sahne oluyordu. Apple gibi pek çok teknoloji devinin katılım gösterdiği fuar şehir için de önemli bir gelir kaynağıydı.

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    Geçen yıl fuar ücretleri, konaklamalar, yemek seansları ve geziler gibi yollarla şehre doğrudan ve dolaylı olarak 360 milyon dolar gibi bir para girişi olmuştu. Bu nedenle eyaletin en önemli etkinliği konumundaydı.

    Koronavirüs ile ilgili henüz şehirde bir vaka duyurulmadı ancak Houston şehrinde 6 vaka mevcut. Austin valisi yaklaşak risk nedeniyle şehirde acil durum ilan ettiklerini ve bu nedenle SXSW fuarının düzenlenmeyeceğini duyurdu. Zaten Apple dahil bazı katılımcılar koronavirüs nedeniyle fuara katılmayacaklarını açıklamıştı.



    https://www.slashgear.com/covid19-sxsw-cancelled-as-austin-declares-coronavirus-emergency-06612484/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19 (EEEE 55555) 1 hf.
    ama bu böyle olmaz ki ! :(
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