Apple Watch serisi 100 milyon kullanıcıya ulaştı

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Apple’ı akıllı saat pazarında zirveye taşıyan Apple Watch modelleri önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Yapılan pazar analizleri her 10 iPhone kullanıcısından birinde Apple Watch olduğunu ortaya koyuyor.

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Above Avalon tarafından yapılan yeni bir pazar analizine göre Apple Watch modellerinin toplam satış rakamı 100 milyonu geride bıraktı. Bu rakam her 10 iPhone kullanıcısının birinde Apple Watch olduğunu ortaya koyuyor.

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2015 yılında piyasaya sürülen Apple Watch serisi yüksek fiyat etiketine rağmen kategorisinin en çok satanı olmayı başardı. Haliyle Apple’ı da bu kategorinin liderliğine taşıdı. Pandeminin de etkisiyle 2020 yılı Apple Watch için en iyi dönem oldu.

Apple Watch sadece 2020 yılında 30 milyon adet satarken son 5 yılda toplam 72 milyon satmış oldu. En fazla kullanım haliyle ABD’de zira her 3 iPhone kullanıcısından birinde Apple Watch bulunuyor.

https://www.gsmarena.com/apple_watch_reaches_100_million_units_still_has_a_room_to_grow_among_iphone_users-news-47715.php

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