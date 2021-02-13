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    Apple Watch ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple Watch serisi 100 milyon kullanıcıya ulaştı

    Kategorisinin en popüler ürünü haline gelen Apple Watch kullanıcı tabanını da arttırıyor. 6 yıl içerisindeki macerasında toplam 100 milyon kullanıcıyı geçmiş durumda.
    13 Şubat 2021, 09:00 (4 gün)
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    Apple Watch
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple Watch serisi 100 milyon kullanıcıya ulaştı
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    Apple’ı akıllı saat pazarında zirveye taşıyan Apple Watch modelleri önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Yapılan pazar analizleri her 10 iPhone kullanıcısından birinde Apple Watch olduğunu ortaya koyuyor.

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    Apple Watch kullanıcı sayısı rekora koşuyor

    Above Avalon tarafından yapılan yeni bir pazar analizine göre Apple Watch modellerinin toplam satış rakamı 100 milyonu geride bıraktı. Bu rakam her 10 iPhone kullanıcısının birinde Apple Watch olduğunu ortaya koyuyor.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Mobil Oyun Önerisi 11: hocus 2"

    2015 yılında piyasaya sürülen Apple Watch serisi yüksek fiyat etiketine rağmen kategorisinin en çok satanı olmayı başardı. Haliyle Apple’ı da bu kategorinin liderliğine taşıdı. Pandeminin de etkisiyle 2020 yılı Apple Watch için en iyi dönem oldu.

    Apple Watch sadece 2020 yılında 30 milyon adet satarken son 5 yılda toplam 72 milyon satmış oldu. En fazla kullanım haliyle ABD’de zira her 3 iPhone kullanıcısından birinde Apple Watch bulunuyor.



    https://www.gsmarena.com/apple_watch_reaches_100_million_units_still_has_a_room_to_grow_among_iphone_users-news-47715.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    help desk (Oğuzhan Tüfenk) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yakın bir arkadaşım oldu kendisi. Telefona olan bağımlılığı da azalttı. İş ortamında mesaj bile göndermek çok pratikleşti.
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    sis651 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Onca satılan bir ürün, yeni 100 milyonu mu aşmış? Bu giyilebilir olayında baya daha yol var demek ki...
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    X Xloud 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok çirkin nasıl takıyor millet
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    sis651 4 gün ( Mesaj Silindi ) Xloud
    Iphone'lar da çirkin ama millet satın alıyor. Yani görünüm buradaki kıstas değil demek ki.
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    gun (Gün Oksay) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    e-sim desteği gelse Türkiye’de güzel olur illa telefon olacak vs beni kasıyor.
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    Gargagar 4 gün (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Sahip olduğum işimdeki bazı zamanlarda artan yoğun gündemi kolay takip etmeme fayda sağlıyor.
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    O onboardx 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel saat
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    drjacob (... ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    bana bile saat alışkanlığını aşıladı , helal iyi cihaz seviyorum kendisini
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