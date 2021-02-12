Haftalık Mobil Oyun Önerisi 11: hocus 2

Bulmaca oyunları özellikle mobil cihazlarda fazlasıyla bulunan bir tür. Bulmaca türünün içerisinde de perspektifinizi değiştirerek bulmacaları çözmeye çalıştığınız birçok oyun bulunuyor. Bugün önereceğimiz oyun da yine perspektif ile ilgili ancak diğer yapımlar arasında kaliteli olan yapımlardan biri olduğunu söyleyebiliriz.

Ayrıca Bkz. "Haftalık Mobil Oyun Önerisi 10: Pink"

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini gamebra.in'in yaptığı perspektifinizi değiştirerek bulmacaları çözmeye çalıştığınız 2015 yılında çıkan hocus'un devamı hocus 2 bu hafta sizlere önerdiğimiz bir oyun. Ayrıca oyunun yerli yapım olduğunu da sizlere hatırlatalım.

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Tam Boyutta Gör

hocus 2, M.C. Escher'in eserlerinden esinlenerek yaratılan bir oyun ve toplamda oyun içerisinde 66 farklı bölüm bulunuyor. Oyunda geometrik bir şekilde üzerinde, şeklin farklı bakış açılarını anlayıp ona göre hareket ettirdiğiniz küp ile dairelere ulaşmaya çalışıyorsunuz. Oynanışı daha iyi anlamak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

hocus 2’yi de bulmaca oyunu seven herkese rahatlıkla öneriyorum. Oyun şu anda iOS cihazlar için 1,99 TL. Android cihazlar için de 9,99 TL. Fiyatını kesinlikle hak ettiğini de söyleyebilirim. Oyunun mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.

hocus ‪2‬ GAMEBRAIN YAZILIM TEKNOLOJILERI LIMITED SIRKETI Oyunlar ₺1,99 111.8 MB

hocus 2 gamebra.in Bulmaca ₺9,99 26M

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